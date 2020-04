Criticile dure ale unui medic la adresa sistemului medical şi politic în vreme de pandemie: „Murdar, corupt, bolnav“

Ioana Alexandroaie este unul dintre cei mai buni medici ai Maternităţii din Botoşani. Este cunoscută şi pentru acţiunile umanitare, în special pentru donarea de obiecte de strictă necesitate mamelor sărace care năşteau în Maternitatea Botoşani. Ieri, într-o postare publică pe reţelele sociale, medicul botoşănean şi-a exprimat îngrijorarea şi nemulţumirea privind reacţia autorităţilor în vreme de pandemie şi folosirea acestui moment, de fapt pentru plata unor poliţe şi spălarea unor vini publice. Spune că oamenii au fost slab pregătiţi şi obligaţi să tacă din gură.

”Nu mai avem voci? Nu mai avem caractere, ci doar bufoni!? Nu mai avem minţi capabile de a construi ceva valoros şi durabil? Am avut tupeul de a nu-mi mai fi frică, atunci când am început să înţeleg adevărata frică. Am avut tupeul de a încerca să-mi schimb filtrele gândirii şi ale exprimării. Suntem nepregătiţi? Nu. Suntem prost şi fals pregătiţi. Dar nu avem voie să ne exprimăm! S-a încercat recunoaşterea neputinţei sistemului de sănătate şi a noastră, cei care îl reprezentăm şi transformarea acestei neputinţe şi vulnerabilităţi într-un avantaj! Nu s-a vrut! A se vedea planul alb! S-au cerut discuţii deschise şi elaborări de planuri de organizare coerentă! Nu s-a întamplat! Se trimit somaţii, se impun executări de ordine, se dau amenzi, se plătesc poliţe, se ascut orgolii, se mâzgălesc hârtii, se spală vini publice şi personale, când, ghici ce?! ÎN JURUL NOSTRU SE MOARE! Si eu, şi tu, şi voi, şi oricare dintre noi; oricând şi oricum; acum sau mai târziu; de COVID sau nu.”, scrie medicul botoşănean.

Refuzul public al unui medic

Medicul botoşănean spune că, de fapt, această panică generalizată, indusă voit, urmăreşte deturnarea atenţiei publice. Totodată, medicul întreabă public de ce se doreşte dărâmarea economiei prin măsurile luate. ”Doar că, această frică şi panică generalizată, întreţinută artificial şi voit, îndreptată spre un virus care oricum există şi va exista, este dublată de împiedicarea şi deturnarea atenţiei de la o acţiune reală şi organizată de asumare şi responsabilitate pentru a depăşi un EPISOD ACUT AL UNEI BOLI CRONICE ŞI DE A GĂSI ADEVARATA CAUZĂ A ÎMBOLNĂVIRII UNEI LUMI. Am tupeul să mă întreb de ce au fost cenzurate şi ignorate/minimalizate toate atenţionările din ultimul timp; de ce au fost emise îndemnuri la exerciţii, pregătiri şi simulări false; am tupeul sa dau mai departe întrebarea altora "de ce se doreşte îngheţarea umanităţii din oameni prin criogenie sufletească; de ce se îndeamnă la obţinerea pâinii prin violenţă, prin demolarea controlată a sistemului economic mondial", adaugă medicul botoşănean.

În concluzie, Ioana Alexandroaie, denunţă sistemul medical românesc ca fiind corupt, bolnav şi infectat şi cere autorităţilor un plan coerent şi transparent de măsuri, reale şi eficiente. ”Am tupeul de a solicita, în continuare, poate într-un mod autist, de la "autoritătile" - actori ai momentului, de la posibile alte autorităţi ascunse de frică, de la orice persoană competentă prin deschiderea minţii, comunicare, plan de organizare, atitudine asumată şi responsabilă, transparentă, şi decizii coerente şi argumentate prin dezbateri. Acest apel este însoţit şi de refuzul public, al meu, ca om şi ca medic, de a participa în mod voluntar sau impus, la o acţiune dezorganizată şi haotică, disperată, din panică şi frică, de CÂRPIRE, DOSIRE ŞI MINŢIRE într-un sistem politico-sanitar murdar, rupt, corupt, bolnav, mândru, virusat şi infectat de orgolii şi interese proprii, de răzbunări şi crime.”, spune Ioana Alexnadroaie în aceeaşi postare. Postarea completă o puteţi găsi aici

