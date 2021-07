Poveşti emoţionante ale unor oameni din Apuseni afectaţi grav de inundaţii. Premierul promite ajutor FOTO VIDEO

Una dintre aceste situaţii este în comuna Sohodol, grav afectată de viitura uriaşă.

”Astăzi trebuia să ne sărbătorim cea de a 29 a aniversare a mea şi a surorii mele, iar peste 3 zile pe cea a mamei noastre, însă o nenorocine ne-a umbrit această bucurie. Ieri, în urma ploii torenţiale din Comuna Sohodol, Alba, casa părinţilor noştri a fost distrusă de viitură. Toată agoniseala de-o viaţă a fost "măturată" în câteva minunte chiar în faţa ochilor lor.

Ca printr-o minune, ei au reuşit să scape, Doamne, îţi mulţumesc. În casă, apa a ajuns la un metru sub tavan, distrugând tot peretele din spate, iar electrocasnicele, mobila, pluteau în apă. Garajul cu toate sculele tatălui meu plus maşina au fost luate de apă... nu se ştie unde au ajuns. Nu se mai poate salva nimic, trebuie reconstruit totul, deoarece BCA-ul din care este construită casa a absorbit foarte multă apă şi se dărâmă.

Fac un apel către toţi cei care pot şi binevoiesc să ne ajute. Orice donaţie în bani, materiale de construcţie, haine este binevenită. Las mai jos conturile bancare al meu şi al soţului, deoarece părinţii mei au pierdut toate actele”, a transmis Livia Benga, fiica celor doi soţi care au rămas fără o mare parte din bunuri. Donaţii se pot face în contul cu titular Sicoe Larisa Maria IBAN: RO09 BACX 0000001993436000 şi Benga Paul IBAN: RO95 BRDE 360SV72372453600.

Tânărul din Abrud rămas fără casă

În aceeaşi situaţie se află un tânăr din Abrud, „lovit” de efectele inundaţiilor, acesta rămânând fără locuinţă, după ce apa a intrat cu repeziciune în casa sa. Locuieşte singur, părinţii acestuia au decedat când el avea 15, respectiv 16 ani, la momentul actual muncind 12 ore în fiecare noapte.

În doar 10 minute, apele au reuşit să „fure” tot ce a construit prin propriile puteri. „În 10 de minute a intrat apa. Am intrat să stăm în casă pentru că a început să fulgere tare şi m-a trimis cumnata în bucătărie să aduc ceva să mâncăm, când am ieşit afară a venit apa pe mine până la brâu. Am sunat de patru ori la 112”, a declarat tânărul.

Casa nu mai poate fi locuită, nămolul adus de viitură având o înălţime de „o palmă” în interior. De asemenea, a fost distrusă şi mobila, aragazul, frigiderul, parchetul a fost smuls, cu alte cuvinte, tânărul are acum o locuinţă în care nu se mai poate trăi. Mai multe apeluri pentru ajutor au venit atât de la Roşia Montană, cât şi de la Sohodol, comunităţi mai mici care nu au posibilitate să treacă singure peste o încercare atât de mare.

”Firme cu excavatoare, rabe care pot oferi pro-bono ajutor în Cărpiniş, Roşia Montană. Depozite de construcţii care pot oferi materiale de construcţii celor cu casele distruse. E nevoie de ajutor cu apă potabilă, alimente în Dăroaia, Roşia Montană, Alba. Sunt 900 de oameni într-o comunitate devastată, foarte mulţi copii mici. Dacă ştiţi firme care pot contribui cu apă, alimente, saltele”, a susţinut Tică Darie, tânărul întreprinzător şi activist din Roşia Montană.

În total, au fost afectate peste 130 de imobile în 13 localităţi din judeţul Alba. Alte 18 case au fost afectate de inundaţiile de la Ocoliş, produse joi, 15 iulie. DN 74A este, în continuare, închis în zona localităţii Cărpiniş, unde în două locuri se manifestă alunecări de teren. De asemenea se înregistrează avarii la reţele de alimentare cu energie electrică, peste 7.400 de abonaţi fiind fără curent electric.

Premierul Florin Cîţu promite ajutor