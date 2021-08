Încă două familii din Alba au primit facturi uriaşe de la Electrica Furnizare: 11.016 lei şi 22.700 lei

Unul dintre titularii contractului cu Electrica Furnizare, un bărbat din Poiana Galdei, spune că a primit factura cu suma de 11.016,55 lei, săptămâna trecută şi s-a interesat la casieria furnizorului.

Omul a aflat de acolo că ”este o greşeală” şi că o să vină un reprezentant al operatorului să citească din nou contorul. În factura primită, consumul înregistrat este de 15.579 Kwh, iar modul de stabilire a consumului este ”citire index”.

Un alt bărbat, din Alba Iulia, susţine că a primit o factură în valoare de 22.700 lei.

„Eu am vorbit cu ei şi am aşteptat să soluţioneze deşi au zis să-i mai caut eu…. Între timp mi au emis cea de a doua factura estimativă, moment în care am făcut plângere pe internet şi aştept. Mi-au zis că nu era problemă mare cu factura că o puteau storna …că şi ei se mirau de factură, dar că e problemă că apare că mi au schimbat ceasul”, a relatat bărbatul.

Mai mult, acesta a povestit de faptul că asistenţa telefonică este inexistentă, iar apelurile repetate către companie au fost, din păcate, în van.

Factura de 22.700 de lei primită de un alt consumator din Alba Iulia. Foto: ziarulunirea.ro

„Pe numărul de la Bucureşti am lăsat de două ori să sune câte o oră (adică două ore) şi degeaba, iar dacă suni pe acesta de la Alba răspunde o persoană care spune că s-a judecat cu ei şi să se răzbune i-au pus numărul de telefon la ei pe site”, mai spune bărbatul.

În total, patru astfel de cazuri au fost semnalate de consumatori din Alba, în ultimele zile. Primul caz a fost al unei familii din Alba Iulia, care a văzut pe factură suma de 27.808,13 lei, iar alta, tot din Alba Iulia, a primit o factură de 6.000 de lei, de data aceasta de la un operator privat.

