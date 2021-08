Imagini spectaculoase cu lucrările la podul peste Dunăre de la Brăila. Legăturile rutiere vor fi gata după inaugurarea construcţiei FOTO

Autorităţile au emis autorizaţia de construire pentru toţi cei aproximativ 20 de kilometri de drumuri de legătură ale podului peste Dunăre de la Brăila şi relocările de utilităţi sunt aproape gata.

„Podul propriu-zis va fi gata vara viitoare, dar drumurile noi care îl vor lega de infrastructura rutieră de pe cele două maluri vor fi terminate abia spre finalul lui 2022 când, sperăm, vom putea circula”, anunţă reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură.

GALERIE FOTO

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila va fi cel mai complex proiect de infrastructură din România realizat în ultimii 30 de ani. Firele de oţel care se vor împleti şi vor forma cele două cabluri de ancoraj ale podului vor avea o lungime de 81.000 de kilometri.

Asta înseamnă că ar putea înconjura Pământul de două ori pe la Ecuator. De asemenea, pentru realizarea celui mai scump pod construit vreodată în România, constructorii vor folosi în total 25.000 de tone de oţel beton şi peste 200.000 de metri cubi de beton.

Va lega Moldova, Muntenia şi Dobrogea

Podul peste Dunăre va lega regiunile istorice Moldova, Muntenia şi Dobrogea şi va fi cel mai scump pod din România construit vreodată. Podul va avea o lungime de 1.974 de metri, dintre care 1.120 de metri reprezintă deschiderea centrală, la care se adaugă două deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Brăila şi 364 de metri pe malul dinspre Tulcea.

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

O investiţie de 363 de milioane de euro

Deasupra Dunării va fi o porţiune de doi kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul de la Tulcea va exista şi o staţie automată de taxare.

Licitaţia pentru realizarea podului suspendat peste Dunăre a fost câştigată, în ianuarie 2018, de asocierea a două firme - una din Italia şi cealaltă din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea să se finalizeze în 2023, în condiţiile în care 18 luni sunt alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru execuţie. Investiţia se ridică la aproximativ 363 de milioane de euro, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

