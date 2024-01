8 ianuarie: Ziua în care s-a născut „regele rock-ului” Elvis Presley

În data de 8 ianuarie s-au născut „regele rock-ului” Elvis Presley (1935), fizicianul Stephen Hawking (1942) și fotbalistul român Adrian Mutu (1979).

1324 - A murit Marco Polo, celebru călător şi scriitor veneţian. Călătoriile sale din Europa în China au fost descrise în lucrarea „Călătoriile lui Marco Polo”

Marco Polo (n. cca. 1254, Veneția – m. 8 ianuarie 1324, Veneția) a fost un comerciant venețian, care s-a făcut cunoscut prin relatările sale despre o călătorie în China.

În relatările sale menționează anul 1271 ca data de plecare în lunga călătorie către China. A pornit la drum la numai 17 ani, împreună cu tatăl, Niccolo, și cu unchiul său, Matteo. A ajuns în 1275 la curtea mongolă. Acolo a câștigat rapid încrederea conducătorului mongol Kubilai Han din dinastia Yuan, care domnea pe atunci peste Peking, executând în misiunea sa călătorii de afaceri. Funcționar, apoi ambasador al dinastiei mongole Yuan, Marco Polo revine în Europa în 1295, la Veneția, după 24 de ani de ședere în Asia, dar este capturat de către genovezi, rivalii Veneției, și trimis în 1298 în închisoare. În închisoare l-a rugat pe colegul său de celulă, scriitorul Rustichello din Pisa, să noteze trăirile lui din China.

Când a fost eliberat, a descoperit că relatările sale din călătorie, sub numele de „Il milione”, au cunoscut o răspândire rapidă.

Cunoscută sub mai multe titluri: „Diversitatea Lumii”, „Cartea Minunilor” sau „Milionul”, lucrarea venețianului Marco Polo (1254-1324) este una dintre marile scrieri de călătorie din Evul Mediu și prima care dezvăluie Occidentului european lumea imensă și fabuloasă a Chinei și a Asiei.

Recent, o serie de autori germani și englezi au pus sub semnul îndoielii călătoria lui Marco Polo în China.

1642 - A murit Galileo Galilei, astronom, filosof, fizician italian, considerat unul din „părintii” ştiinţei moderne

Galileo Galilei (n. 15 februarie 1564 – d. 8 ianuarie 1642) a fost un fizician, matematician, astronom și filosof italian care a jucat un rol important în Revoluția Științifică. Printre realizările sale se numără îmbunătățirea telescoapelor și observațiile astronomice realizate astfel, precum și suportul pentru copernicanism.

Galileo a fost numit „părintele astronomiei observaționale moderne„ părintele fizicii moderne”, „părintele științei” și „părintele științei moderne”. Stephen Hawking a spus că „Galileo, poate mai mult decât orice altă persoană, a fost responsabil pentru nașterea științei moderne”.

Mișcarea obiectelor uniform accelerate, predată în aproape toate cursurile de fizică la nivel de liceu și început de facultate, a fost studiată de Galileo ca subiect al cinematicii. Contribuțiile sale la astronomia observațională includ confirmarea prin telescop a fazelor planetei Venus, descoperirea celor mai mari patru sateliți ai lui Jupiter (denumiți în cinstea sa, sateliți galileeni), și observarea și analiza petelor solare. Galileo a lucrat și în știința aplicată și în tehnologie, îmbunătățind tehnica de construcție a busolelor.

1873 - S-a născut Iuliu Maniu, preşedinte al Partidului Naţional Român, apoi al Partidului Naţional Ţărănesc, prim-ministru în mai multe rânduri, opozant al regimului comunist

Iuliu Maniu (n. 8 ianuarie 1873, Bădăcin – d. 5 februarie 1953, Sighetu Marmației) a fost un om politic român, deputat român de Transilvania în Parlamentul de la Budapesta, de mai multe ori prim-ministru al României (noiembrie 1928-iunie 1930; iunie 1930-octombrie 1930; octombrie 1932-ianuarie 1933), președinte al Partidului Național-Țărănesc (1926-1933, 1937-1947), deținut politic după 1947, decedat în închisoarea Sighet.

A fost membru de onoare (din 1919) al Academiei Române. După un proces înscenat, acuzat de complot împotriva statului, Iuliu Maniu este condamnat in 1947 şi întemniţat la Sighet unde, la 80 de ani, moare în închisoare in ziua de 5 februarie 1953.

1935 - S-a născut Elvis Presley, cântăreț și chitarist american, supranumit „regele rock-ului”

Elvis Aaron Presley (n. 8 ianuarie 1935, Tupelo, Mississippi – d. 16 august 1977, Memphis, Tennessee) a fost un cântăreț și actor american, cunoscut frecvent ca Regele Rock ‘n’ Roll-ului sau simplu, The King, cu toate ca a obținut și trei premii Grammy pentru muzică Gospel.

