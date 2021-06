Cămin de lux pentru bătrânii sărmani din nordul Moldovei. Răsfăţaţi cu saună, jacuzzi şi sală de fitness

Conform statisticilor oficiale în România trăiesc peste 3.5 milioane de persoane cu vârsta trecută de 65 de ani. Dintre aceştia doar jumătate beneficiază de o formă sau alta de îngrijire. Cea mai gravă situaţie este în mediul rural, acolo unde majoritatea bătrânilor sunt săraci şi singuri iar 90% dintre primăriile de comună nu au nici măcar un angajat care să se ocupe expres de problemele persoanelor vârstnice.

În judeţul Botoşani, problemele sunt şi mai acute, satele fiind îmbătrânite, locuite de vârstnici cu afecţiuni cronice, majoritatea cu pensii de CAP, extrem de mici şi într-o zonă cu puţini medici de familii şi absolut nicio facilitate de tratament. Cele mai grave situaţii sunt pe malurile Prutului din cauza depărtări de municipiul Botoşani singurul care poate oferi servicii medicale şi de recuperare.

Saună la Ştefăneşti FOTO Cosmin Zamfirache

Tocmai de aceea la Ştefăneşti, o fostă comună de pe malurile Prutului, transformată în oraş după 2004, autorităţile locale au investit aproape 4 milioane de lei, din fonduri europene, într-un centru de zi şi o unitate mobilă de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici.





Seniorii de la Ştefăneşti, vor beneficia de la 1 august de condiţii de lux, vor avea inclusiv saună, jacuzzi sau centru de recuperare pentru boli cronice. „Şi în Ştefăneşti ca şi în restul zonei procentul populaţiei îmbătrânite este în creştere iar acest aspect a devenit tot mai evident în ultimii ani. Au şi ei dreptul să fie fericiţi, să aibă condiţii, măcar acum după o viaţă de muncă grea”, spune Florin Buţura, primarul din Ştefăneşti.

Jacuzzi şi saună pentru bătrânii de la ţară

Ştefăneştiul este un oraş ruralizat care se luptă să ajungă la nivelul cerinţelor urbane. Are arondate şi mai multe sate, majoritatea cu oameni bătrâni şi nevoiaşi, majoritatea chinuiţi de boli cronice, netratate. Autorităţile locale că din cauza lipsei unui spital şi a unui centru social în zonă, care să se ocupe de bătrâni a accesat fonduri europene şi a construit un centru de zi pentru persoanele vârstnice. Acesta se află într-o clădire de aproape 600 de metri pătraţi şi este dotat la standarde europene. Are cabinete medicale, săli de mese, bucătărie, cabinet psihologic, spălătorie dar şi duşuri cu apă caldă, plus săli de recreere unde pot socializa sau juca diferite jocuri de societate.

Cameră socializare FOTO Cosmin Zamfirache

În plus, există şi facilităţi de lux, probabil de care mulţi localnici nu au auzit. Mai precis, este vorba de o sană, de un jacuzzi încăpător dar şi de o sală de kinetoterapie unde vârstnicii pot face recuperare. ”Vor putea beneficia de servicii aici 50 de persoane în acelaşi timp. Este pentru vârstnici cu probleme cronice, chiar cei cu capacitate redusă de deplasare, de care nu are cine să aibă grijă şi duc o viaţă grea. Vrem efectiv să le îmbunătăţim calitatea vieţii. Şi aici pot socializa, are cine să aibă grijă de ei.”, spune edilul din Ştefăneşti.

„Nu am avut niciodată duş, iar de staţiune am auzit numai la televizor”

Bunica Teodora are 70 de ani şi este din satul Bădiuţi, arondat oraşului Ştefăneşti. Săteanca trăieşte singură de aproape 10 de ani de când i-a murit soţul, iar copiii sunt plecaţi în străinătate. O chinuie reumatismul de ceva vreme dar nu a pus niciodată piciorul într-o staţiune. Cel mai mult o bucură la centrul de zi al Primăriei că va avea duşuri şi kinetoterapeut.

O parte din zona de recuperare FOTO Cosmin Zamfirache

„Nu am avut niciodată duş iar de staţiune am auzit numai la televizor. Cu ce să mergem, măi mamă, dacă aveam nişte pensii amărâte şi pe deasupra la noi îi muncă vara, nu-i de stat. Mă duc să mă rezolve cu durerile la mâini şi spate”, spune bătrâna. În aceeaşi situaţie se află şi vecina, o femeie trecută de 70 de ani. ”Doamne ajută să-i dea drumul la centru ca să avem cum să ne mai căutăm şi noi să ne alinăm suferinţa. Cine se duce 50 de kilometri la Botoşani?”, spune femeia.

Bătrâni îngrijiţi la domiciliu

Totodată în cadrul aceluiaşi proiect a fost înfiinţat şi un serviciu de îngrijire la domiciliu. O echipă de asistenţi şi îngrijitori se va duce acasă la bătrânii singuri care nu se mai pot deplasa şi îi vor consulta, le vor asigura ingiena şi în general îngrijirea personală dar vor face şi recuperare cu cei cu probleme locomotorii. Toate facilităţile, inclusiv centrul de zi vor deveni funcţionale de la 1 august pentru că în momentul de faţă încă se fac angajări.





Vor lucra zeci de persoane de la îngrijitori şi bucătari până la asistenţi, medici, psihologi şi kinetoterapeuţi. Valoarea totală a proiectului se ridică la 3.9 milioane de lei şi a fost deja construit şi amenajat în Ştefăneşti. Din luna august va putea asigura îngrijirea şi tratamentul la aproximativ 150 de bătrâni în acelaşi timp.

