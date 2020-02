Ce mâncăruri să comanzi când mergi în vacanţă, în funcţie de destinaţia aleasă

Poutine este felul de mâncare tradiţional din Canada; îl cunoşti deja, probabil, mai ales din serile de tristeţe, plictiseală sau melancolie când ţi-a fost alături ca un vechi şi bun prieten. Această farfurie înţesată de calorii, este alcătuită din cartofi prăjiţi, delicatese de brânză şi sos brun. Sărbătorit drept un simbol al mândriei culturale din Quebec, poutine este atât de îndrăgit de către localnici, încât i se dedică sărbători anuale în oraşe de pe tot întinsul ţării, precum Quebec City, Montreal, Toronto sau Ottawa.Pentru a menţine textura crocantă a cartofilor, sosul fierbinte este turnat peste ei fix înainte de servire, iar brânzeturile aflate la temperatura camerei încep să se topească imediat după adăugarea sosului. Ţi-ar putea suna ca un infarct în farfurie, dar acest festin ar putea potoli orice poftă păcătoase, vindeca orice mahmureală şi umple orice stomac, oricât de încăpător, pentru un preţ de aproximativ 20 de lei. Chez Gaton din Quebec City, un restaurant mic de 12 locuri, aflat în centrul Saint-Roch, serveşte unele dintre cele mai delicioase porţii de poutine. Este recunoscut pentru cantităţile generoase de carne de vită şi brânzeturi cheddar Chaudière, aşa că trageţi degrabă un scaun şi pregăteşte-te să salivezi pe măsură ce urmăreşti prepararea farfuriilor.

Cel mai recunoscut fel de mâncare din cultura britanică este, fără doar şi poate, fish and chips. Această mâncare (de obicei de luat la pachet, dar lesne de digerat şi adorat într-un restaurant) conţine bucăţi de peşte prăjit servite cu cartofi pai. Peştele reprezintă mai degrabă carne albă (cod sau eglefin) şi nu rareori se serveşte cu mazăre bătută. Pare-se că a apărut întâia oară în ani 1860 şi a devenit curând cea mai populară mâncare în rândul clasei muncitoare englezeşti. În acele vremuri, fish and chips era învelit în veche hârtie de ziar, obicei la care s-a renunţat din fericire, ziarul fiind înlocuit cu hârtie şi carton la mâna întâi. Unul dintre cele mai bune locuri de unde să comanzi o farfurie de fish and chips în East London este Fish House, aflat în inima Parcului Victoria. Peştele pe care îl vând este incredibil, se topeşte în gură fără cel mai mic efort, iar cartofii reprezintă gustarea de care să te bucuri din tot sufletul în plimbarea ta prin cele 86 de hectare luxuriante din Parcul Victoria. În cealaltă parte de oraş, Bonnie Gull Seafood Shack din Fitzrovia este cunoscut pentru carnea de eglefin din Marea Nordului, bucăţile de aluat extra-crocante, mixul de tempura japoneză, ketchup-ul şi mazărea bătută, preparată în propria bucătărie.

Columbia – arepas