Comuna pasionaţilor de dans. Povestea ineditului ansamblu de dansuri populare din Moldova

În Comuna Cordăreni, judeţul Botoşani, localnicii sunt pasionaţi de dansul popular. Ba chiar reuşesc să-i molipsească pe toţi cei care ajung temporar pe acele meleaguri, inclusiv pe navetişti, fie medici, profesori sau ingineri. Pasiunea pentru dans a fost menţinută din generaţie în generaţie, de cel puţin câteva sute de ani. Inclusiv dansurile locale au fost păstrate cu sfinţenie.

Acest microb al dansului intrat pe sub piela oamenilor din Cordăreni a dat naştere unui ansamblu devenit deja legendar. Se numeşte ”Cordăreanca” după numele locului şi are deja o vechime de aproape jumătate de secol. Mai mult decât atât, acest ansamblu este cu totul inedit, din el făcând parte toate cele trei generaţii de dansatori, de la înfiinţare până în prezent. Chiar şi copiii de grădiniţă se pregătesc astăzi pentru a lua locul unei noi generaţii în ansamblu. La Cordăreni, până şi primarul dansează în ansamblu.

Dansul, singura distracţie veritabilă în satul de lângă codru

Cordăreni este o comună îndepărtată, aflată la mai bine de 35 de kilometri de municipiul Botoşani, reşedinţa de judeţ. Satele sunt grupate la poalele unei păduri dese şi întinse, pe alocuri izolată de lume. Comuna are şi o tradiţie îndelungată, cu rădăcină în Evul Mediu, pe vremea când oamenii locului făceau corzi pentru arcurile oştenilor voievozilor moldoveni. De aici venea şi o renumită companie de arcaşi care a luptat în multe războaie contra tătarilor, turcilor sau polonezilor. Poate tocmai de aceea aici s-au păstrat multe dintre obiceiurile celor vechi, în special dansul.

Nu există om în Cordăreni care să nu ştie a juca, fiecare dans fiind învăţat din generaţie în generaţie. Ion Mocanu are peste 65 de ani şi este unul dintre cei mai renumiţi dansatori din Cordăreni. Îşi aduce aminte că filmul dat la căminul cultural şi dansurile populare erau singurele distracţii veritabile ale tinereţii sale. ”Fiind tineri, nu erau atunci calculatoare, televizoare. Adică, televizoare erau, dar nu aveam noi. Distracţia noastră erau filmele care se dădeau la căminul cultural. Apoi erau balurile. Aici toată lumea dansa. Şi se dansa muzică populară. Era o plăcere aparte a oamenilor de aici. Atunci când dansai te simţeai mai uşor, mai înălţat cu sufletul. Zburai! Şi cui nu-i place să zboare?”, spune Ion Mocanu.

Un ansamblu de legendă fondat de tehnicieni veterinari

Săteanul spune că a prins şi mai mare drag de dansurile populare odată cu anii petrecuţi la şcoala tehnică din Cordăreni. ”Eu am fost la Şcoala Tehnică Veterinară din Şendriceni (judeţul Botoşani) care a avut un nucleu artistic foarte dezvoltat. Era prin 1967. Se numea ansamblul lor ”Albăstriţa Şendriceni” şi obţinuse locul I pe ţară la licee. Noi, bobocii, ne uitam la ei cu jind şi cu drag. Doream şi noi să dansăm acolo pe scena mare. De acolo am prins şi mai mare drag de dans. Am avut noroc că profesorii puneau fetele mai mari să ne înveţe pe ăştia mai mici. Şi am învăţat să dansez aşa ca la carte. Mi-a plăcut şi am învăţat repede”, spune Ion Mocanu.







După şcoală, ajuns acasa în Cordăreni, Ion Mocanu şi-a urmat visul. Devenise tehnician veterinar în comună, dar după serviciu s-a apucat să convingă oamenii să facă un ansamblu de dansuri populare. ”Dansuri de la noi din zonă”, spune Ion Mocanu.