Timp de 22 de ani, Regele Rock-and-Roll-ului s-a pus în slujba muzicii și a celor din jurul său. 31 de filme și 2 documentare, 64 de albume de studio sau live, 149 de single-uri și nenumărate concerte; acestea sunt doar câteva din cifrele ce pot caracteriza o carieră fantastică, din care puține realizări lipsesc. Poate doar un turneu în Europa, Asia sau Australia dar până la urmă și acestea au fost realizate: în 1997, cu ajutorul tehnologiei s-a pus în scena un concert extraordinar numit Elvis in Concert ’97 în Memphis la Mid-South Colloseum. Elvis a fost acompaniat de peste 30 dintre foștii săi colegi de turnee împreuna cu Orchestra Simfonica din Memphis. Ulterior, în 1999 a avut loc un turneu și în Europa.

În final, dar nu și în ultimul rând, se poate vorbi despre ceea ce este mai puțin cunoscut vis-a-vis de omul Elvis. Este știut faptul că acesta avea obiceiul de a dărui Cadillac-uri, bani și bijuterii, de multe ori sub impulsul momentului. Ceea ce este mai puțin știut este faptul că pe lângă concertele de caritate pe care le dădea periodic, mai avea obiceiul de a-i întreține pe cei din jurul lui: prieteni, familie, chiar și oameni străini, plătindu-le facturile și datoriile, spitalizările, cumpărându-le case sau întreținându-le familiile. Mulți ani de zile acesta a dăruit mai mult de o mie de dolari pe an fiecăruia dintre chitariștii ce locuiau în Memphis, iar activitatea caritabilă a acestuia continuă și în zilele noastre prin intermediul Elvis Presley Charitable Foundation.

1942 - S-a născut Stephen William Hawking, matematician și fizician britanic, profesor la Universitatea Cambridge

Stephen Hawking (n. 8 ianuarie 1942, Oxford, Regatul Unit – d. 14 martie 2018, Cambridge, Regatul Unit) a fost un fizician englez, teoretician al originii universului și unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani, profesor la catedra de matematică de la Universitatea Cambridge.

Principalele domenii de cercetare sunt cosmologia teoretică, relativitatea generală și mecanica cuantică. În anii 1965-1970 elaborează un model matematic asupra originii și evoluției universului în expansiune, din momentul „marii explozii” inițiale („The Big Bang“) și întreprinde studii asupra relației dintre găurile negre din univers și termodinamică.

Foarte populare sunt cărțile sale de popularizare a științei, pentru nespecialiști: „A Brief History of Time”, 1988 (publicată în limba română sub titlul „Scurtă istorie a timpului”, 2004), „Einstein’s dream”, 1993 („Visul lui Einstein și alte eseuri”), „The Universe in a Nutshell”, 2001 („Universul într-o coajă de nucă”, 2004) și„ A briefer history of time”, în colaborare cu Leonard Mlodinow, 2005 („O mai scurtă istorie a timpului”).

1979 - S-a născut la Călinești, Argeș, fotbalistul român Adrian Mutu

Adrian Mutu (n. 8 ianuarie 1979, Călinești, județul Argeș, România), fotbalist român, supranumit Briliantul, este cel mai bun marcator din istoria naționalei României, cu 35 de goluri înscrise, record pe care îl împarte cu Gheorghe Hagi.

1984: S-a născut Kim Jong-un, liderul suprem al Coreei de Nord

Kim Jong-un al treilea copil al lui Kim Jong-il și al soției sale Ko Young-hee. A fost numit de către instituțiile politice din Coreea de Nord drept noul conducător al revoluției. Din septembrie 2010 este general cu patru stele.

La 29 decembrie 2011, după încheierea perioadei de doliu național decretate în urma morții tatălui său, a fost proclamat oficial „conducătorul suprem al partidului, statului și armatei”.

În aprilie 2012 deținea toate posturile importante din Coreea de Nord, inclusiv președintele Comisiei Centrale Militare și Secretar General al Partidului Muncitoresc Coreean.

La 18 iulie 2012 Kim Jong-un a fost numit mareșal al Armatei Populare nord-coreene.

1990: Tribunalul Municipiului București autorizează funcționarea primului partid politic din România post-comunistă, PNȚCD, continuator al partidului istoric interzis în 1947

Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD) este un partid politic de centru-dreapta din România, care se consideră continuatorul Partidului Național Țărănesc ce a activat în România între 1926 și 1947. A făcut în trecut parte la nivel european din Partidul Popular European, iar în martie 2020 a fost primit în Mișcarea Politică Creștină Europeană (ECPM).