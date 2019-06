Îşi face toate poftele, dar a slăbit 35 kg. Cum a reuşit Sabina Iosub să devină atât de sexy

Sabina Iosub este una dintre vedetele principale ale postului Antena 3. Şi, pentru că imaginea contează, mai ales atunci când apari pe sticlă, prezentatoarea de televiziune a simţit, la un moment dat, că trebuie să facă o schimbare la nivelul aspectului fizic.

De ani buni, Sabina Iosub se lupta cu greutatea în plus, urmând diverse diete şi tratamente, dar rezultatele erau prea puţin vizibile ori pe aveau efect pe termen prea scurt. Şi atunci cum a reuşit să slăbească 35 de kilograme?

„O să încep prin a spune că sunt Sabina şi nu mai sunt obeză. A fost un şoc momentul în care am realizat că am ajuns acolo. Nu am fost genul de om care să mănânce vreodată cu nemiluita sau care să se gândească la mâncare sau care să nu facă sport.”, a declarat jurnalista.

Cum a reuşit, aşadar, să slăbească Sabina Iosub?

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: