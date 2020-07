Infectarea cu coronavirus a zeci de angajaţi de la două mari firme din Brăila schimbă legislaţia muncii

La solicitarea prefectului judeţului Brăila, Cătălin Boboc, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a decis să se implice în situaţia apărută la Brăila după ce, în decurs de câteva ore, au fost confirmate 57 de cazuri de COVID-19, 42 la o firmă de confecţii şi 15 la o fabrică de componente auto.

Firma de confecţii a fost închisă pe o perioadă determinată, iar angajaţii au fost trimişi acasă. ”Am înţeles că în asemenea situaţii punctuale, când autorităţile judeţene decid măsuri de restricţie, există impact major asupra angajaţilor şi a angajatorilor. Şi am propus o soluţie. Reglementarea care să asigure acordarea de şomaj tehnic pentru angajaţii sănătoşi, dar trimişi acasă, în condiţiile închiderii unei companii, va fi pe masa Guvernului la următoarea şedinţă”, a scris ministrul pe pagina personală de Facebook.

Oficialul guvernamental i-a criticat atât pe reprezentanţii firmelor din Brăila pentru că nu au luat măsuri de limitare a îmbolnăvirilor după apariţia primelor cazuri de infectare cu coronavirus, dar şi pe cei ai Inspecţiei Teritoriale de Muncă care nu au verificat dacă se respectă măsurile de prevenţie.

”Am însă cel puţin două întrebări. Sunt zeci de angajaţi infectaţi. Nu s-a ajuns aici peste noapte. Cum de s-a ajuns aici? Când angajatorul a văzut cum creşte numărul cazurilor de persoane infectate, nu s-a gândit, de exemplu, să verifice temperatura la intrarea în unitate că măsură suplimentară de verificare? Când am vizitat Botoşaniul, la companii din acelaşi domeniu, nu doar că am atras atenţia că angajaţii, prin poziţionarea maşinilor&echipamentelor de lucru, sunt prea apropiaţi, ci am şi cerut direct şefului ITM să verifice că se iau toate măsurile de prevenţie, inclusiv verificarea temperaturii. Când ai sute de angajaţi, cu atât mai mult, iei măsuri suplimentare. De ce ITM şi alte instituţii cu atribuţii de control se rezumă doar la şedinţe la Prefectură? Rolul lor este să iasă pe teren”, susţine ministrul.

Violeta Alexandru a cerut explicaţii legate de verificările pe care ITM le-a făcut la firmele din Brăila privind respectarea măsurilor de protecţie.

”Ştiu explicaţiile - nu poate fi câte un inspector în spatele fiecărui angajator/angajat, este nevoie de responsabilitate individuală şi, mai ales, de management. Managerii cluburilor, fabricilor de confecţii au responsabilitatea tuturor celor preluaţi în incintă.

Susţin revenirea în activitate numai cu asigurarea tuturor măsurilor de protecţie. Angajaţii trebuie să fie sănătoşi pentru a avea randament. Nu vreau să închidem economia. Sunt cea care a văzut presiunea socială pe durata acordării sprijinului guvernamental. Dar responsabilitate pot să vreau”, spune ministrul Muncii.