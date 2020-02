Copilul de 8 ani care-şi îngrijeşte cele patru surori. A fost părăsit de tată, iar mama munceşte în Germania: „Le iubesc tare mult şi încerc să le fie călduţ“

Florin Băştic este un puşti de 8 ani din Dobârceni, o comună săracă din judeţul Botoşani. Este elev în clasa a II-a la o şcoală din localitate şi este unul dintre cei mai buni şcolari. Pentru colegi şi profesori este deja un adevărat campion, reuşind să câştige zeci de premii la diferite concursuri pentru şcolarii din clasele primare.

Dincolo de premii şi de un zâmbet molipsitor, Florin cară o povară poate prea grea pentru vârsta lui. La numai 8 ani este nevoit să fie şi tată şi mamă pentru cele patru surori mai mici, inclusiv două fetiţe gemene de numai un an şi 5 luni. „Viaţa a fost nedreaptă cu Florinel. A rămas singur, fără tată, cu mama departe. Numai cu alocaţiile şi hainele de pe ei. Noroc că i-a dat Dumnezeu putere să îndure“, spune mătuşa băiatului.

Bunicii, bătrâni şi ocupaţi cu gospodăria

Trista poveste a lui Florin Băştic a început odată cu plecarea tatălui. Capul familiei, tatăl lui Florin şi al celorlalţi patru copii, a plecat în lume, fără să se mai întoarcă. Mama nu avea nicio sursă de venit. Trăiau toţi din alocaţiile copiilor. În urmă cu o săptămână, mama a plecat şi ea. S-a dus la muncă în Germania, să strângă bani pentru a-şi întreţine familia. „A plecat la muncă în agricultură, să le pună o pâine pe masă. Că era greu, greu tare“, spune mătuşa copiilor. După ce a plecat mama, Florin, băiatul cel mare, a rămas capul familiei. Le are în grijă pe cele patru surori. Una de 6 ani, una de 4 ani şi pe gemenele de 1 an şi jumătate. Pe Florin îl ajută şi bunicii materni. Dar oamenii sunt bolnavi şi bătrâni, cu treburi prin gospodărie, iar greul tot Florinel îl duce. Dar nu se plânge. „Eu am grijă de surioarele mele că sunt ale mele, nu-s ale altuia. Le iubesc tare mult şi încerc să le fie călduţ, să mânânce, să nu fie triste“, spune Florin Băştic.

De cele mai multe ori, Florinel aduce cornul şi laptele de la şcoală surorilor. Dacă mai primeşte câte un bănuţ, le cumpără şi ceva dulce. Pe cele mai mici le leagănă şi le ajută să adoarmă şi să uite de dorul mamei. Florin este un băieţel plăpând cu un zâmbet larg şi un suflet mare spun şi vecinii băiatului. „Este o bomboană de copil. Când îl văd aşa mititel şi împovărat la 8 ani mă apucă plânsul. Dar el zâmbeşte săracul, de parcă nu ar avea niciun necaz. Vorbeşte frumos cu toată lumea, este foarte respectuos, ordonat şi curăţel. Poate merita o altă soartă un copil ca ăsta“, spune o vecină din Dobârceni.



Florin şi cele patru surori ale sale FOTO Daniel Câşlariu Florin şi cele patru surori ale sale FOTO Daniel Câşlariu

Elev de nota 10, cu „suflet uriaş“

Dincolo de faptul că este un băiat săritor şi sufletist, „un suflet uriaş“, cum spune mătuşa sa, Florin Băştic este un elev de nota 10. Învaţă foarte bine la şcoală, deşi nu are condiţii dintre cele mai bune şi nici timp berechet pentru a-şi face temele. Mai mult decât atât, a reuşit să obţină zeci de medalii şi premii la diferite concursuri şcolare, pe discipline, la nivel de şcoală primară. „Este un copil premiant, cu o sumedenie de diplome, dar şi un adevărat campion care a câştigat nenumărate medalii la diferite concursuri. El are grijă şi de frăţiorii mai mici, în timp ce bunicii fac treabă pe lângă casă“, spune Daniel Câşlariu, preşedintele Asociaţiei „Grup Civic“, o asociaţie umanitară care a început să ajute familia lui Florinel.

„Îmi place să învăţ. Mă liniştesc când învăţ şi sunt tare fericit când mă duc la concursuri. Vreau să ajung ceva să-mi ajut surorile“, spune copilul. Cea mai mare problemă în familia Băştic o reprezintă lipsa banilor. Bunicii n-au niciun venit şi trăiesc doar din alocaţiile copiilor. Deocamdată, mama nu a reuşit să trimită bani din Germania. Cazul acestei familii a fost descoperit de oamenii grupaţi în Asociaţia „Grup Civic“, una dintre cel mai eficiente organizaţii de ajutoare a nevoiaşilor din judeţul Botoşani.

„Nu-şi doresc prea multe lucruri“

Daniel Câşlariu, un tânăr simplu din Truşeşti, liderul grupului civic, a reuşit deja să ducă ajutoare pentru copiii familiei Băştic. În primul rând, au fost trimise scutece pentru fetiţele mai mici şi hrană. „Cei cinci copilaşi nu îşi doresc multe lucruri, ei se mulţumesc să aibă ce pune pe masă şi cu ce să se îmbrace până va reuşi mama să le trimită ceva bănuţi“, spune Daniel Câşlariu. Numărul de contact al familiei care locuieşte în comuna Dobârceni, judeţul Botoşani, este 0727.013.293.

