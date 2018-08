FOTO Noul Logan Stepway, prezentat de Renault la Moscova. Cum arată noile modele

Noul Logan Stepway va fi vândut sub marca Renault şi va fi fabricat în Rusia, potrivit Playtech.ro . Pe lângă pachetul de ornamente specifice gamei Stepway, această variantă de Logan va avea garda la sol de 195 de milimetri, aproape la fel de înaltă ca în cazul Duster. De asemenea, noul Logan va avea lumini LED în forma literei C, similar celorlalte automobile Dacia vândute sub brandul Renault.