Ce obicei alimentar frecvent îmbătrâneşte creierul, conform unui nou studiu

Studiul, publicat în luna ianuarie în „Alzheimerʼs&Dementia: The Journal of the Alzheimerʼs Association” arată pericole serioase pentru sănătate asociate cu acest obicei - care poate de fapt anula beneficiile apreciatei diete mediteraneene.



Studiul a urmărit efectul alimentelor din „dieta occidentală” la adulţii vârstnici. Acestea includ alimente prăjite, dulciuri, carne roşie şi procesată, lactate grase. Respectarea strictă a unei diete mediteraneene constând în legume, fructe, cereale integrale, peşte, ulei de măsline, nuci, seminţe, zazavaturi şi limitând celelalte alimente face creierul să fie cu 5,8 ani mai tânăr, au spus oamenii de ştiinţă, scrie hotnews.ro



Cei 5.001 participanţi au respectat un regim mediteraneean timp de aproape 20 de ani. La fiecare trei ani li s-a cerut să completeze un formular cu detalii despre frecvenţa consumului de 144 de alimente.



Cercetătorii au constatat că „particpanţii cu declin cognitiv mai redus pe parcursul anilor de studiu au fost cei care au urmat cel mai îndeaproape dieta mediteraneeană, totodată limitând alimentele din dieta occidentală, în timp ce participanţii mai înclinaţi spre dieta occidentală nu au înregistrat vreun beneficiu al alimentelor sănătoase la încetinirea declinului cognitiv”.



Rezultate similare au fost constatate în studii privind alte diete, ca DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), spune unul din autorii studiului – dr. Puja Agrawal, epidemiolog nutriţionist şi profesor la departamentul de medicină internă la Rush Medical College din Chicago:



„Alte studii au arătat că prăjelile, carnea roşie şi procesată, consumul de cereale diverse sunt asociate cu inflamaţie mai mare şi declin cognitiv mai rapid la vârste mai avansate. Cu cât mai mult putem introduce zarzavaturi verzi, legume, fructe de pădure, ulei de măsline şi peşte în dietă, cu atât mai bine va fi pentru corpurile şi creierele noastre care îmbătrânesc”.