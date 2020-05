FOTO Test Drive Peugeot 208 1.2 Pure Tech

Peugeot deţine acele cunoştinţe de alchimie care îi permit să transforme fiecare nouă generaţie a hatchback-ului de segment B într-un succes. Că este mai mare sau mai mic, dar un succes tot este. Noul 208 are deja în torpedo titlul Car of the Year 2020.

Design

Noul limbaj de design, noua temă adoptată de modelele constructorului francez îmi place. Îmi place cum arată 508, are agresivitate, eleganţă, tensiune camuflată în liniile caroseriei. Comprimând această temă pentru a încape pe faţa lui 208... parcă ceva se pierde pe drum. Personal, la capitolul design, pe 208 în văd în rolul leuţului din The Lion King care nu are răgetul la el.

Dar este doar un punct de vedere subiectiv. În mod cert, designul noului 208 este unul din principalele atuuri ale maşinii. Are acel grad de noutate, de inovaţie la capitolul imagine cât să aducă acea gură de aer proaspăt.

GALERIE FOTO

În acelaşi timp, vorbim despre un design care străluceşte atunci când maşina este accesorizată. Trebuie să bifezi pe lista de opţiuni farurile cu LED, ceva ornamente... Dar nu pot trece peste designul spatelui care îmi place, aici francezii şi-au făcut bine temele.

Interior

Aici lucrurile sunt un cocktail de Da şi Nu. i-Cockpit nu mai este vreo noutate, nu vom mai descrie iarăşi acest ansamblu volan-tablou de bord-display central. Totuşi, în continuare, volanul cu diametru mai mic este un element care necesită o minimă perioadă de acomodare. Tabloul de bord 3D este simpatic la prima vedere şi poate fi un detaliu care te poate cuceri. Analizat în detaliu, descoperi că efectul de spaţialitate este dat de proiecţia unui display amplasat în partea superioară a tabloului de bord, cu faţa spre podea. Static impresionează, în schimb, în timpul condusului am descoperit uşor obositoare afişarea informaţiilor pe două planuri. Pe un afişaj clasic de bord, toate informaţiile sunt în acelaşi plan, chiar dacă îţi arunci privirea spre o anumită zonă a tabloului de bord, percepi şi restul informaţiilor afişate, pentru că sunt în acelaşi plan. La 208, informaţiile care nu sunt în acelaşi plan le percepi uşor neclare. Este ca şi cum scrii la laptop în faţa televizorului, îţi arunci privirea la televizor şi apoi înapoi pe display-ul laptopului. Fiecare acţiune implică un mic timp pentru a ajusta distanţa focală, iar totul devine obositor. Se prea poate ca ochii mei să fie puţin obosiţi, deşi la ultima vizită la oftalmolog am primit notă maximă. În altă ordine de idei, cu puţină imaginaţie, poţi proiecta ce imagini doreşti pe tabloul de bord.

În continuare consider o mică lipsă de ergonomie ascunderea unor comenzi, precum cele pentru sistemul de climatizare, în spatele unor meniuri în sistemul infotainment. Dar, mi-a plăcut ingeniozitatea capacului care acoperă zona de încărcare wireless a telefoanelor, când acesta este deschis se transformă într-un excelent suport pentru telefonul mobil. Un detaliu practic în condiţiile în care 208 oferea doar Android Auto, Apple car Play nu am găsit în meniu.

Locuri faţă sunt ok, cu firescul grad de intimitate oferit de dimensiunile clasei mici. Poate un sezut uşor mai lung pentru scaunele faţă nu ar deranja. Totuşi, spaţiu pentru locurile spate este cam mic. La nivelul picioarelor, acesta nu prea există. Probabil este vinovată şi înălţimea mea, undeva pe la 1,87 metri, dar în spatele meu nu prea mai putea sta nimeni. Aici mai adăugăm şi un decupaj ceva cam zgârcit al portierelor spate, ceea ce face accesul uşor incomod. Lucrurile nu sunt prea vesele nici la capitolul volum portbagaj. 208 propune un volum de 305 litri, iar principalii rivali – Renault Clio (340 litri), Volkswagen Polo (351 litri).

Dinamic

Sub capotă un propulsor 1.2 litri cu trei cilindri supraalimentat care dezvoltă 102 CP la 5.500 rpm şi un cuplu motor de 205 Nm de la 1.750 rpm. Vorbim despre un motor care oferă un răspuns surprinzător de consistent la apăsarea pedalei de acceleraţie indiferent de turaţie. Aici 208 recuperează deficitul de bile albe. Multe bile albe sunt recuperate la capitolul cutie de viteze. Unitatea automată cu 8 trepte este extrem de agreabilă, rapidă şi intuitivă. Personal o găsesc infinit mai agreabilă decât orice unitate cu dublu ambreiaj... aici francezii au luat o decizie înţeleaptă.

Motorul şi cutia fac echipă bună şi pe lângă plusul de confort adus în timpul condusului contribuie şi la un consum bun, poţi obţine valori de sub 8 litri în mediul urban.

Dinamic este un model agreabil, plăcut de condus. Un plus de sportivitate din partea trenului de rulare la capitolul mesaj primit de cel de la volan.

Concluzie

Un model care aduce un aer nou la capitolul design detaliu care îl poate favoriza în lupta cu rivalii. Modelul testat ne-a cucerit din punct de vedere tehnic, în special datorită cutiei automate cu 8 trepte. Ergonomic nu l-am găsit atât de coerent, lucru valabil şi la capitolul spaţiu oferit. Pentru o persoană sau două... este o opţiune, dar dacă vorbim despre o familie – doi adulţi şi un copil... deja începe să te strângă pe la umeri noul 208.

Text - Constantin Ciobanu

Foto - Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică Peugeot 208 1.2 Pure Tech

Motor – benzină, turbo, L3, 1.199 cmc, 102CP@5500 rpm, 205 Nm@1750 rpm. / Transmisie – cutie automată cu 8 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 188 km/h v. max, 0-100 km/h în 11,9 secunde / Portbagaj – 309 litri / Rezervor – 44 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4055/1745/1430, ampatament (mm) – 2540/ Consum mediu declarat – 5,1 l/100 km (WLTP) / Preţ (euro fără TVA) – 15.600 euro