Jurnal de bord - BMW 540d xDrive Touring – Episodul 3

Am mai spus-o, o repet, încă nu m-am obişnuit cu poziţionarea butonului de start/stop amplasat pe tunelul median. În mod nativ, când urc într-un model bavarez, mâna dreaptă fuge în spatele volanului pe partea dreaptă pentru a porni motorul. Dar să analizăm lucrurile pe rând.

Într-un layout al planşei de bord neschimbat de la debutul actualei serii 5, G30/ G31(versiunea touring), am descoperit o discretă evoluţie la nivelul tabloului de bord. Acesta nu mai afişează clasica temă cu două ceasuri, acum avem tema introdusă odată cu sistemul de operare 7 care a debutat pe actuala generaţie BMW X5. Nostalgic după clasicul design cu ceasuri rotunde, chiar dacă desenate pe un display? Nu chiar, noua temă aduce mult mai multă informaţie în raza vizuală fără a aglomera display-ul. În acelaşi timp oferă posibilităţi bogate de personalizare, ceea ce aduce un plus de confort.

GALERIE FOTO

Meniul sistemului infotainment introdus de OS7 are un mare grad de familiar, dacă eşti utilizator al vechiului sistem, oferă şi el posibilitatea personalizării ecranelor şi a informaţiilor afişate. Ai nevoie de o mică perioadă de timp de acomodare cu accesarea unor informaţii, acestea fiind uşor regrupate prin introducerea unor categorii.

Şi pentru că tot avem timp, mă privesc cu un zâmbet ironic cum la începutul anilor 2000 priveam cu crispare la un ”joystick” care apărea la bordul lui E65 – Seria 7, care se numea iDrive şi din care nu înţelegeam mare lucru. Apropo, BMW a prezentat un prototip iDrive din 1999 pe BMW Z9. Şi astăzi este un sistem reper în industrie.

Poate cea mai prietenoasă funcţie este posibilitatea conectării telefonului via Apple CarPlay(în cazul meu) wireless. Da, nu am devenit nativ în a naviga prin noul meniul al BMW Live Professional, dar nici nu stau cu orele în maşină pentru a găsi o funcţie. Paşii pentru conectare sunt simpli, iar odată realizată sincronizarea, aceasta se va realiza automat de fiecare dată când urcaţi la bordul maşinii. Plusul vine din faptul că sincronizarea începe din clipa în care maşina a fost deschisă, pentru că sistemul de operare porneşte, iar când eşti deja la volan cu centura cuplată şi porneşti motorul, deja ai acces la Waze, la agenta telefonului şi deja playlistul din telefon deja rulează. Update-ul primit de Seria 5 undeva în vara anului trecut a adus la bordul maşinii şi noul standard USB Type C.

Cum cablurile USB C – Lightning, pentru iPhone sunt, pentru moment, nejustificat de scumpe, am optat pentru un adaptor USB C/ USB A. Deşi Seria 5 este prevăzut cu încărcare wireless pentru smartphone, în cazul optării pentru acest mod de încărcare a bateriei... telefonul se încălzeşte, iar faptul că munceşte din greu la transferul de date pentru Apple CarPlay conduce la încingerea lui şi dificultăţi în a-l utiliza fluent via display-ul central al maşinii. În funcţie de cât de încins este, se mai şi deconectează. De aceea am optat pentru alimentarea prin cablu, fapt ce a eliminat acest inconvenient. Aştept momentul în care suprafeţele de încărcare wireless pentru telefoane vor fi răcite. Cum şi locurile spate sunt prevăzute cu USB C, puteţi investi în două sau trei adaptoare pentru a putea încărca orice gadget, undeva între 20 şi 30 lei costă un adaptor.

Detalii haioase descoperite via măsurile de distanţare... în clipa în care am urcat în maşină cu mănuşi de protecţie negre, controlul prin gesturi nu mai funcţionează. Practic, camera din plafon care înregistrează mişcările mâinii nu mai recunoaşte aceste mişcări, când am renunţat la mănuşi, lucrurile au revenit la normal. Testat funcţia cu mănuşi de condus, totul funcţionează normal.

Evident, mi-am pus întrebarea... De ce investesc constructorii auto atât de mult în dezvoltarea de sisteme de operare când clientul, într-o proporţie mare preferă să utilizeze ceea ce îi oferă telefonul mobil... Pornind de la simplul fapt că telefonul poate deveni inutilizabil extrem de uşor, rămâi fără baterie, îţi este furat, îl pierzi, ai uitat să plăteşti factura şi îţi este suspendat abonamentul, uiţi să încarci cartela... sunt momente în care vei dori să ai acelaşi grad de confort... Am utilizat şi OS7, renunţând la Apple Carplay, având conectat telefonul via bluetooth pentru a putea răspunde la apeluri. Şi nu am dus prea mult dorul telefonului, un plus fiind şi de natură estetică – grafica tabloului de bord şi a displayului central fiind din aceeaşi poveste.

Găsesc actualul panoul de control iDrive, cel încă prezent pe Seria 5 elegant, nu pot spune că m-a cucerit cel nou... dar despre acesta vorbim de săptămâna viitoare, pentru că am adus în garajul Adevarul Auto un BMW 220d xDrive Gran Coupe.

Despre Android Auto se va putea vorbi din vara acestui an, BMW a anunţat că acesta va fi disponibil din iulie 2020, şi va fi de asemenea wireless. La debut va putea fi folosit doar de cei cu terminale Pixel, Nexus şi Samsung.

Concluzie

De fiecare dată când mă intersectez cu un Seria 5, în special în versiunea Touring... nu ştiu cum... dar gândul îmi fuge la nivelul de trai de la noi din ţară, la prosperitatea economică...

Da, maşina asta zici că a fost scufundată într-un bazin cu parfum cu efecte hipnotice care te împing spre decizia de a o achiziţiona. Nu prea ai ce să-i reproşezi, poate preţul.

Fişă tehnică – BMW 540d xDrive Touring Sport Line

Motor – turbo, diesel, L6, 1.333 cmc, 320 CP@4.400 rpm, 680 Nm@1.750-2.250 rpm / Transmisie – cutie automată, 8 trepte, tracţiune integrală permanentă / Performanţe – 250 km/h v. max, 0-100 km/h în 4,9 secunde / Portbagaj – 570/1.700 litri / Rezervor – 66 litri, AdBlue – 21,5 litri/ Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.942/1.868/1.498, ampatament (mm) – 2.975 / Consum mediu declarat – 6,7 l/100 km/ Consum mediu urban – 9,5 l/100 km / Preţ de bază (euro cu TVA) – de la 53.729 pentru 520i Touring/ Preţ de bază model testat (euro cu TVA) – de la 68.604, preţ final cu opţionale – 96.455 euro