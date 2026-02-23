Sute de solarii distruse de viscolul și zăpada din ultimele zile. Pagube de zeci de mii de euro

Pagube însemnate, estimate la zeci de mii de euro, au fost înregistrate în bazinul legumicol Glodeanu-Sărat, unul dintre cele mai importante din judeţul Buzău, după ce viscolul şi zăpada au distrus zeci de solarii.

În comuna Glodeanu-Sărat mai multe solarii au fost afectate total sau parţial, după ce viscolul şi zăpada au rupt foliile de plastic şi au îndoit grinzile metalice. Între solarii, zăpada viscolită s-a depus în strat de peste un metru, îngreunând intervenţia ulterioară a fermierilor.

Abia după ce ninsorile s-au oprit, legumicultorii s-au deplasat în câmp pentru a repara solariile afectate şi pentru evaluarea pagubelor, scrie Agerpres.

"Eu, dintr-un hectar jumătate, cam 80% am afectat. Dintr-un hectar jumătate de solar, 80% este afectat. 60% este folie pusă la pământ iar 40% solarii unde mai merg reparaţii. De vină vântul, zăpada care a fost foarte grea anul ăsta. Niciodată, de când cultiv, n-a fost atât de grea ca anul ăsta. A fost extraordinar, cantitate mare, foarte moale, foarte grea, foarte multă apă în ea. Încercăm să reparăm folia, în interior este dezastru, s-au rupt grinzile. Încercăm cât de cât să mai diminuăm din pagube, să putem planta roşiile, pentru că deja răsadul este mare şi trebuia plantat. Suntem întârziaţi două săptămâni, cel puţin, cu răsadurile de tomate. La un calcul, pagubele se ridică între 50 şi 100 de mii de euro, cel puţin. Nu am mai avut pagube de o asemenea amploare în iernile trecute. E prima dată când am asemenea pagube", a declarat, pentru Agerpres, legumicultorul Claudiu Breazu.

La primăria din localitate se strâng cereri pentru despăgubire. Autorităţile locale au ajutat la deszăpezirea unor căi de acces, astfel încât fermierii să ajungă în câmp, unde au solariile, pentru evaluarea pagubelor.

"Am demarat joi, după prima ninsoare, când a fost cel mai rău, strângerea de cereri. Am transmis vineri, când ne-a dat termen cei de la Direcţia Agricolă, peste 120 de cereri de despăgubire, în vederea evaluării pagubelor, în funcţie de cât are fiecare, gradul de la 20-30 până la 100%. Au spus că transmit către Ministerul Agriculturii tot ce e în zona judeţului Buzău, pentru că mai sunt localităţi şi după aceea, or să ne transmită ce măsuri se iau. Sunt pagube de peste 60% per total localitate. Sunt solarii cu folie distrusă, ţeavă, lemn şi aşa mai departe. Sunt şi câteva solari care au rămas în picioare. Noi am încercat să-i ajutăm pe cetăţeni, să putem să ajungem la ei, să poată să-şi evalueze pagubele, pentru că sunt multe solarii pe câmp, unde nu sunt drumurile chiar accesibile. A nins foarte mult. A fost o ploaie care a îngheţat prima dată, s-a lipit de folie şi a permis zăpezii să se depună", a declarat viceprimarul comunei Glodeanu Sărat, Teodor Rusu.

Potrivit Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Buzău, evaluările centralizate de către primării vor urma să fie transmise Ministerului Agriculturii, în perspectiva acordării unor despăgubiri.

"Întrunim o comisie pentru evaluarea pagubelor, mai întâi se centralizează situaţiile de către primării, apoi ajung la Direcţia Agricolă. Sunt pagube produse în zona Glodeanu-Sărat, Movila Banului, în zonele acestea preponderent s-au produs. Înţeleg ca au mai fost situaţii similare şi în ţară, noi centralizăm şi trimitem situaţia către Ministerul Agriculturii. Suntem în plin proces de evaluare. Sunt luate în calcul mai multe criterii, structura, folia, dacă fermierul a avut cultură acolo", a declarat directorul DAJ Buzău, Cosmin Florea.

În judeţul Buzău pe parcursul săptămânii trecute au fost înregistrate ninsori însemnate cantitativ, fenomene meteo ce au impus închiderea circulaţiei pe anumite sectoare de drum. Totodată, mii de locuinţe au rămas fără curent electric iar mai multe persoane au avut nevoie de sprijin, după ce autovehiculele în care se aflau au rămas înzăpezite.