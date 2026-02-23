search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sute de solarii distruse de viscolul și zăpada din ultimele zile. Pagube de zeci de mii de euro

0
0
Publicat:

Pagube însemnate, estimate la zeci de mii de euro, au fost înregistrate în bazinul legumicol Glodeanu-Sărat, unul dintre cele mai importante din judeţul Buzău, după ce viscolul şi zăpada au distrus zeci de solarii.

Zeci de solarii au fost distruse FOTO: Ziar de Buză
Zeci de solarii au fost distruse FOTO: Ziar de Buză

În comuna Glodeanu-Sărat mai multe solarii au fost afectate total sau parţial, după ce viscolul şi zăpada au rupt foliile de plastic şi au îndoit grinzile metalice. Între solarii, zăpada viscolită s-a depus în strat de peste un metru, îngreunând intervenţia ulterioară a fermierilor.

Abia după ce ninsorile s-au oprit, legumicultorii s-au deplasat în câmp pentru a repara solariile afectate şi pentru evaluarea pagubelor, scrie Agerpres.

"Eu, dintr-un hectar jumătate, cam 80% am afectat. Dintr-un hectar jumătate de solar, 80% este afectat. 60% este folie pusă la pământ iar 40% solarii unde mai merg reparaţii. De vină vântul, zăpada care a fost foarte grea anul ăsta. Niciodată, de când cultiv, n-a fost atât de grea ca anul ăsta. A fost extraordinar, cantitate mare, foarte moale, foarte grea, foarte multă apă în ea. Încercăm să reparăm folia, în interior este dezastru, s-au rupt grinzile. Încercăm cât de cât să mai diminuăm din pagube, să putem planta roşiile, pentru că deja răsadul este mare şi trebuia plantat. Suntem întârziaţi două săptămâni, cel puţin, cu răsadurile de tomate. La un calcul, pagubele se ridică între 50 şi 100 de mii de euro, cel puţin. Nu am mai avut pagube de o asemenea amploare în iernile trecute. E prima dată când am asemenea pagube", a declarat, pentru Agerpres, legumicultorul Claudiu Breazu.

La primăria din localitate se strâng cereri pentru despăgubire. Autorităţile locale au ajutat la deszăpezirea unor căi de acces, astfel încât fermierii să ajungă în câmp, unde au solariile, pentru evaluarea pagubelor.

"Am demarat joi, după prima ninsoare, când a fost cel mai rău, strângerea de cereri. Am transmis vineri, când ne-a dat termen cei de la Direcţia Agricolă, peste 120 de cereri de despăgubire, în vederea evaluării pagubelor, în funcţie de cât are fiecare, gradul de la 20-30 până la 100%. Au spus că transmit către Ministerul Agriculturii tot ce e în zona judeţului Buzău, pentru că mai sunt localităţi şi după aceea, or să ne transmită ce măsuri se iau. Sunt pagube de peste 60% per total localitate. Sunt solarii cu folie distrusă, ţeavă, lemn şi aşa mai departe. Sunt şi câteva solari care au rămas în picioare. Noi am încercat să-i ajutăm pe cetăţeni, să putem să ajungem la ei, să poată să-şi evalueze pagubele, pentru că sunt multe solarii pe câmp, unde nu sunt drumurile chiar accesibile. A nins foarte mult. A fost o ploaie care a îngheţat prima dată, s-a lipit de folie şi a permis zăpezii să se depună", a declarat viceprimarul comunei Glodeanu Sărat, Teodor Rusu.

Potrivit Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Buzău, evaluările centralizate de către primării vor urma să fie transmise Ministerului Agriculturii, în perspectiva acordării unor despăgubiri.

"Întrunim o comisie pentru evaluarea pagubelor, mai întâi se centralizează situaţiile de către primării, apoi ajung la Direcţia Agricolă. Sunt pagube produse în zona Glodeanu-Sărat, Movila Banului, în zonele acestea preponderent s-au produs. Înţeleg ca au mai fost situaţii similare şi în ţară, noi centralizăm şi trimitem situaţia către Ministerul Agriculturii. Suntem în plin proces de evaluare. Sunt luate în calcul mai multe criterii, structura, folia, dacă fermierul a avut cultură acolo", a declarat directorul DAJ Buzău, Cosmin Florea.

În judeţul Buzău pe parcursul săptămânii trecute au fost înregistrate ninsori însemnate cantitativ, fenomene meteo ce au impus închiderea circulaţiei pe anumite sectoare de drum. Totodată, mii de locuinţe au rămas fără curent electric iar mai multe persoane au avut nevoie de sprijin, după ce autovehiculele în care se aflau au rămas înzăpezite.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
mediafax.ro
image
Câți bani primește Adi Petre pentru cele 7 săptămâni de la Survivor România. Fostul fotbalist de la FCSB e plătit regește de Antena 1
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
gsp.ro
image
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
A lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnic
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
cancan.ro
image
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Un nou ciclon ajunge în România. Vor fi ploi abundente, unde vine primăvara în zilele următoare
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului! Cine-l va înlocui pe Bolojan la Guvern
romaniatv.net
image
Banii înapoi pe taxele majorate. Peste un milion de români au plătit deja
mediaflux.ro
image
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
Kate, William, BAFTA, GettyImages (3) jpg
Prințul William răbufnește: ”Mi-am pierdut calmul”. N-a mai rezistat și a mărturisit la Premiile BAFTA
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești