Locuitorii unui întreg judeţ riscă să rămână fără apă potabilă pe termen nelimitat. „Am anunţat Guvernul”

Botoşaniul se află la un pas de o situaţie de criză fără precedent. Întregul judeţ riscă să rămână fără apă, pe termen nelimitat. Inclusiv spitalele, pompierii şi alte instituţii. Evident, pe lângă toţi utilizatorii casnici.

De vină, spun reprezentanţii Consiliului Judeţean Botoşani, este proasta administrare a operatorului de apă Nova Apaserv, societatea cu acţionariat de stat, unde şefii au salarii astronomice.

Mai precis, Nova Apaserv a înregistrat datorii uriaşe, inclusiv la furnizorul de energie electrică, are conturile blocate şi riscă să nu mai poată furniza apă în tot judeţul. Situaţia este atât de gravă încât prefectul i-a anunţat deja şi pe primul-ministru dar şi pe Raed Arafat.

Datorii de aproape 50 de milioane de lei

De aproape 20 de ani, operatorii de apă şi canalizare ai judeţului Botoşani au fost bântuiţi de datorii şi faliment. Chiar şi în condiţiile în care au fost subvenţionaţi de stat, iar principalul acţionar a fost mereu statul, prin Consiliul Judeţean şi primăriile din judeţ.

Nova Apaserv societate unde Consiliul Judeţean este acţionar majoritar a fost înfiinţată în 2010 după ce fostul operator, Apa Grup s-a înecat în datorii. Nu a durat mult până când Nova Apaserv să înceapă să calce pe urmele fostului operator. Apogeul a fost atins la finalul anului trecut, atunci când societatea a reuşit să adune datorii uriaşe, de aproape 50 de milioane de lei.

Cele mai mari sunt la Aquaterm, o firmă angajată să modernizeze reţelele de apă şi canal în două comune. Din cauza diferendelor, contractul a fost reziliat iar Aquaterm a dat în judecată Nova Apaserv. A câştigat iar operatorul de apă trebuia să-i dea peste 7 milioane de lei. Totodată Nova Apaserv a acumulat datorii uriaşe şi la Eon Energie.

Cert este că la începutul anului, operatorul de apă al Botoşaniului s-a trezit cu toate conturile blocate şi în situaţia în care rămânea fără energie electrică. Şi asta în condiţiile în care, contractul de furnizare al curentului electric expirase la finele lui decembrie iar din cauza datoriilor nu mai putea încheia altul. Au fost salvaţi de un act adiţional care însă expiră la finalul acestei săptămâni.

”La nivel de prim-ministru se cunoaşte această situaţie”

Situaţia este de-a dreptul disperată. Şi asta în condiţiile în care, fără energie electrică, va urma sistarea apei,din cauza opririi instalaţiilor. Vor avea de suferit inclusiv spitalele, în plină pandemie, dar şi pompierii care au nevoie constantă de alimentare cu apă, pentru intervenţii.

Reprezentanţii Prefecturii prin Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au trimis imediat o adresă la Comitetul Naţional pentru situaţii de urgenţă iar reprezentantul Guvernului în teritoriu a luat legătura cu primul-ministru dar şi Raed Arafat.

„Am trimis o informare privind situaţia la Nova Apaserv către departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Am vorbit personal cu domnul Raed Arafat. La nivel de prim-ministru de cunoaşte această situaţie. Am şi vorbit personal cu domnul ministru şi i-am explicat în ce situaţie se află operatorul de apă din Botoşani. Am avut şi o întâlnire la care a participat şi reprezentantul Consiliului Judeţean, o echipă managerială de la Nova Apaserv dar şi reprezentantul Eon Energie care răspunde de această regiune. Cea mai mare problemă este să nu ajungem în situaţia în care se va sista alimentarea cu energie electrică şi atunci am fi într-o situaţie de criză.”, spune prefectul Dan Nechifor.

„Să găsească soluţii urgente sau să demisioneze”

Reprezentanţii Consiliului Judeţean cer conducerii de la Nova Apaserv să găsească soluţii urgente. Aceştia sunt nemulţumiţi că şefii operatorului de apă încasează salarii foarte mari dar nu reuşesc să asigure managementul dorit.

„Pentru nivelul ridicat al datoriilor de la Nova Apaserv, conducerea trebuie neapărat să dea explicaţii. Directorii de acolo trebuie să spună cu subiect şi predicat de ce s-a ajuns la această situaţie. Pentru că posturile pe care dumnealor le ocupă în acest moment, pe lângă faptul că le asigură venituri foarte bune, le impun şi o serie de obligaţii printre care şi cea a unui management profesionist şi eficient. Ceea ce nu se poate spune în acest moment. Ar face bine să găsească soluţii urgente sau să demisioneze. Lucrurile clar nu mai pot continua în acest mod.”, spune Doina Federovici, preşedintele CJ.

Mai mult decât atât, reprezentanţii de la Consiliul Judeţean spun că a fost majorat de două ori capitalul social al societăţii.

„Este o alocare de 1.8 milioane de euro”,adaugă Doina Federovici. La rândul lor, şefii de la Nova Apaserv se disculpă şi spun că nu au nicio vină. Aceştia aruncă totul pe litigiul cu Aquaterm. ”Nici eu şi nici colegii mei nu suntem responsabili de această situaţie. Din momentul în care am pierdut procesul la Curtea de Arbitraj cu cei de la Aquaterm, au început şi problemele la societate. Este o culpă care nu ţine de noi. Sunt deschis şi dispus să dau orice fel de explicaţii pentru această situaţie. În ceea ce priveşte demisia mea, vreau să vă spun că acum o depun dacă aş şti că vine cineva care ar rezolva problema. Este un efort financiar foarte mare în condiţiile în care avem de făcut plăţi către furnizori, salarii şi din păcate nu am găsit niciun fel de înţelegere din partea antreprenorului la care suntem datori”, a precizat directorul Nova Apaserv, Albert Tănasă.

