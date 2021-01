Cum şi-a amenajat o arhitectă casa din Izvorani, un sat de lângă Capitală: costuri, compartimentare şi stilul urmărit

Astfel a luat naştere proiectul său de suflet: o casă în stil scandinav cu mici accente boho, „ce urmăreşte să se integreze cât mai mult în cadrul sau natural”, spune Patricia.

Casa este în satul Izvorani, judeţul Ilfov, are 150 de metri pătraţi şi cinci camere, iar proiectul a durat 12 luni. Bugetul pentru amenajare - inclusiv finisaje, uşi, vopsea lavabilă, obiecte sanitare, electrocasnice, mobilier (făcut la comandă şi standard), corpuri de iluminat şi obiecte de decor - a fost în jur de 50.000 euro.

Cum s-a ajuns la suma asta? Doar tapetele din camerele copiilor, marca Eijffinger, au costat 500 euro, în timp ce covorul din living de la Zara Home a fost 250 euro. Patricia a dat pe draperii şi perdele puţin peste 1000 de euro. Corpurile de iluminat au jucat un rol important în amenajare, aşa că nu s-a zgârcit la ele: majoritatea sunt de la ARN Store şi au costat tot cam 1000 de euro. Iar mobilierul din bucătărie - făcut la comandă de către cei de la Morem Group - a costat 4000 euro.

Chiar dacă locuinţa e realizată pe un singur nivel, Patricia a creat un spaţiu de relaxare suspendat

Casă la ţară modernă, în stil scandinav cu accente boho chic

Pentru că scopul era ca locuinţa să aibă o atmosferă caldă, nuanţele folosite sunt pe bază de galben. „Stilul casei este relaxat, pământesc, confortabil, paşnic - şi o reflectare a noastră. Crearea zonei de zi în plan deschis este foarte clară şi simplă şi se simte foarte în acord cu energia de aici şi cu modul în care ne place să trăim. Am ales sa dezvolt un spaţiu senin, astfel încât paleta de culori nu este cu adevărat o alegere super conştientă – fiind mai mult o reflecţie a ceea ce ne face să ne simţim calmi şi uşori. Am creat intenţionat o casă care să fie caldă şi primitoare şi care să se poată schimba cu nevoile noastre. Aceasta se simte incredibil de spaţioasă şi nemişcată. Stilul locuinţei noastre poate fi definit ca fiind unul scandinav, în linii mari, însă am adăugat o serie de obiecte cu aer boho chic pentru a oferi unicitate spaţiului”, menţionează Patricia.

Cum ea a proiectat casa de la zero, atât la exterior cât şi la interior, lucrurile au mers cât se poate de bine, mai ales că a fost prezentă pe şantier pentru a se asigura că lucrările avansează conform planului. Totuşi, Patricia a avut parte şi de provocări, cea mai mare fiind realizarea zonelor de şedere din dreptul ferestrelor. Au fost destul de dificil de construit, pentru că sunt nişte „boxuri” încastrate în structură. Însă totul e bine când se termină cu bine, iar rezultatul e pe măsura eforturilor depuse. În plus, aceste spaţii de relaxare au devenit locurile preferate ale familiei.

