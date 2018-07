Dieta Serenei Williams: cum a reuşit tenismena să-şi recapete formele după naştere

Sportiva, care a devenit mamă anul trecut, a povestit că s-a luptat din greu pentru a reveni la greutatea iniţială şi deşi alăpta a apelat la o dietă vegană strictă. „Am apelat la stilul vegan şi nu am consumat zahăr“, ​​a declarat câştigătoare a 39 de titluri de Grand Slam.

„Mâncam foarte sănătos. Ce am învăţat este că fiecare organism este diferit - indiferent cât de mult mult sport făceam, pentru mine nu funcţiona“, a spus Williams presei înaintea revenirii la Wimbledon.

Dieta Serenei Williams:

Mic dejun

Serena ia micul dejun devreme. Acesta este format dintr-o ceaşcă de ovăz, căpşuni şi unt de migdale.

Gustare

De obicei preferă sandwich-uri de legume sau pâine integrală cu unt de migdale sau arahide.

Masa de prânz

Salata de prânz include spanac, salată verde, castraveţi, roşii, portocale sau mandarine, ceapă, crutoane şi migdale decojite. Tot la prânz bea şi un pahar cu suc de lămâie.

Gustare de seara

Pui la grătar împreună cu o băutură sănătoasă, cum ar fi ceai verde sau limonadă neîndulcită.

Cină

Puţin orez brun, salată şi legume la tigaie.



Williams a vorbit şi despre momentul în care s-a hotărât să înceteze alăptarea fiicei sale. „Am stat literalmente cu Olympia în braţele mele, am vorbit cu ea despre asta şi ne-am rugat. I-am spus «uite, mami trebuie să se oprească pentru că are de făcut asta». Am plâns puţin, dar nu atât cât m-am gândit că o voi face“, a dezvăluit sportiva.

Williams s-a căsătorit cu fondatorul Reddit, Alexis Ohanian (35 de ani), în noiembrie 2017, la doar două luni după naşterea fetiţei lor, Alexis Olympia.