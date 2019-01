A slăbit 25 de kilograme pentru a putea deveni mamă: la ce alimente a renunţat şi ce a schimbat la stilul de viaţă

Hannah Doyle este o profesoară de 32 de ani din Selby, nord-estul Angliei, care are o poveste ce poate motiva multe femei care-şi doresc să slăbească. După ce a suferit un avort spontan în 2013, imediat după nunta cu soţul său Martin, greutatea tinerei a început să crească, singura preocupare fiind dorinţa de a deveni mamă, scrie Daily Mail.

A încercat în nenumărate rânduri să rămână însărcinată, dar tânăra a fost diagnosticată cu infertilitate, fiind sfătuită să reducă indicele de masă corporală pentru a-şi creşte şanselă să devină mamă.

„Am fost întotdeauna puţin supraponderală, dar după avortul spontan m-am concentrat doar pe dorinţa de a avea un copil, neglijând greutatea. Când am făcut testele pentru fertilizare in vitro mi s-a spus că trebuie să reduc IMC pentru ca tratamentul să aibă mai multe şanse de succes. Atunci am conştientizat că este singura cale prin care aş putea să-i dau soţului meu şansa de a avea o familie“ , a spus Hannah.

Tânăra a început schimbarea stilului de viaţă reuşind să slăbească 25 de kilograme în aproximativ doi ani. Dacă la început avea o dietă bogată în carbohidraţi, iubea sandvişurile cu brânză, ciocolata şi uneori ajungea să mănânce şi două pungi de chipsuri pe zi, dorinţa de a devi mamă a ajutat-o să reziste schimbării şi a renunţat la toate aceste alimente. De la aproape 5.000 de calorii pe zi, acum nu mai depăşteşte 1.200 - 1.500 de calorii.

Întrebată ce mănâncă zilnic, Hannah a povestit că la micul dejun îşi pregăteşte două ouă fierte, spanac şi o felie de pâine prăjită, la prânz o salată cu şuncă sau pui de casă cu legume şi orez la cină.

În plus, dacă înainte nu făcea deloc mişcare, acum aleargă de patru ori pe săptămână. Se înscrie la maratoane şi nu lasă să treacă nicio zi de antrenament fără să meragă la alergat.