Localitatea din România unde primarul nu mai organizează de opt ani zilele oraşului. „Prefer să repar străzi decât să organizez bâlci“

În fiecare an localităţi de toate mărimile se întrec în organizarea de festivaluri costisitoare, de zilele oraşelor sau comunelor. În judeţul Botoşani există însă o localitate care face notă discordantă: oraşul Săveni. De opt ani primarul Relu Târzioru (PSD), aflat la al treilea mandat, a refuzat să mai organizeze zilele oraşului. Motivul invocat de edil: face economie la bugetul local şi foloseşte banii pentru dezvoltarea oraşului. „Nici 10.000 de lei din bugetul local nu dau pentru aşa ceva. Nici măcar cu sponsorizări. Mai bine folosesc sponsorii să mă ajute în alte probleme ale comunităţii decât la asemenea festivaluri“, spune primarul.

Săveniul are 7.000 de locuitori şi este una dintre localităţile care în ultimii 10 ani s-a dezvoltat în ritm alert. Relu Târzioru lucrează de peste 16 ani în administraţia locală. În 2002 şi-a început mandatul de viceprimar, iar din 2006 a fost ales pentru trei mandate consecutiv în funcţia de primar al oraşului. Târzioru spune că la începuturile acitvităţii sale ca edil a organizat zilele Ooraşului: grătare, băutură şi artişti plătiţi din banii Primăriei să cânte oamenilor. În urmă cu opt ani, edilul a decis să renunţe la organizarea acestui eveniment.

„Prefer să repar străzi“

„Puteam să aloc în continuare bani la buget şi pentru aşa ceva. Dar mi-am dat seama că este o pierdere de bani. Şi fără rost. Nu educăm pe nimeni cu aşa ceva. Am preferat să sistez povestea asta cu mici, bere şi muzică gratis, pe banii Primăriei. Atunci mi-am dat seama că prefer să repar străzi decât să fac bâlci. Oamenii cuminiţi vor fi mereu mai bucuroşi să aibă străzi, şcoli unde să înveţe copiii şi parcări, în loc de astfel de distracţii“, spune Târzioru.

O bună parte a localnicilor recunosc că se simt mai liniştiţi fără zilele oraşului. „Eu stau la blocurile din zona pietonalului şi mă bucur că nu se mai face aşa ceva. Era mizerie, miros de fum, tineri beţi şi locul unde oamenii fără căpătâi să se dea în spectacol. Oamenii cuminţi fugeau de acolo. Nu stăteau. Cheltuiam bani ca să se distreze şi să se îmbete derbedeii“, spune un localnic din Săveni.

Parcări, şcoli, proiecte europene

Banii pe care Primăria Săveni ar fi trebuit să-i investească în zilele oraşului au rămas în buget şi au fost cheltuiţi pentru modernizarea oraşului. Încă din anul 2016 au fost asfaltaţi peste 12 kilometri, în special drumurile către localităţile rurale arondate oraşului, dar şi străzile interioare. Au fost amenajate şi asfaltate în ultimii opt ani parcări şi s-a pus la punct iluminatul stradal. Toate din bugetul local.

„Nu există parcare neasfaltată, nici loc din oraş fără iluminat stradal. Am reuşit să asfaltăm drumuri. Apoi am reabilitat muzeul. Toate din buget. Nu am cheltuit bani aiurea şi am investit în infrastructura şi modernizarea oraşului. Cu distracţii nu putea fi făcute toate acestea“, spune edilul. Primarul a reuşit să reabiliteze şcolile din oraş, dar şi piaţa urbei. De asemenea, în ultimii opt ani a reuşit să achite datoria publică pe care o avea oraşul de la sfârşitul anilor ‘90.

„Nu am nicio datorie. Sunt la zi cu facturile şi nu am probleme cu plata salariilor. Plus că am bani şi de investiţii“, spune Târzioru. La toate acestea se adaugă amenajarea, din bugetul local, de terenuri moderne de tenis şi handbal. De asemenea, Primăria Săveni are în derulare proiecte cu finanţare europeană sau guvernamentală, precum un parc fotovoltaic care să alimenteze instituţiile publice, un stadion modern şi un liceu modernizat cu peste trei milioane de euro. „Eu aduc spectacole la casa de cultură modernizată în ultimii ani, dar oamenii plătesc bilet. Nu gratis şi nici kitsch. Vorbim de cultură. Aici organizăm şi un festival de teatru pentru adolescenţi“, încheie edilul.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri:

O stradă importantă din Zalău intră în reparaţii capitale. Cât timp vor dura lucrările

Primăriile se vor putea împrumuta mai mult