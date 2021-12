Decor spectaculos de Crăciun pe o casă din Alba Iulia. Cum luminează 3.000 de leduri programate de calculator VIDEO

Şi-a transformat locuinţa într-o veritabilă ”maşinărie” de leduri, care iluminează în ritmul melodiilor puse de un calculator.

Casa reuşeşte să creeze o atmosferă de sărbătoare. Proprietarul locuinţei a pus în aplicare un proiect inedit, pe care l-a început încă din vară.

”Am început să lucrez la acest proiect din august. Am conceput şi realizat suporturile, am montat ledurile, s-au adunat 100 de ore de muncă. Am avut şi anul trecut un model similar, dar în acest sezon l-am îmbunătăţit”, spune bărbatul din Alba Iulia.

Acesta afirmă că totul a pornit de la un hobby, fiind pasionat de instalaţiile de lumini inspirate după modelul american. Doar că el nu s-a limitat doar la a cumpăra instalaţii şi decoruri din magazin, ci a creat propriul design, ”de la zero”.





A muncit aproximativ 100 de ore şi a folosit aproape 3.000 de leduri digitale, utilizând o tehnologie care îi permite să le programeze cu ajutorul computerului.

Toate modelele au fost confecţionate de la zero, chiar de el, din pasiune pentru instalaţiile de lumini inspirate după modelul american.