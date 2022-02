Cât câştigă Marian Godină după 16 ani în Poliţie. „Ţi-ai dori să devii poliţist pentru banii ăştia?”

Marian Godină a anunţat într-o postare pe blogul său ce venituri are în fiecare lună de la Poliţia Română.

„Şi ca să nu vă mai ţin în suspans, pentru luna ianuarie, am încasat un salariu de 3.689 de lei, din care 872 de lei îi reprezintă orele de weekend, adică bani pe care nu i-aş fi luat dacă nu aş fi lucrat sâmbăta şi duminica. La suma de 3689 de lei s-a adăugat norma de hrană în valoare de 1002 lei şi norma de echipament (care va fi tăiată) în valoare de 262 de lei.

Deci 3689+1002+262=4953 de lei (total pe card). Pentru acurateţe, spre sfârşitul lunii ianuarie, de prin 22 ianuarie, cred, am intrat în concediu, astfel că salariul ar fi fost cu vreo 100-150 de lei mai mare pentru cele câteva zile în care am fost în concediu”, a spus Godină.

Cât poate câştiga un poliţist începător

Cunoscutul poliţist a dezvăluit şi ce salariu primeşte un poliţist începător. Cei care lucrează şi în weekend pot câştiga 3.500 de lei în fiecare lună, însă ceilalţi doar 3.000 de lei.

„Concediul l-am prins mai mult în luna februarie, deci în martie voi lua salariul mult mai mic. Ţinând cont că am 15 ani vechime şi gradul profesional de agent şef (4 trese) şi ăsta e salariul meu, probabil că la început, fără vechime, vă veţi apropia de vreo 3500 de lei salariu, dacă aveţi norocul să lucraţi şi weekend-uri. Dacă veţi lucra numai de luni până vineri, în jur de 3000 de lei", a precizat Godină.

Godină a făcut şi câteva precizări despre meseria sa. Braşoveanul spune că cei care îşi doresc să intre în Poliţia Română nu mai au bariere de vârstă, înălţime, sex. În schimb, spune el, e practic imposibil ca cineva să fie angajat pe pile.

Chiar şi aşa, Marian Godină spune că nu are motive să se plângă de de salariu şi vine cu câteva explicaţii pentru cei care îşi vor pune întrebări legate de postarea sa.

„Explicaţii pentru cei care înţeleg că mă plâng: nu mă plâng, o să-mi dau demisia înainte de a începe să mă plâng. Din păcate, după 15 ani în politie, mulţi poliţişti nu prea mai au alte variante, de aceea sunt nevoiţi să rămână deşi nu sunt mulţumiţi.

Explicaţii pentru colegii care îmi vor spune că parcă eram mulţumit de salariu când ei au protestat: nu am zis nicio clipă că avem salarii mari, nici eu nu eram mulţumit de salariu, dar la vremea aia, în plină pandemie, am considerat total inoportun momentul ales pentru proteste. Încă am aceeaşi părere, că la acea vreme nu aş fi protestat.

Am să închei cu o întrebare: presupunând că eşti un tânăr deştept, cu aspiraţii mari în viaţă, cu potenţial, amabil, cuminte şi onest, ţi-ai dori să devii poliţist pentru acest salariu?", e întrebarea pusă în final de Godină.

Vă mai recomandăm şi: