Primele declaraţii ale victimelor din Mocăniţa care a deraiat pe Valea Vaserului: „Este o vechitură ce pune viaţa oamenilor în pericol“

Trenul turistic a pornit din gară sâmbătă la ora 12:00. După ce a parcurs aproximativ 10 kilometri, locomotiva s-a răsturnat şi a tras de pe şine şi primul vagon. Au fost momente de spaimă pentru turiştii care şi-au dorit o călătorie cu cea mai importantă atracţie turistică a judeţului Maramureş.

„În sfârşit, când mă duc şi eu ca să o laud în Germania că avem ceva aşa frumos, uite ce se întâmplă!”

Ivana Martinyuk şi fiul ei de 12 ani s-au numărat printre turiştii care au ajuns la Centrul de Primire Urgenţe al Spitalului Orăşenesc Vişeu de Sus. Maramureşeanca a suferit traumatisme la mâna dreaptă, iar fiul ei o puternică lovitură la cap.

„A fost o experienţă nasoală. Spaimă mare şi dureri în tot corpul. S-a întâmplat pur şi simplu. Atât eu, cât şi băieţelul care s-a ales cu o vânătaie mare la cap. Am fost la Chirurgie şi ne-au dat Nurofen. A avut la început ameţeli, dar apoi şi-a revenit, acum suntem bine şi am ajuns acasă. Îmi era frică de ce-i mai rău. Nu ne-a dat nimeni explicaţii. Ne-au dat banii înapoi. Noi am fost duşi cu salvarea pentru că eram ameţiţi de spaimă. Cel mic ameţit şi eu in şoc”, a spus pentru Adevărul, Ivana Martinyuk.

Maramureşeanca şi-a achiziţionat biletul de călătorie în cursul acestei săptămâni, în data de 7 august, iar costul acestuia s-a ridicat la suma de 74 de lei.

„Preţuri foarte mari pentru ce?? Este o vechitură care pune viaţa oamenilor în pericol. M-am lovit rău la mâna dreptă şi s-a umflat tare. Nu am fost de 30 de ani sus cu Mocăniţa şi, în sfârşit, când mă duc şi eu ca să o laud şi eu în Germania că avem ceva aşa frumos, uite ce se întâmplă. Nu o să mai am curajul să mă mai duc vreodată”, a adăugat femeia.

Dosar penal după ce Mocăniţa a deraiat

Poliţiştii au deschis un dosar penal de cercetare şi fac verificări pentru vătămare corporală din culpă. De asemenea, inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Maramureş au deschis o cercetare, aceştia autosesizându-se după ce subiectul a apărut în mass-media deoarece reprezentanţii firmei care administrează Mocăniţa nu i-a sesizat cu privire la incident, deşi era obligaţia lor.

„Accidentul e foarte grav şi a pus în pericol viaţa turiştilor aflaţi în cele 11 vagoane. Noi ne-am autosesizat în urma articolelor apărute în presă, în cursul acestei zile, iar luni, o echipă de inspectori se va deplasa la Vişeu de Sus, împreună cu alţi reprezentaţi ai autorităţilor cu atribuţii de control-verificare. Accidentul feroviar produs încă n-a fost raportat de firma care administrează linia feroviară. În teren urmează să verificăm dacă au fost respectate normele de protecţie a muncii specifice acestui domeniu”, a spus Dragoş Năcuţă, şeful ITM Maramureş.

Trenul ar fi trebuit să circule cu restricţii de viteză

Având în vedere temperaturile ridicate din această perioadă, 30 de grade Celsius, trenul turistic trebuia să circule cu restricţii.

„Din primele noastre informaţii, cunoaştem că trenul ar fi trebuit să aibă o limită de viteză între 15-20 km/h, având în vedere temperatura ridicată din timpul zilei, cât şi faptul că întreg traficul feroviar se desfăşoară pe o linie îngustă. Abia în urma unor concluzii venite şi din partea autorităţilor de reglementare din domeniul feroviar o să ne putem pronunţa asupra situaţiei de la Vişeu de Sus”, a mai precizat Dragoş Năcuţă.

Linia ferată turistică de peste 20 de kilometri este exploatată de Compania Feroviară Forestieră (CFF) Vişeu de Sus. Contactaţi de către jurnalistul Adevărul, aceştia au declarat că vor transmite un punct de vedere referitor la cele întâmplate în aproximativ 30 de minute. Acest lucru se întâmpla în urmă cu 3 ore şi de atunci aceştia nu au mai răspuns. Potrivit unor surse, cel mai probabil, locomotiva a deraiat din cauza terasamentului îngust de cale ferată slab întreţinut.

Circulaţia pe linia ferată tranzitată de Mocăniţă a fost temporar suspendată.

