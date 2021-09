Dezamăgirea turiştilor străini veniţi să viziteze locurile natale ale savantei Ana Aslan. Nu prea au ce vedea

Ana Aslan s-a născut la Brăila, pe 1 ianuarie 1897. Mama sa era basarabeancă, iar tatăl era unul dintre epitropii Bisericii Armene din Brăila. La vârsta de 13 ani, tatăl său moare, iar Ana mama sa şi cei trei fraţi s-au mutat la Bucureşti.

Casa în care aceasta s-a născut mai există şi astăzi în Brăila, însă este este privată. Clădirea se află la intersecţia străzilor Hepites şi Ana Aslan, iar pe o latură este placa memorială dedicată Anei Aslan (1897- 1988), cea care a întemeiat primul institut de geriatrie din lume.

„Foarte mulţi turişti care ajung în oraşul Brăila vor să vadă unde s-a născut marea savantă Ana Aslan. Oamenii cunosc istoria ei, ştiu că inventat gerovitalul şi vor să cunoască locurile unde aceasta a copilărit. Am avut turişti chiar şi din America care au întrebat de casa unde s-a născut Anei Aslan. Din păcate, clădirea respectivă este proprietate privată şi nu putem intra în interior. Există doar o placă memorială pe acel imobil. La un moment dat, o parte din clădire era la vânzare pe OLX. Ar fi fost frumos ca municipalitatea să cumpere acea clădire, să fie transformată în casă memorială şi să intre în circuitul turistic. Din păcate, şi strada care poartă numele cercetătoarei lasă mult de dorit”, spune Gabriel Lâlă.

Sursa: Arhivă Adevărul

Totuşi, turiştii care ajung în Brăila pot vizita de anul acesta expoziţia permanentă „Ana Aslan”, amenajată în luna august, la Muzeu Brăilei ”Carol I”. Fundaţia „Ana Aslan” din Bucureşti a donat încă din anul 2015 mai multe lucruri care au aparţinut savantei. Colecţiei memoriale i s-au adaogat un număr de 1300 piese (din domeniile documente, artă plastică şi decorativă, fotografie, ştiinţă şi tehnică, textile de interior, veşminte, obiecte de uz casnic) care au aparţinut Anei Aslan.

„Portretul savantei Ana Aslan este întregit de cel al dnei Ana Aslan, în universul casnic, înconjurată de piese de înalt rafinament şi valoare artistică, demonstrând astfel bunul gust şi ştiinţa alegerii pieselor de ambient ori a celor de uz frecvent. Impecabilitatea ţinutei ştiinţifice a fost susţinută de cea personală dată nu doar de eleganţa veşmintelor (provenind de la case de modă şi magazine de profil de renume din Paris, Milano, New York, Bucureşti - ca să amintim doar pe acestea câteva) ci şi a modului maiestuos în care le purta, apariţiile domniei sale - fie în activitatea de spital, laborator de cercetare, Institut de gerontologie şi geriatrie, congrese, simpozioane internationale, întâlniri cu personalităţi ştiinţifice, artistice, politice ale lumii etc. - fiind puse sub semnul distincţiei şi al rafinamentului”, povestesc reprezentanţii Muzeului Brăilei „Carol I”.