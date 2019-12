Romanian Fashion Week revine după zece ani de absenţă

Romanian Fashion Week, cel mai longeviv şi celebru eveniment de modă din România, înfiinţat şi susţinut de către Irina Schrotter, revine de anul viitor. Festivalul va fi organizat la Iaşi.

Creatoarea de modă Irina Schrotter, o obişnuită a festivalurilor de modă din ţara noastră, dar şi din străinătate, a declarat pentru site-ul People Person că încearcă să readucă la viaţă Romanian Fashion Week.

„Am avut prezentări la Berlin timp de cinci ani şi de câţiva ani suntem la Viena unde prezentăm sezonul de vară, iar pentru anul viitor, asta ar fi noutatea, încercăm să reînviem Romanian Fashion Week la Iaşi împreună cu Viena Fashion Week. Noi am fost o generaţie căreia i-a păsat de industria în care am activat, am fost o generaţie care a vrut să dea o şansă tinerilor designeri. Ştiu că pentru tinerii care vin astăzi este foarte greu să fie văzuţi de presă, remarcaţi. Noi, la Romanian Fashion Week, am lansat peste 40 de tineri designeri care astăzi sunt nume mari în moda românească. A fost evenimentul care l-a lansat pe Răzvan Ciobanu şi pe mulţi, mulţi tineri. Îi veţi vedea la Iaşi pe mulţi dintre ei. La Iaşi vom avea mai mulţi tineri designeri decât consacraţi, de fapt acesta este şi scopul evenimentului şi sper că am demonstrat că ne-am gândit bine“, a spus creatoarea de modă.

Festivalul a avut prima ediţie în 1999 şi a fost întererupt la ediţia a douăsprezecea, în 2010, din lipsă de fonduri.