Pepiniera de olimpici de la Darabani. Şcoala din cel mai nordic oraş al ţării cucereşte concursuri naţionale

Oraşul Darabani se află la peste 65 de kilometri de municipiul Botoşani, pe malurile Prutului. Deşi izolat de marile centre urbane, într-o zonă exclusiv rurală, Darabaniul reprezintă o perlă a educaţiei gimnaziale din nordul Moldovei, mai ales prin ceea ce se întâmplă la Şcoala Gimnazială „Leon Dănăilă“. Aceasta a fost botezată după fiul locului, neurochirurgul academician Leon Dănăilă.





Şcoala are câteva sute de elevi, veniţi atât din satele învecinate, cât şi din localitate. Majoritatea participă, an de an, la diferite concursuri şi olimpiade şcolare. Este de altfel o tradiţie a şcolii, cel puţin în ultimii 15 ani. Mulţi dintre ei se întorc şi cu premii. „De-a lungul timpului la şcoala noastră au fost rezultate deosebite cu participări la etapele naţionale.”, mărturiseşte Ramona Aionesei, profesoară de limba şi literatura română la Şcoala „Leon Dănăilă“.

Profesorii spun că totul a plecat de la ideea de a-i încuraja să participe, tocmai pentru a-şi descoperi pasiunile, abilităţile şi pentru a le oferi un viitor mai bun.





„Sunt în şcoala aceasta de 15 ani. Particip cu elevii la toate concursurile posibile şi imposibile de limbă engleză. Le mai şi inventez uneori. Eu cred că există o scânteie pe care noi o observăm în fiecare copil şi pe care încercăm să le-o cultivăm“, arată Diana Apachiţei, profesor de limba engleză.

Performanţa se face în condiţiile în care mulţi copii se zbat să-şi construiască un viitor într-o zonă cu o situaţie economică precară. „Eu de exemplu am avut rezultate cu copii din satul Bajura. Nu sunt familiarizaţi cu tehnologia şi chiar sunt copii simpli, în care nu s-a investit o oră de pregătire. Fetiţa care a mers la olimpiada naţională de limba română, Niculina, nici măcar nu are maşina, a mers cu un vecin“, spune profesorul de limba română, Ana Maria Onofrei.

Cu toate acestea de-a lungul timpului au apărut rezultate remarcabile: numeroase locuri I pe judeţ, premii şi menţiuni la olimpiadele naţionale. La Română, Niculina Jalbă a luat locul I pe judeţ şi un premiu special la nivel naţional. La Engleză, Ştefania Horopciuc a luat locul I la nivel judeţean şi o menţiune la Olimpiada Naţională. Cel mai important rezultat a fost obţinut de Rareş Mandache, un elev de clasa a VIII-a, care a luat locul I la Olimpiada Naţională de Istorie. „Este cel mai bun rezultat obţinut de un elev de la şcoala dărăbăneană în decursul organizărilor etapelor naţionale“, este extrem de mândru profesorul de istorie Lucian Florea.

