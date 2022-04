Colegiul Andrei Şaguna din Braşov, patru premii I la concursul NASA. Ce proiecte spaţiale au gândit liceenii

Patru echipe ale Colegiului Naţional „Andrei Şaguna” au câştigat prestigiosul concurs organizat de NASA, „Space Settlement Contest”. Peste 17.000 de elevi din 22 de ţări au fost invitaţi să-şi imagineze şi să proiecteze viaţa unei societăţi umane în spaţiu, precum şi sistemele de menţinere a vieţii necesare colonizării spaţiului. Echipele braşovene au fost formate din elevi de clasele a VII-a, a IX-a şi a XI-a.

„Competiţia de la NASA vizează o mare putere de imaginaţie, în primul rând, de la a concepe o aşezare. Cea mai importantă este ideea, care trebuie să prindă, să fie una interesantă, care nu s-a mai făcut”, a explicat Tudor Costea, elev în clasa a XI-a A.

„Partea dificilă a unui astfel de proiect, în linii mari, este faptul că noi trebuie să avem oameni acolo, oameni care să poată să trăiască 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Trebuie să le putem oferi, în ceva artificial, condiţiile de pe Pământ, adică apă, aer, electricitate, mâncare, toate facilităţile de pe Pământ. În plus, va trebui să avem şi, de exemplu, protecţie împotriva radiaţiilor, pentru că spaţiul este un mediu ostil”, a spus Radu Morăraşu, elev din clasa a XI-a E.

„Proiectul nostru s-a numit Blue Oasis şi s-a bazat pe faptul că apa este cea mai importantă resursă în spaţiu şi, de asemenea, ne-am bazat pe o demonstraţie fizică a conceptelor pe care le-am folosit, implementând şi un robot în realitate”, a dezvăluit Casian Chirea, elev în clasa a XI-a A.

„Ideea noastră a fost aceea de a crea printr-o inteligenţă artificială procesul de evoluţie naturală pentru a fi siguri că oamenii aflaţi la bordul navei noastre vor evolua cum trebuie de-a lungul timpului”, a spus Vlad Ionescu, elev în clasa a X-a B.

„În ce priveşte proiectul nostru – deşi partea ştiinţifică este foarte bună şi ea – am reuşit să facem şi o parte artistică, am reuşit să ne valorificăm talentele şi originalitatea printr-o bandă desenată, care, cred eu, a reuşit să captiveze şi juriul şi am reuşit să câştigăm premiul I”, a arătat Ioan Petriţan, elev în clasa a VII-a.

Colegiul braşovean s-a obişnuit cu rezultate remarcabile ale elevilor săi la această competiţie, însă, anul acesta, elevii s-au întrecut pe sine cu proiectele prezentate.

„De peste zece ani, Colegiul participă la concursul respectiv şi premiile sunt pe măsură. În fiecare an am avut premii, dar anul acesta mai multe decât niciodată. Este un concurs deosebit pentru că este multidisciplinar, interdisciplinar, copiii învaţă să proiecteze o aşezare umană undeva pe o planetă sau între planete, pe o staţie orbitală, învaţă să gestioneze resursele, să întreţină viaţa, pentru că acea aşezare trebuie să se autoîntreţină”, a explicat Ciprian Satala, directorul adjunct al Colegiului Andrei Şaguna.

Luna viitoare, ei vor fi prezenţi în Statele Unite, unde îşi vor prezenta lucrările şi vor sta de vorbă cu reprezentanţi ai NASA şi chiar cu astronauţi americani.

Vă recomandăm să mai citiţi: