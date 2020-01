Cum a ajuns erou un pompier botoşănean. Reacţia incredibilă care a salvat viaţa unei femei

Un pompier botoşănean plecat la ţară în vizită la rude a devenit erou după ce a scos o femeie dintr-o maşină în flăcări. Maşina luase foc după un accident rutier grav, pe raza localităţii Talpa, judeţul Botoşani.

Erou după ce a salvat viaţa unei femei

Pompierul Cătălin Grindei FOTO gazetabt.ro Duminică, în localitatea Talpa a avut loc un grav accident de circulaţie. Un autoturism cu patru persoane s-a izbit frontal de un microbuz plin cu pasageri. În urma impactului violent, maşina a luat foc iar o femeie rănită grav a rămas prinsă între fiarele contorsionate. Practic, risca să ardă de vie. În acel moment, un bărbat a intervenit providenţial. Deşi nu avea echipament acesta a intrat în maşina cuprinsă de flăcări riscându-şi viaţa.

A scos victima aflată în comă şi a predat-o echipajului de ambulanţă. Salvatorul s-a dovedit a fi un pompier aflat în timpul liber. Acesta mergea la Gorbăneşti, la rude. A văzut accidentul şi a intervenit cu stingătoarele din maşină iar mai apoi a intrat în maşina arzând. ”Am coborât să văd dacă victimele au nevoie de ajutor. Partea din faţă a autoturismului era cuprinsă de flăcări. Am folosit trei stingătoare şi o sticlă cu apă, dar nu am reuşit să sting incendiul. Am văzut o femeie în maşină. Era inconştientă. Am ajuns cu greu în interior ajutat şi de ceilalţi şoferi şi am reuşit să o scot ”, spune plutonier major Cătălin Grindei, pompier la Botoşani. În accidentul de la Talpa au fost 13 persoane rănite.

