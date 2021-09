Contabila care a dat sute de credite fictive şi a furat 6 milioane de lei. Ce pedeapsă i-au dat judecătorii

Aneta Dinu a condus până în 2017 sucursala Abrud a Casei de Ajutor Reciproc „Credit Teiuş”. În perioada 2010 – 2017 a contractat în fals credite pe numele a 361 de persoane şi a folosit o parte din bani în interes personal.

Uriaşa activitate infracţională a ieşit la iveală în momentul în care mai multe persoane s-au trezit că sunt executate silit pentru că nu ar fi plătit ratele la credite pe care ei nu l-au luat niciodată.





Femeia era şefa CAR-ului local şi a reuşit mulţi ani să restogolească afacerea prin achitarea ratelor cu alte credite făcute în fals. În 2017 ”piramida” a căzut, iar întreaga construcţie infracţională a devenit publică.

În ianuarie 2020, femeia a fost trimisă în judecată pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave (617 acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (4.700 de acte materiale). După aproape doi ani de judecată, Tribunalul Alba a decis condamnarea femeii la pedeapsa de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 4 ani. A fost obligată să restituie suma de 5,78 de milioane de lei către CAR Credit Teiuş, plus circa 300.000 de lei, în solidar cu societatea de creditare, către alte patru persoane fizice.

Trei dintre acestea din urmă ar mai trebui să primească şi câte 5.000 de lei daune morale. În total, este vorba despre daune materiale în valoare de 6.076.568 de lei. Femeia a promis în instanţă că va achita sumele de bani ”în măsura posibilităţilor”.