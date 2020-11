Mărturia şocantă a unei scriitoare bolnave de COVID-19. ”Sunt o bombă cu ceas”

Cristina Şoptelea este o cunoscută scriitoare botoşăneancă. Acum două zile a aflat că s-a infectat cu SARS-COV 2. Împreună cu soţul ei, pictorul Liviu Şoptelea, s-a dus la spital pentru investigaţii. Scriitoareaa relatat pe reţelele sociale experienţa ei la Spitalul Judeţean ”Mavromati” şi s-a declarat revoltată de felul în care sunt trataţi pacienţii la această unitate spitalicească dar şi de condiţiile oferite. Practic botoşăneanca descrie o debandandă totală, în care bolnavii de COVID-19 se amestecă cu suspecţii sau cei sănătoşi.

”Mănuşi chirurgicale folosite care zac de zile”

Cristina Şoptelea a ajuns la spital marţi seara. Scriitoarea botoşăneancă a fost şocată de condiţiile oferite celor care aşteptau teste, analize, radiografii la triajul din curtea spitalului. Practic triajul înseamnă câteva containere modulare şi un cort militar. Cristina Şoptelea spune că a găsit mizerie, toalete nespălate şi mănuşi chirurgicale aruncate la întâmplare. Şi asta în condiţiile în care igiena este condiţia esenţială în pandemia de COVID-19. ” În curtea spitalului mănuşi chirurgicale folosite, care zac de zile(..) Două grupuri sanitare care nu au vazut apa de cel puţin 6 luni. Nu ai unde să te speli pe mâini. Nu stiu cine este la conducerea spitalului, dar nu are ochi să vadă mizeria din curte”, scrie pe reţelele sociale Cristina Şoptelea. Mai grav decât atât, scriitoarea botoşăneancă spune că în containerele modulare de la triaj s-ar aduna de-a valma să se încălzească suspecţi de COVID-19, confirmaţi pozitiv cu SARS-COV 2 dar şi pacienţi sănătoşi. ” O organizare extrem de deficitară, cu pacienţi umblând dezlegaţi de ici-colo, fără a fi îndrumaţi de cineva. Containere - fără etichetare, în care intrau ca să se încălzească pozitivi, negativi, suspecţi, de-a valma.”, adaugă Cristina Şoptelea.

”Ne batem joc”

Cristina Şoptelea spune că a fost nevoită să aştepte în curtea spitalului, noaptea, şapte ore şi jumătate pentru a primi rezultatul la nişte analize. Apoi încă două ore, în curtea Secţiei de Boli Infecţioase unde a fost trimisă pentru citirea radiografiei. În total 9 ore şi jumătate deşi se ştia că este pozitivă la SARS-COV 2. ” Vin de la Spitalul Mavromati, unde am stat 7 ore jumatate pentru analize. Am COVID. Ca mulţi alţii din tara asta. Din fericire, am o formă uşoară. Dar asta nu m-a făcut să mă simt mai puţin umilită de un sistem care îşi bate joc de oricine încearcă să-i treacă pragul.(..)De ce nu a putut nici un medic să-mi citească radiografia la UPU Mavromati şi a trebuit să vin la Secţia de boli Infecţioase ca să mai stau aici două ore? Sunt Covid Pozitivă şi sunt pe drumuri de la ora 12.50. Sunt o bombă cu ceas. Ne batem joc. Hei, domnilor din politică, faceţi-vă treaba, veţi muri în spitalele astea nenorocite unde nu ai un veceu decent şi un robinet cu apă curentă.”, adaugă Cristina Şoptelea.





Soţul acesteia, pictorul Liviu Şoptelea, care la rândul său a fost testat şi investigat, confirmă această experienţă nefastă. Mai mult, spune că a fost nevoit să stea în frig, în curtea spitalului, la numai 7 grade. ”Cu toaleta în fundul parcării...la spitalul judeţean... După 10 zile de izolare, la recomandarea medicului de familie, am chemat salvarea să merg la spital pentru un test covid...după nenumărate telefoane, la 112, la DSP, la circa medicală, la medicul de familie, ambulanţa a ajuns după 2 ore...ok !...am coborât la maşină, am predat C.I. şi am dat câteva relaţii asistentei ...am ajuns la UPU la ora 13...până la orele 18. 30, mi s-au luat probe din nas şi gât, analiză de sânge, mi s-a facut o electrocardiogramă şi o radiografie pulmonară...tot timpul am aşteptat afară in frig. Când am intrat intr-un container, a venit din personalul medical şi m-a scos afară. Nu au fost azi mai mult de 7 grade C...nici un fel de organizare, nu indicatoare, să nu mai scriu despre circuite sau dezinfectanţi...nu e de mers la spital.”, precizează Liviu Şoptelea.



Vă recomandăm să citiţi şi următoarele articole: