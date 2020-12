În cadrul emisiunii Adevăr... sau întâmplare, Joey Hubbard, Chief Training Officer Thrive Global, a discutat despre un subiect care ar trebui, de fapt, să ne pună frână în viaţa de zi cu zi şi pe care nu-l prea tratăm cu seriozitate: somnul. Specialistul a clarificat câteva dintre miturile din jurul acestuia, dar a şi explicat cum ne putem creşte, în mod efectiv, nivelul de performanţă: dormind mai mult şi dormind mai bine.

Primul mit despre care am fost curioşi să-i aflăm părerea lui Joey este acela cum că mai puţin somn înseamnă mai multă productivitate. Nici pe departe! De fapt, productivitatea noastră se îmbunătăţeşte cu cel puţin 29% când reuşim să dormim cel puţin şapte ore pe noapte. Tot de la Joey am aflat că, după 14 ore de nesomn, productivitatea noastră scade în mod dramatic, iar după 17 ore nu mai suntem productivi absolut deloc.

Dar ce facem dacă adormim greu? În primul rând, trebuie să ne eliberăm mintea de problemele rămase nerezolvate în timpul zilei, făcând o listă cu ele şi încercând să rezolvăm măcar una zilnic, în săptămânile următoare. Rezultatele vor apărea în aproximativ două săptămâni şi, treptat, mintea noastră va începe să se relaxeze. Am mai aflat de la Joey Hubbard şi dacă avem nevoie de mai puţin somn, pe măsură ce înaintăm în vârstă, sau dacă orele de somn pierdute se pot recupera în weekend. În plus, am vrut să ştim cu ce nivel de alcoolemie putem echivala privarea de somn, dacă dormim doar cinci ore pe noapte, timp de două săptămâni. Şi, nu în ultimul rând, dacă creierul nostru este mai activ în timpul nopţii decât ziua.

Urmăreşte întregul episod Adevăr... sau întâmplare cu Joey Hubbard, Chief Training Officer Thrive Global, un concept Thrive Global difuzat pe Magic TV şi pe YouTube Magic FM România, pentru a-ţi elucida cele mai interesante mituri legate de somn.

