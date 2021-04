Un an de pandemie la spitalul din Abrud: „Suntem obosiţi, dar nu predăm armele“ Şapte decese la aproape 800 de pacienţi

În decursul celor 12 luni, 765 de pacienţi confirmaţi pozitiv au fost internaţi la Abrud, dintre care 7 bolnavi au pierdut lupta cu virusul SARS-CoV-2, iar 19 pacienţi au fost transferaţi la alte spitale, având nevoie de îngrijiri speciale, după ce starea lor de sănătate s-a agravat. În prezent, spitalul din Abrud are 30 de paturi destinate pacienţilor COVID, toate fiind acum ocupate.

„Avem un an de când am tratat primul pacient COVID la Abrud. La începutul lunii aprilie 2020, la Ciuruleasa a fost un focar cu 12 cazuri confirmate. Acesta a fost momentul în care DSP Alba a propus ca spitalul nostru să intre în prima linie în lupta cu acest virus. Faptul că avem secţia de Boli Infecţioase şi, mai mult decât atât, secţia este într-o clădire separată, independentă faţă de restul unităţii, au cântărit mult în luarea acestei decizii. Momentul în care am preluat primul pacient a fost o reală provocare. Panica era deja creată în toată lumea, aveam informaţii foarte puţine despre modul în care lucrează acest virus şi ce măsuri, tratamente sunt eficiente în combaterea lui. Nu am avut nicio clipă emoţii că nu vom face faţă.

Ştiu de ce este în stare personalul din spital, ştiu cât de capabilă este întreaga echipă, dar lipsa de informaţii, lipsa acută de materiale de protecţie au fost lucrurile care ne speriau. La început, cea mai mare zbatere a fost, aşa cum s-a întâmplat peste tot, să facem rost de materiale de protecţie pentru personalul nostru, pentru că eram în situaţia de a intra în război fără muniţie. Nu a fost deloc uşor, dar am avut încredere deplină în toată echipa şi şi-au demonstrat, fără nicio îndoială, priceperea şi dăruirea. A fost un an în care această luptă a fost prioritate pentru noi, am căutat soluţii pentru fiecare situaţie, am dat, cu toţii, tot ce am putut ca să răzbim în această încercare. Din păcate, lupta încă continuă. Suntem obosiţi, dar nu predăm armele. Suntem aici să luptăm şi sperăm să ieşim cu toţii învingători. Asta este prioritatea noastră acum”, a declarat Ionela Anca, managerul Spitalului Abrud.

Spitalul din Abrud tratează pacienţi din zona Munţiilor Apuseni cu o formă de boală uşoară şi medie, aceştia fiind repartizaţi în spitalele-suport COVID de către specialiştii din cadrul DSP Alba, în colaborare cu medicii care tratează pacienţii pozitivi. Din 15 februarie 2021, în clădirea Compartimentului de Pediatrie s-a deschis centrul de vaccinare pentru etapa a doua.

Pe de altă parte, spitalul din Abrud derulează în prezent două proiecte finanţate cu fonduri europene. În primul rând, este vorba despre proiectul „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere ambulatoriu cu înglobare clădire C8 (propusă pentru schimb de destinaţie din magazie în ambulatoriu) şi amenajare incintă”, în valoare totală de 10.699.922 lei.

Pentru cel de-al doilea proiect, intitulat „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, pe 5 aprilie 2021 a fost semnat contractul de finanţare de 8.697.640,77 lei. Proiectul prevede achiziţia de aparatură medicală, echipamente de protecţie, dezinfectanţi, staţie de producere oxigen, sistem de testare automată RT-PCR pentru COVID-19 şi alte virusuri respiratorii.