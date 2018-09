Antonia vorbeşte despre complexul care i-a chinuit copilăria şi ce înseamnă acceptarea de sine a fiecărei femei VIDEO

„Este foarte important să te accepţi aşa cum eşti. Nu există o tipologie perfectă, nu trebuie să fii înaltă ca să fii frumoasă şi nici slabă. Deja s-au schimbat vremurile, poţi să fii frumoasă şi cu forme, plinuţă sau slabă. Deci, dacă eşti micuţă, tot frumoasă poţi să fii. Nu trebuie să fii înaltă şi slabă, ok? Suntem toate frumoase în felul nostru“, a spus Antonia.

Întrebată dacă a avut vreodată complexe privind modul cum arată, Antonia a dezvăluit că în copilărie considera că înălţimea ei o face să arate „ca un căluţ“. „Când eram mai mică aveam tendinţa de a sta cocoşată, mă ghemuiam să fiu cât prietenele mele. Eu dacă mă îndrept, şi mai ales dacă port tocuri, când intru într-o încăpere întorc toate privirile. Nu neapărat datorită frumuseţii. Oamenii se întreabă «cine e căluţul ăsta?». A fost complexul meu, dar am învăţat să mă iubesc aşa cum sunt şi mă simt foarte bine în pielea mea. Mai am şi eu momente când nu sunt ok, este normal“, a spus artista.

Este foarte des întrebată care-i sunt secretele de frumuseţe, însă îndrăgita artistă spune că gena foarte bună şi îngrijirea zilnică stau în spatele frumuseţii ei. „N-am niciun secret de frumuseţe. Este important să avem mare grijă de câteva lucruri de bază pe care nu ar trebui să le neglijăm niciodată: păr, unghii, ten şi dinţi. Dantura este foarte importantă“.

,,Când am concert, spre exemplu, eu îmi dau tot sufletul acolo, să performez, să cant foarte bine, să fiu un entertainer bun, dar uneori lumea doar stă şi se uită. Îmi spun că sunt foarte frumoasă, iar eu le mulţumesc pentru că asta este varianta bună. Uneori oamenii sunt răutăcioşi şi nu iau în considerare talentul meu, spun că sunt frumoasă şi atâta tot. Dar atâta timp cât eu pot să-mi susţin talentul n-am nicio grijă“.

Ce sfat i-ar da fiicei sale, Maya

Antonia a spus că o va învăţa pe Maya să fie modestă şi să-şi păstreze sufletul bun. „Mama m-a învăţat să fiu nodestă, independentă şi să nu depend de nimeni, să fiu puternică şi să nu bag în seamă răutăţile celor din jur“.

Nu aş schimba nimic, nici măcar experienţele mai puţin bune prin care am trecut

Dacă ar putea da timpul înapoi, Antonia nu ar schimba absolute nimic la viaţa ei. „Nu aş schimba nimic, nici măcar experienţele mai puţin bune prin care am trecut. Până la urmă toate acestea reprezintă cine sunt eu. Fără acestea nu aş fi femeia puternică ce mă consider astăzi. Mai am multe de învăţat, dar nu aş schimba nimic din ce s-a întâmplat în viaţa mea până acum“.

Evenimentul la care Antonia a fost prezentă a fost organizat de AVON, în satul Valea Părului, jud. Buzău, din dorinţa de a transmite că frumuseţea nu are loc sau vârstă şi merită să fie descoperită, chiar şi în locuri neaşteptate. Peste 400 de femei din sat au fost coafate timp de 12 ore de stilişti, fiind răsfăţate cu coafuri gratuite, şedinţe foto profesioniste, sute de produse cadou şi ateliere educative, în salonul pop-up de beauty amenajat în sat. AVON a oferit o transformare completă pentru 10 femei din sat, pe care le-a numit ambasadoare, şi care au fost răsfăţate cu sesiuni de machiaj, vopsit, coafat, styling vestimentar şi o şedinţă foto profesionistă.