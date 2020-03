Strigătul de ajutor al unui medic: „Am zis că tac, dar nu mai am încotro. Stau izolat cu trei copii şi soţia“

Medicul UPU Arad, Bogdan Pitu, reclamă într-o postare pe pagina sa de Facebook că aşteaptă de câteva zile, fără succes, rezultatul testului pentru COVID -19. „Sunt foarte mâhnit de ceea ce se întâmplă. Văd şi citesc atâtea postări şi chiar articole în media locală, medici infectaţi, aparatură, grija faţă de cetăţeni, chiar că s-au primit rezultatele testărilor cadrelor medicale. Am zis că tac, dar nu mai am încotro. De câteva zile aştept rezultatul testării pentru SARS-Covid2, în urma expunerii. Nici la această oră NU am primit rezultatele. Am sunat la Prefectură, DSP Arad, Spitalul Victor Babeş TM, nimeni nu ştie nimic. Domnule Iohanis, dl.Orban, dl.Tătaru, dl.Arafat fac un apel la dvs. Vă rog să mă ajutaţi. De 3 zile am început să fiu simptomatic şi nimeni nu ştie nimic sau nu se vrea. Sunt acasă, izolat cu 3 copii şi soţia”, a scris medicul arădean, joi, pe Facebook.

Vineri, medicul arădean a postat pe Facebook un nou mesaj, cu un text biblic, fără a preciza dacă a primit rezultatul testării. „Vă mulţumesc tuturor pentru gânduri, rugăciune, compasiune. Vreau să vă încurajez cu un mesaj: Romani 8:37 - Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.