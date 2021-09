Braşovean prins de poliţişti beat la volan. Ce alcoolemie avea bărbatul

Un şofer a fost prins de poliţiştii braşoveni în timp ce conducea un autovehicul prin oraş, după ce consumase băuturi alcoolice. Forţele de ordine se aflau pe strada Iuliu Maniu din Braşov, în jurul orei 1:45, când l-au oprit pe bărbatul de 49 de ani. Când l-au pus să sufle în fiolă, poliţiştii au constatat că acesta consumase băuturi alcoolice, astfel că l-au condus la spital, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Potrivit poliţiştilor, bărbatul avea o alcoolemie de 1,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, în momentul utilizării aparatului etilotest.

„În cauză, s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, în care se va propune soluţie legală la finalizarea cercetărilor”, a informat agent principal de poliţie Nadia Olaru, purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov.

Tot în dimineaţa zilei de 25 septembrie, în jurul orei 1:05, un tânăr de 25 de ani, oprit de poliţişti în Poiana Braşov, avea şi el o alcoolemie de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

