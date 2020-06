Metoda inedită a unei profesoare de a preda materia în vreme de pandemie. Cum a adaptat modelul finlandez

Daniela Florin Hriscu are 28 de ani şi este profesor de desen în municipiul Botoşani. A predat inclusiv la Liceul de Arte. Daniela nu este însă un profesor obişnuit. Cel puţin asta cred mulţi dintre elevii ei. Şi asta în condiţiile în care alege de multe să predea materia într-un mod total inedit, atrăgător chiar şi pentru cei de la clasele de mate-info dar mai ales aplicat vieţii de zi cu zi.

Propriu-zis elevii învaţă să folosească cunoştinţele dobândite la desen în viaţa cotidiană,inclusiv pentru a-şi asorta hainele, pentru a-şi înfrumuseţa camerele şi chiar pentru a distinge între kitsch şi operă de artă, în toate domeniile. Mai mult decât atât, pe timp de pandemie, Daniela Hriscu a dezvoltat un proiect educaţional unicat la Botoşani, folosind un canal de you tube pentru a face lecţii practice, cu demonstraţii pentru elevi.

Elevi învăţaţi să-şi amenajeze artistic camerele sau să-şi asorteze hainele

Daniela Hriscu, încă din momentul în care a ajuns la catedră şi-a dorit un canal de you tube unde să poată preda, într-un mod alternativ, sfaturi practice pentru elevi şi mai ales cum să-i înveţe să folosească noţiunile de la desen în viaţa de zi cu zi. Începutul a fost timid dar odată cu pandemia şi necesitatea de a ţine legătura cu elevii, Daniela Hriscu a lucrat intensiv la dezvoltarea propriulul canal de you tube, în scopuri didactice. L-a numit ”Doamna de Desen” şi a început să realizeze clipuri în care demonstra şi explica elevilor cum să folosească noţiunile de la desen în viaţa de zi cu zi.

” Ideea propriului meu de canal de YouTube s-a născut încă de pe vremea când urmam Masterul în ”Educaţie prin arta Vizuală”, însă o idee bine conturată al acestuia mi-a venit abia după primul an de învăţământ, dar am avut curaj sa mi-l lansez abia din perioada instaurării carantinei. Am pornit de la ideea că platforma YouTube este printre cele mai accesate de către elevi şi mi-am zis că ar fi mult mai uşor, lejer şi plăcut pentru ei recuperatul orelor în această manieră, mai ales că este public şi toţi au acces la el. Vreau să împart bucuria orei de desen cu toată lumea, fie elevi, părinţi sau chiar colegi de breaslă, ca să-i inspire şi să-i ajute pe aceştia în viata lor cotidiană, cât şi în demersurile lor educaţionale.”, spune Daniela Hriscu.

Prin intermediul clipurilor postate pe ”Doamna de Desen”, Daniela Hriscu le arată elevilor cum să-şi personalizeze camera prin pictură murală pe înţelesul tuturor, cum să-şi personalizeze hainele sau alte accesorii, cum să folosească amestecurile de culori. Inclusiv fetele sunt învăţate ce culori de ruj se potrivesc sau cum să îmbine culorile machiajului. Nu sunt excluse nici teme despre tipurile de inteligenţă sau informaţii inedite din viaţa marilor artişti. ” Atât la orele de la catedră, cât şi pe canalul de YouTube pun accentul pe "Doza practică de desen", căci, in mod paradoxal, deşi prea putini în viaţă vor urma o carieră de pe urma desenului, noţiunile învăţate, precum contrastele cromatice, sunt folositoare în viaţa de zi cu zi. Cu toţii suntem nevoiţi la un moment dat, de exemplu, să ne alegem îmbrăcămintea potrivită, iar alegerile noastre vis-a-vis de culoarea, tenta, textura, modelul şi calitatea acesteia reflecta gustul nostru estetic, lucru ce ia naştere la ora de desen.”, precizează Daniela Hriscu.

