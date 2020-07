Mită pentru deszăpezirea unei porţiuni din Transalpina, închisă circulaţiei. Un patron şi un şef de la SDN Alba, cercetaţi penal de procurori

Potrivit Parchetului, la datele de 27 martie 2020 şi 2 aprilie 2020, un inculpat în vârstă de 60 de ani, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a remis, prin intermediul unei terţe persoane, suma totală de 8.000 lei coinculpatului, în vârstă de 33 ani, pentru ca acesta din urmă să-şi îndeplinească o atribuţie de serviciu.

Inculpatul care a primit banii are calitatea de şef district în cadrul Secţiei Drumuri Naţionale Alba, iar atribuţia de serviciu pe care trebuia să o îndeplinească era aceea de a dispune deszăpezirea unui sector al DN 67 C, situat la limita judeţelor Alba şi Vâlcea, sector de drum ce era închis circulaţiei publice. Drumul respectiv este Transalpina, care în fiecare an este închis circulaţiei pe perioada iernii.

”În cauză, urmărirea penală este efectuată cu sprijinul ofiţerilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Alba şi Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, care nu poate, sub nicio formă, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.