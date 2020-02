Povestea brutăriei sociale care hrăneşte 500 de nevoiaşi şi plăteşte profesori. Veniturile, folosite 100% pentru caritate

Brutăria socială de la capătul României

Povestea brutăriei sociale a început în anul 2012, în comuna Truşeşti, judeţul Botoşani. Sărăcia şi lipsa de perspectivă sunt cele mai mari probleme ale localnicilor. Aici trăiesc familii cu mulţi copii şi fără venituri, familii de romi cu venituri mici, oameni fără loc de muncă şi mulţi bătrâni singuri. O familie de localnici, care lucrează în domeniul asistenţei sociale, soţii Petru şi Loredana Pădureţ-Nechifor, impresionaţi de situaţia oamenilor nevoiaşi din comună s-a gândit să găsească o soluţie pentru a-i ajuta.

În anul 2012, Petru lucra la căminul de bătrâni din comună iar Loredana, asistent social la Primărie. În luna august a acelui an au găsit şi oportunitatea. Mai precis era vorba despre Proiectul”RURES - Spaţiul Rural şi Economia Socială în România”, implementat de Fundaţia ”Soros”. Aşa au reuşit să-şi deschidă o organizaţie non-profit numit ”Impact Truşeşti”. Prin intermediul asociaţiei au putut lua fonduri de la Fundaţia ”Soros” pentru a deschide o întreprinde socială, unde să angajeze oameni din comună, iar cu banii rezultaţi să ajute şi alţi săraci.







”Ne-am gândit ce să facem. Aşa ne-a venit ideea unei brutării. În mediul rural este o afacere care merge, fiindcă pâinea este cerută. La fel şi colacii, cozonacii sau plăcintele, pentru diferite ocazii sau pur şi simplu pentru consumul zilnic. Aşa că în cadrul ONG-ului am deschis această întreprindere socială, prima întreprindere socială din judeţul Botoşani. Suntem în mediul rural şi putem spune că toţi din această zonă sunt defavorizaţi, mai ales fiindcă nu aveam acces la facilităţile urbane. Aşa puteam lucra cu persoane defavorizate şi să le dăm o mână de ajutor, ceea ce şi doream din tot sufletul, să ajutăm cumva comunitatea”, spune Loredana Pădureţ, vicepreşedintele ”Impact Truşeşti”.

”Cuptorul de basm” făcută cu bani împrumutaţi





Prin proiect soţii Pădureţ-Nechifor au primit aproximativ 31.000 de euro. Şi-au dat seama însă cu habar nu au cu ce se mănâncă această afacere şi că banii nici măcar nu le-au ajung. Au început cu o serie de cursuri de antreprenoriat. ” Nu am ştiut ce înseamnă să faci o brutărie, ce înseamnă renovarea unui spaţiu. Credeam că dacă ai un cuptor, un malaxor, gata poţi să faci pâine. Nu! Am participat la câteva cursuri de antreprenoriat să învăţăm şi am scris un plan de afaceri pe care nu l-au finaţat. De la Fundaţia ”Soros” am primit bani pentru cuptor, mese, feliator şi malaxor. Dar mai trebuia pentru spaţiu, că nu aveam unde să punem utilajele după aceea”, spune Loredana Pădureţ.

Loredana Paduret Nechifor FOTO Cosmin Zamfirache

Au găsit o grădiniţă dezafectată din Truşeşti. Au cerut bani de la Primărie. Au primit în jur de 1000 de euro. Insuficienţi pentru aducerea spaţiului la cerinţele sanitar-veterinare şi de sănătate publică. Aşa că, cei doi soţi au fost nevoiţi să se împrumute, numai să termine brutăria. ”Renovarea spaţiului am făcut-o noi, o parte din bani de la Primărie, iar restul împrumutati de mine si de sotul meu. A fost o grădiniţă, dar nu era utilizată pentru că a fost înfiinţată o altă grădiniţă într-o zonă centrală.”, adaugă Loredana Pădureţ. Cuptorul pentru produsele de panificaţie este unul tradiţional, din cărămidă, acolo se coc preparatele la foc de lemn. În 2013, brutăria numită ”Cuptorul de basm” a devenit funcţional.