Adeptă a metodelor educaţionale finlanedeze

Profesoara botoşăneancă este de altfel o adeptă a metodelor alternative de învăţare, bazate pe nevoile concrete ale elevilor dar şi pe utilitatea în viaţa de zi cu zi a informaţiilor şi noţiunilor predate. De-a lungul timpului a dezvoltat tot felul de proiecte inedite pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe, efectiv lucruri folositoare şi mai puţin noţiuni sterile fără aplicaţii practice. ” Consider că modurile alternative de predare şi învăţare sunt necesare în învăţământul modern, nu doar în privinţa noii generaţii, ci şi a celor viitoare prin simplu fapt că te scoate ca dascăl din zona de comfort şi te împinge spre o autodezvoltare continuă, care implică, în principal, adaptabilitate. De fapt, acesta este şi cuvântul cheie în învăţământ, deoarece consider că un act pedagogic reuşit este unul adaptat in funcţie de nevoile şi abilităţile elevilor. De exemplu, am avut succes în cadrul claselor cu profil teoretic în momentul în care mi-am adaptat materia predată sub forma unui rebus (inteligenţa lingvistică), iar efortul de a sta pana la ora 02:00 pentru a-l compune a fost mai mult decat satisfăcător, fiindcă elevii au fost încântaţi sa înveţe ceva nou într-un mod plăcut şi relaxant.”, adaugă profesoara botoşăneancă.

Totodată, Daniel Hriscu spune că este adepta teoriilor care stau la baza învăţământului finlandez, recunoscut ca fiind centrat pe elev şi pe aplicaţiile practice ale educaţiei şcolare. ” Am preluat în cadrul actului meu pedagogic teoria celor 8 tipuri de inteligenţă elaborata de către Howard Gardner in anii '80, la Universitatea din Harvard, SUA, pe care este fondat şi învăţământul finlandez. Teoria spune ca sunt 8 tipuri de inteligenta: lingvistică, logico-matematică, vizuală, muzicală, interpersonală, intrapersonală, kinestezică si naturistă.”, spune Daniela Hriscu. În orice caz pentru elevi, metodele profesoarei de desen sunt total inedite şi atractive. ”Feed-back-ul a fost unul pozitiv. Alţii au fost inspiraţi şi au început să îmi prezinte lucrările/observaţiile lor după un videoclip vizionat. În al doilea rand, alţi elevi pur şi simplu au prins avânt şi mi-au trimis diferite desene, cu precizarea că se simt în elementul şi au starea necesară pentru a desena liber. Per ansamblu, mi-au spus că este interesant, motiv pentru care lucrez în permanenţă la livrarea mesajului, astfel încât să fie scurt, concis şi la subiect.”, spune profesoara de desen.

Ocuparea minţii cu activităţi sănătoase

În perioada de izolare cauzată de pandemie canalul de you tube al profesoarei de desen a fost şi un mod de a le găsi ocupaţii practice elevilor dar mai ales de a alunga tristeţea, anxietatea, plictiseala şi traumele distranţării sociale. ” Pentru mine şi elevii mei, pandemia şi izolarea a însemnat un bun exerciţiu de autodisciplinare şi de ocuparea a minţii, de descoperire şi reaprindere a pasiunilor, hobby-urilor. Ţin minte ca fiecare ordonanţă nou emisă îşi punea amprenta asupra mea într-un mod negativ, făcându-mă să mă simt anxioasă, neputincioasă şi chiar tristă, în special pentru că nu îmi puteam vedea elevii fizic. Dar mi-am depăşit aceste stări prin munca de pe canalul de YouTube, lucru pe care mi-am dorit să îl inspir şi elevilor. Şi, de fapt, asta e o lecţie in sine, însă este una de viaţă: caută să nu te laşi cuprins de sentimente negative şi lupta contra lor prin ocuparea minţii cu activităţi sănătoase.”, conchide profesoara de desen.