Ansamblul Cordăreanca la începuturi FOTO Ion Mocanu

Împreună cu câţiva tehnicieni veterinari, agricultori, profesori, învăţătoare, ingineri şi medici a fost pus pe picioare ansamblul, toţi fiind oameni tineri, pasionaţi de dans. ”Şi uite-aşa am strâns patru tehnicieni veterinari, profesorii care erau bine antrenaţi, învăţătoare şi toţi cei care doreau am închegat un ansamblu de zile mari. După serviciu ne adunam şi dansam. Ne plăcea tuturor aşa de mult că am ajuns cunoscuţi. Am luat comunele roată şi am tot dansat”, spune Ion Mocanu. Ansamblul a devenit foarte cunoscut, luând numele de „Cordăreanca“ după numele comunei. Au urmat apoi deplasări în toată Moldova şi în cele din urmă în ţară, astfel că visul elevului Ion Mocanu de la Şcoala Tehnică Veterinară devenea realitate: dansa pe scenă. ”Cordăreanca” a obţinut şi premiul doi la nivel naţional, în anul 1975 la Tecuci. ”A fost un vis împlinit pentru noi. Doamne, ce-am mai dansat atunci! Tot sufletul ni l-am pus în jocurile alea”, spune săteanul.

Tradiţie transmisă tinerelor generaţii

În ansamblu a dansat aproape de la început şi Veronica Mocanu, soţia lui Ion Mocanu. De altfel, aşa şi-a cunoscut soţul. Era o tânără învăţătoare care abia terminase institutul şi se îndrăgostise de tânărul dansator pasionat de jocul popular. ” Când m-am întors acasă de la institut am ajuns să dansez cu ansamblul deja format. Acolo mi-am cunoscut şi soţul. M-am îndrăgostit de felul cum dansa el şi doream să fac parte din acel ansamblu. Mă uitam cu drag aşa cum joacă şi mi se părea cel mai bun”, spune Veronica Mocanu. De altfel şi învăţătoarea, astăzi pensionară, a fost de mică pasionată de dans, fiind şi cea care a transmis această tradiţie a dansului popular noilor generaţii.

Ion Mocanu cu Veronica Mocanu( în centru) şi primarul Cristian Dumitraş FOTO Ion Mocanu

”Începând din clasa I am făcut cu ei dansuri. Am făcut hora fetelor, coasa, ciobănaşul. Organizam foarte multe programe artistice cu diferite ocazii. Făceam întrecere între clase pentru a-i stimula să înveţe dansul popular. Este parte a zestrei noastre culturale şi trebuie să-l ştie.”, spune Veronica Mocanu. În orice caz, fosta învăţătoare spune că la Cordăreni oameni fac gimnastică prin dans. ” Eu şi acuma, în casă, dansez. În loc de gimnastică fac dans”, adaugă fosta învăţătoare.

Ansamblul celor trei generaţii

Frumuseţea ansamblului de la Cordăreanca stă într-o tradiţie inedită. Astăzi, toate cele trei generaţii de dansatori evoluează împreună. Cei bătrâni, în fapt fondatori, generaţie imediat următoare, şi acum nepoţii lor. ”Am urcat toţi pe scenă. A fost un sentiment uluitor. De fapt, aşa am învăţat toţi, din generaţie în generaţie”, spune Ion Mocanu. Din ansamblu face parte şi primarul comunei, Cristina Dumitraş, de profesie inginer silvic şi face parte din cea de-a doua generaţie de dansatori. Tatăl său a fost unul dintre membrii fondatori ai ansamblului, cei din prima generaţie. ”Pentru mine, dansul a fost cu adevărat ceva special. Şi mă bucur că vin noi generaţii care vor să danseze să ducem în continuare obiceiul”, spune Cristian Dumitraş.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri: