Cât de mult iau în serios părinţii pericolul din spatele jocurilor online. Capcana în care pot cădea copiii

Jocurile video pot fi extrem de periculoase pentru copii, după cum avertizează poliţiştii. Pe lângă faptul că jocurile pe computer creează dependenţă, în cazul celor online există şi chat. Roblox este un joc prin care utilizatorii pot crea diverse jocuri la care să ia parte alte persoane. Cum nu există limită de vârstă, mulţi infractori aleg aceste jocuri pentru activităţi ilegale, cum ar fi cele legate de sex în care sunt implicaţi minori.

Specialiştii spun că minorii pot cădea uşor în capcană. „Există un real pericol ca aceşti micuţi să cadă pradă traficului de copii şi pedofiliei. Copiii pot fi şi uşor intimidaţi, agresaţi şi chiar şantajaţi de aceşti infractori”, a explicat psihologul Maria Teherciu.

Pentru mulţi părinţi devine o provocare să-i facă pe copii să stea departe de telefon, laptop sau tabletă. „Ca soluţii, recomand antrenarea copiilor în activităţi recreative ce presupun mişcarea în aer liber, în special activităţi de grup ce evită mediul online. Şi, dezvoltarea copilului se va face, astfel, pe toate ariile sale de dezvoltare, respectiv psihomotricitate, atenţie, memorie, relaţionare socială sau capacitate de analiză şi sinteză a informaţiei”, a mai precizat Maria Teherciu.

Poliţiştii au câteva sfaturi pentru părinţi. „Poliţia Braşov le recomandă părinţilor să-şi încurajeze copilul să aibă o atitudine responsabilă, cuviincioasă, inclusiv pe Internet, să nu transmită vulgarităţi, ameninţări sau injurii. Copilul trebuie învăţat ce înseamnă autoprotecţia pe Internet. Dacă un site îi solicită date de identitate pentru personalizarea conţinutului, acel site trebuie evitat”, a transmis comisar Alina Ivan, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov.

Părinţii şi bunicii cunosc, în general, pericolele din mediul online şi încearcă să-i protejeze pe micuţi. „Nepoţii mei sunt foarte bine protejaţi, părinţii au grijă întotdeauna pe ce site-uri se uită, le-au blocat câteva canale”, spune o bunică însoţită de nepotul care ieşise de la şcoală.

„Cât mai puţin în faţa ecranelor, în primul rând. Băieţelul meu nu prea are acces la ecrane, mai bine spus are un timp limitat în care poate folosi telefon, laptop sau altele. În general, doar la trenuri ne uităm, pentru că e foarte pasionat de trenuri şi, atunci, la tot ce ţine de trenuri ne uităm”, spune o mămică.

„N-o prea lăsăm! Are de învăţat, face germană, face şi în particular şi nu prea are timp să se uite pe calculator, doar când face şcoală online. În rest, telefonul n-are voie, de fapt, a-nţeles că nu e bine”, spune o altă bunică, însoţită de nepoţică. Orice situaţie de abuz împotriva minorilor, petrecută în mediul online, trebuie sesizată poliţiei.

Vă recomandăm să mai citiţi: