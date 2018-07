Fata de la ţară care a reuşit să devină campioană europeană: „La început mă deranja zgomotul de hatere trântite“

Andreea Cotruţă, o tânără halterofilă de numai 14 ani legitimată la Clubul Sportiv Botoşani, a reuşit să devină campioană europeană la categoria sub 15 ani. Andreea provine dintr-un sat din judeţul Botoşani şi practică haltere de numai doi ani. Cu toate acestea, face parte din lotul naţional al României şi este considerată un adevărat fenomen al acestui sport. De altfel la Clubul Sportiv Botoşani se mai pregătesc şi alte sportive din mediul rural, medaliate cu aur la diferite competiţii mondiale sau europene.

Fata de la ţară, a doua în Europa la haltere

Andreea Cotruţă are 14 ani şi este originară din satul Corlăteni, judeţul Botoşani, o localitate rurală situată la câteva zeci de kilometri de municipiul reşedinţă de judeţ. Andreea a fost selecţionată în echipa naţională a României încă de anul trecut. După o medalie de argint la prima participare, anul trecut, în Kosovo, botoşăneanca a reuşit în acest an event-ul. La Campionatul European de Haltere organizat săptămâna trecută la Milano, în Italia, Andreea Cotruţă a demonstrat că nu are rival la categoria ei de vârstă şi greutate.

Andreea Cotruţă, halterofila de la Botoşani FOTO Cosmin Zamfirache

Mai precis la categoria sub 15 ani şi 53 de kilograme, Andreea a reuşit să câştige trei medalii de aur, la smuls, aruncat şi general. Acestea rezultate i-au asigurat titlul de campioană europeană. ”La smuls am ridicat 70 de kilograme, iar la aruncat - 90 de kilograme. Nu am simţit că a fost grea competiţie. A fost cumva uşor. Eu mă pregătesc mult şi la Botoşani toate fetele sunt bune, este un grup de campioane acolo, un mediu extraordinar pentru performanţă”, spune Andreea Cotruţă. ”În urma rezultatelor obţinute s-a clasat ca a doua sportivă a Europei în acest sport, la categoria ei, ca palmares”, spune Mircea Flămând, antrenorul tinerei.

”Dacă nu erau halterele, făceam box”

Andreea Cotruţă a crescut pe uliţele Corlăteniului. A avut o copilărie fericită şi a fost atrasă de sporturile băieţilor. ”La ţară, te joci mai mult în aer liber şi stai împreună cu ceilalţi copii. Tocmai de aceea, fiind mulţi băieţi, mă jucam cu ei şi am fost atrasă de sporturile băieţilor. Când eram mai mică îmi doream să fac box”, spune Andreea Cotruţă. Mai apoi a urmat o selecţie a Clubului Sportiv Botoşani la haltere. Deşi nu are o statură impunătoare, Andreea a fost selecţionată şi dusă la Centrul Olimpic de Haltere care funcţionează la Botoşani. Toate acestea se întâmplau acum aproximativ doi ani. ”La început mi se părea foarte zgomotos sportul ăsta.

Andreea Cotruţă a doua din dreapta, alături de colegele ei, de antrenor şi directorul Clubului Sportiv FOTO Cosmin Zamfirache

Erau trântite halterele şi parcă mă deranja. După aceea am început să ridic şi am văzut că se poate. Pe deasupra era aşa ca o provocare, să ridic tot mai mult. Când vedeam că mă antrenez şi totul dă roade, adică chiar pot ridica mai mult, m-am îndrăgostit de acest sport şi mi-am dorit să ajung campionă mondială”, precizează Andreea Cotruţă.

Faptul că are rezultate atât de importate în numai doi ani se datorează nu atât forţei, cât ambiţiei, spune Andreea. „Muşchii ar fi zero fără voinţa mea. Eu vreau să ridic şi ridic. Nu-mi este frică că voi eşua. Dacă ratez o ridicare mă antrenez până reuşesc. Nu există limită când vine vorba de voinţă. Mintea este mai puternică decât muşchii”, adaugă Andreea Cotruţă. Visul Andreei este să ajungă campioană mondială şi apoi campioană olimpică.

Copiii de la ţară, mai dotaţi genetic

Şefii de la Clubul Sportiv spun că sportivii de la ţară sunt mai ambiţioşi, mai puternici şi mai disciplinaţi. ”Sunt foarte ambiţioşi. Sunt determinaţi şi de faptul că vor să se realizeze şi să părăsească lumea rurală. Iar sportul este domeniul prin care pot face asta. Realizează lucrul acesta şi muncesc enorm pentru a-şi atinge obiectivele. Sportul îi face cunoscuţi, le oferă satisfacţii şi, ceeea ce este mai important, o perspectivă. Sunt puternici fiindcă sunt obişnuiţi cu munca şi totodată sunt disciplinaţi. Ei nu sunt răsfăţaţi. În cantonamente mânâncă tot, nu fac nazuri şi pe deasupra ascultă ceea ce li se spune. Aici, la Clubul Sportiv, şi mai ales la Centrul Olimpic, au toate condiţiile pentru a face performanţă”, spune Mia Roată, directorul Clubului Sportiv Botoşani.

Şefii de la Clubul Sportiv spun că aceşti sportivi de la ţară sunt şi dotaţi genetic pentru atletica grea. Sunt foarte puternici, acumulează rapid masă musculară şi sunt capabili de un efort supra-omenesc. Mai mult decât atât, au un psihic puternic şi nu se dau bătuţi niciodată. În total sportivele din Botoşani au obţinut nu mai puţin de 15 medalii de aur pe diferite categorii de vârstă.



