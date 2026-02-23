O elevă a fost transportată la spital după ce a înghițit mai multe pastile în timpul orelor

O elevă de 14 ani din Timișoara a ajuns luni dimineață la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” după ce a ingerat mai multe comprimate dintr-un medicament antigripal în timpul orelor. Incidentul a declanșat o intervenție de urgență.

Poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Urbană Timişoara au fost sesizaţi, luni dimineaţa, prin apelul la 112, cu privire la un incident petrecut la un liceu cu program sportiv din Timişoara, unde o elevă de 14 ani ar fi ingerat, în timpul orelor, mai multe comprimate medicamentoase.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde se afla şi un echipaj medical, minora fiind transportată la spital în vederea investigaţiilor medicale.

„Fetiţa de 14 ani a ingerat nouă comprimate de Nurofen. Este stabilă hemodinamic compensată, fără probleme. Nu s-au făcut spălături gastrice. A fost trimisă către Neuropsihiatrie Infantilă", a explicat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, dr Iulia Bagiu.

Poliţiştii efectuează verificări în vederea stabilirii tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii incidentului, arată o informare de presă a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş.

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, Aura Danielescu, a precizat că a fost informată despre caz şi aşteaptă să primească mai multe detalii.

Cazurile de acest fel s-au înmulțit în ultima perioadă

Amintim că, în urmă cu câțiva ani, o elevă premiantă de 15 ani din Argeş a încercat să se sinucidă, înghiţind mai multe medicamente.

Medicii au aflat din declaraţiile apropiaților că mama fetei era plecată de mai multe timp la muncă peste hotare. În seara dinaintea gestului, fata s-ar fi certat cu tatăl ei. Dimineaţa, când trebuia să plece la şcoală, nu s-a mai trezit. Rudele ei au realizat că fata are un somn nefiresc şi au sunat la 112.

Simptomele fetei le-au sugerat medicilor o intoxicaţie cu barbiturice.

Eleva a fost adusă în comă la Spitalul de Pediatrie Piteşti şi transferată ulterior la Spitalul „Grigore Alexandrescu“ din Capitală.

O altă tânără, în vârstă de 18 ani, a încercat să-i ia viaţa, înghiţind un pumn de medicamente. Fata a fost găsită în casă aproape inconştientă și salvată în ultima clipă de un echipaj SMURD.

O altă tânără a încercat să-și pună capăt zilelor la ceremonia de pomenire a bunicii sale, folosind chiar medicamentele răposatei.