Produse ca la bunica făcute cu tineri nevoiaşi





În primul rând brutăria socială a dat de muncă oamenilor nevoiaşi sau care nu găseau un loc de muncă. ”Am lucrat cu tineri din medii defavorizate. Ăsta era şi rostul proiectului. Fie că era vorba despre oameni cu mulţi copiii, persoane nevoiaşe, cu nivel scăzut de studiu, fie oameni întorşi din străinătate pentru a fi alături de familie dar care nu găseau un loc de muncă acasă”, spune Loderana Pădureţ Nechifor. Pentru mulţi dintre angajaţi, ”Cuptorul de basm” a fost o rampă de lansare.

Brutăria funcţionează într-o fostă grădiniţă FOTO Cosmin Zamfirache

Au câştigat experienţa necesară şi s-au angajat la firme mai mari din judeţ sau din ţară. Acum lucrează 6 angajaţi. Toţi din medii defavorizate. Printre aceştia se află şi Ionela. Are în jur de 35 de ani şi a muncit ani de zile în Italia pentru că nu găsea un loc de muncă în sat. Acum are ocazia să fie aproape de copii şi să câştige un ban. ”Am plecat în Italia, în Neapole, fiindcă la ţară este greu cu locurile de muncă. Din ce să trăim? Acum am ocazia să fiu şi eu aproape de copii. Sunt foarte bucuroasă”, spune săteanca. Brutăria socială produce în primul pâine apoi cozonaci, colaci, plăcinte şi chiar prăjituri, atât la comandă cât şi la bucată. Vânzarea la bucată se aface la un mic ghişeu din faţa brutăriei. Toate produsele sunt ca la bunica acasă, spune Loredana Pădureţ. Sunt făcute la cuptor cu lemne după reţetele oamenilor din sat. Nu au amelioratori şi sunt făcute din ingrediente cât se poate de naturale.

Pâinea care hrăneşte nevoiaşii

Tocmai de aceea produsele sunt foarte căutate atât la Truşeşti dar şi în localităţile vecine. În special de sărbători comenzile se înmulţesc considerabil. ”La sărbători nu facem faţă comenzilor. Ajut şi eu pe fetele de la bucătărie că nu reuşim să dovedim altfel. Sunt oameni care fac comenzi pentru evenimente dar sunt şi cei care vin să cumpere, mai ales pâine şi plăcinte, aici la magazinul brutăriei”, spune Loredana Pădureţ. Toţi banii câştigaţi din vânzarea pâinii, colacilor şi cozonacilor, sunt folosiţi strict pentru plata personalul, cheltuielilor dar mai ales pentru ajutorarea săracilor din comună. Asociaţia a reuşit să ajute peste 500 de nevoiaşi.

Fie primesc pachete, fie primesc servicii sociale de care au nevoie. De exemplu 25 de copii din familii nevoiaşe primesc gratuit meditaţii la română şi matematică. Asociaţia, cu banii câştigaţi pe pâine, plăteşte două învăţătoare cu jumătate de normă să-i ajute. A fost amenajată şi o sală cu jocuri unde aceşti copii să-şi petreacă timpul liber, departe de problemele cu care se confruntă în familie. O bună parte a banilor pleacă şi către bătrânii singuri, în special în ajutoare. ”Din întreprinderea socială noi dezvoltăm servicii sociale. Uneori acoperă cheltuielile pentru aceste servicii, alteori când sunt mulţi beneficiari sau este o lună mai slabă la vânzări suntem nevoiţi să găsim noi soluţii. Adică sponsori, voluntari”, precizează vicepreşedintele asociaţiei.

Voluntari din pasiune

Atât Loredana cât şi soţul ei, Petru, muncesc voluntari în cadrul asociaţiei. Nu primesc niciun ban, deşi sunt sufletul acestui proiect. Dimineaţă pleacă la serviciu, iar de la ora 16.00 vin şi lucrează în cadrul asociaţiei. De multe ori Loredana face nopţi albe lucrând alături de angajatele de la brutărie. ”Sunt voluntar. Am şi serviciu, am şi o familie frumoasă şi am timp şi de asociaţie. După ora 16.00 continuăm programul la brutărie dar şi în cadrul asociaţiei unde avem activităţi. Întreţinerea spaţiului, asigurarea căldurii, trebuie să ne ocupăm tot noi. Mă prinde uneori şi a doua zi dimineaţă. Mă simt bine aici. Eu am lucrat în vânzări, unde se câştiga foarte bine şi am renunţat să vin pe un salariu mic, la Primărie, ca asistent social. Dar asta mă caracterizează, este pasiunea mea. Îmi pare rău că nu pot să fac mai mult pentru oamenii nevoiaşi.”, conchide Loredana Pădureţ Nechifor.

