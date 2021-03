Cum au fost „promovaţi” şefii IPJ Bacău demişi după tragedia de la Oneşti. Explicaţia ministrului de Interne

Nu mai puţin de patru şefi de poliţie din judeţul Bacău au fost înlocuiţi din funcţii după evenimentele de la Oneşti, din ziua de 1 martie, fiind acuzaţi că nu au acţionat corespunzător şi au minimalizat evenimentul care s-a dovedit a fi unul încheiat tragic, cu moartea a doi bărbaţi luaţi ostatici.

Este vorba despre chestorul de politie Vasile Oprişan, seful IPJ Bacău, comisarul sef Adrian Claudiu Tuluc, adjunctul împuternicit al IPJ Bacău, dar şi de comisarii şefi Cristinel Andrieş, seful Politiei Oneşti, si adjunctul acestuia, Iuri Mereşan. În cazul primilor doi, înlocuirea a însemnat, de fapt, mai mult o promovare, întrucât chestorul Vasile Oprişan a fost trimis pe postul de consilier la Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), iar comisarul sef Adrian Claudiu Tuluc a revenit în funcţia de şef al Poliţiei Municipiului Bacău, unde era titular cu concurs înainte de a fi fost numit împuternicit ca adjunct al şefului IPJ.

„Înlocuirea, limitată în timp şi pe o structură similară”

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a explicat de ce şefii de la Bacău sunt tot în funcţii importante după tragedia de la Oneşti, Lucian Bode menţionând că regulamentele actuale obligă ca înlocuirea să se facă cum scrie la carte.

„Pe toate regulamentele noastre interne această înlocuire se poate face pentru o perioadă limitată în timp şi pe o structură similară. În ceea ce priveşte urmărirea penală, indiferent că ocupă o poziţie sau alta, ea merge înainte şi vor răspunde cei care sunt vinovaţi. La mai puţin de o zi după raportul preliminar am mai primit completări şi am mai luat o decizie, şi anume aceea ca la nivelul tuturor structurilor Poliţiei Române am declanşat un proces de reanaliză a petiţiilor şi sesizărilor fără caracter penal”, a declarat Lucian Bode într-o emisiune la TVR.

Altfel spus, în cazul chestorului Oprişan, acesta nu putea primi o funcţie mai mică decât cea de şef de inspectorat judeţean, fapt pentru care a ajuns în IGPR. În cazul şefilor amintiţi, s-a sesizat deocamdată unitatea de parchet competentă pentru ca ofiţerii de poliţie să fie cercetaţi.

Bode nu a vorbit şi despre schimbarea regulamentelor, astfel încât cei care greşesc să nu mai fie recompensaţi tot cu funcţii înalte. Cât despre şefii Poliţiei Oneşti, deocamdată aceştia se află în concediu medical, iar o nouă comandă nu a fost numită.

În urmă cu doi ani, chestorul Vasile Oprişan a fost protagonistul unui scandal imens, după ce a declarat într-un interviu la un post local de radio din Bacău că „femeile care primesc o palmă din partea soţilor exagerează atunci când sună la 112 si nu ar trebui să-i deranjeze pe poliţişti în miez de noapte, deoarece pot aştepta şi până dimineaţa”. El s-a ales atunci pe cap cu Corpul de Control al Poliţiei Române, care l-a iertat după ce şi-a cerut scuze public.

