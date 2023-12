27 decembrie, ziua în care s-a născut diva Marlene Dietrich. Se împlinesc 2 ani de la moartea lui Victor Socaciu

În 1897 s-a născut marele filosof Tudor Vianu, iar în 1901 vedea lumina zilei Marlene Dietrich, figură legendară a cinematografiei mondiale. În 1948 venea pe lume starul francez Gerard Depardieu. În 2021 se stingea din viață Victor Socaciu, solist vocal folk–pop.

Dietrich este prima actriță germană care a ajuns celebră în Hollywood.

De-a lungul carierei, Dietrich s-a reinventat constant, începând a fi cântăreață de cabaret, fată din cor și actriță în filme germane în Berlinul anilor '20, stea de la Hollywood de-a lungul anilor '30, și în final, o interpretă internațională, devenind una din idolii secolului al XX-lea. Dietrich a fost bisexuală. În 1939 Dietrich a devenit cetățeană a Statelor Unite. Dietrich a fost cunoscută pentru contribuția sa umanitară din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Pentru munca sa în ridicarea moralului soldaților din primele linii Dietrich a primit numeroase onoruri din Franța, Israel, Belgia și Statele Unite. În 1999, Institutul American de Film o listează pe locul nouă în topul celor mai desăvârșite actrițe ale Hollywood-ului din perioada clasică, notează wikipedia.org.

Marie Magdalene Dietrich s-a născut pe 27 decembrie 1901 în Schöneberg, astăzi un cartier al Berlinului. Mama sa, Wilhelmina Elisabeth Josephine, venea dintr-o familie bogată ce deținea firme de fabricare a ceasurilor și bijuteriilor. Tatăl său, Louis Erich Otto Dietrich, era locotenent de poliție.

Dietrich își face debutul în filmul "The Little Napoleon" (1923). Îl cunoaște pe soțul său, Rudolf Sieber, pe platoul de filmare al filmului "Tragedy of of Love" în 1923. Cei doi se căsătoresc pe 17 mai 1923. Singurul copil al Marlenei, Maria Elisabeth Sieber, se naște pe 13 decembrie 1924. În anii '20, continuă să joace pe scenă și în filme în Berlin și Viena. Obține diferite roluri, în "Cutia Pandorei" de Frank Wedekind, Îmblânzirea scorpiei și Visul unei nopți de vară de William Shakespeare. Atrage atenția publicului în musicaluri ca "Es liegt in der Luft" și "Zwei Krawatten". Până la sfârșitul anilor '20, Dietrich joacă în filme precum "Café Elektric" (1927), "I Kiss Your Hand, Madame" (1928) și "The Ship of Lost Souls" (1929).

În 1930, Dietrich se lansează pe culmile succesului cu rolul lui Lola Lola din Îngerul albastru.

Actrița s-a stins din viață de insuficiență renală în data de 6 mai 1992, la vârsta de 90 de ani.

27 decembrie 537: a fost inaugurată Biserica Hagia Sofia din Constantinopol, devenită în 1453 moschee, în 1935 muzeu și în 2020 înapoi moschee

Cunoscută oficial ca Marea Moschee "Ayasofya" (în limba turcă Ayasofya-i Kebir Camii Șerifi) este o moschee din Istanbul. Lăcașul a fost ca origine o biserică construită din ordinul împăratului Iustinian (527-565) și a servit drept catedrală a Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol până în 1453 când a fost transformată în moschee. În anul 1935 regimul secular Atatürk a transformat edificiul în muzeu. Ca un monument de mare valoare istorică și arhitectonică, Hagia Sophia a fost inclusă pe lista monumentelor patrimoniului mondial UNESCO în 1985.

Statutul clădirii a stârnit ulterior discuții, iar în iulie 2020 Consiliul de Stat al Turciei a decis că transformarea în muzeu ar fi fost ilegală. La scurt timp s-a anunțat că muzeul va fi reconvertit în moschee, stârnind numeroase critici din partea reprezentanților UNESCO, dar și a unor state precum Grecia. Prima rugăciune de vineri de după anul 1935 a avut loc în data de 24 iulie 2020, în prezența președintelui Recep Tayyip Erdoğan, alături de numeroși alți participanți. În prezent, Hagia Sofia este o moschee activă.

27 decembrie 1822: S-a născut Louis Pasteur, chimist și biolog, membru al Academiei Franceze (d. 1895)

Termenul de „vaccinare” a căpătat sensul curent, de administrarea a unei substanţe externe pentru protejarea de maladii, la iniţiativa omului de ştiinţă Louis Pasteur.

Louis Pasteur, chimist și bacteriolog, fondatorul microbiologiei, s-a născut la 27 decembrie 1822, în localitatea Dole, regiunea Jura, în familia unui tăbăcar.

În 1843, este admis la Școala Normală Superioară din Paris, de unde obține licența în științe, doi ani mai târziu (1845). În 1846, este numit profesor de fizică la Liceul din Tournon (Ardeche), dar colaborează în continuare la Școala Normală Superioară, potrivit site-ului www.pasteur.fr. În 1847, și-a susținut teza de doctorat în chimie și fizică, iar în 1848, a fost numit profesor de fizică la Liceul din Dijon și, mai târziu în același an, a acceptat postul de profesor de chimie la Universitatea din Strasbourg. De-a lungul carierei sale, Pasteur a descoperit deja că maladiile infecțioase erau provocate de microorganisme. Acest concept a condus la introducerea sterilizării, a dezinfecțiilor, a vaccinurilor și a antibioticelor. El însuși a descoperit o serie de vaccinuri, inclusiv cel contra rabiei și antraxului. A creat microorganisme slăbite, ținându-le la căldură. În această stare, nu puteau cauza boala, ci confereau imunitate germenilor pacientului.

27 decembrie 1897: S-a născut Tudor Vianu, poet, estetician și filozof român, membru al Academiei Române; a fost director general al Comisiei Naționale pentru UNESCO, director general al Bibliotecii Academiei Române, director al Teatrului Național din București (d. 1964)

Este fondatorul școlii de stilistică a Facultății de Litere din București și inițiator al catedrei de literatură universală, căreia i-a fost multă vreme șef. Tudor Vianu a fost și profesor titular de estetică, director al Teatrului Național (1945).

Între 1946 și 1947 a fost ambasador al României la Belgrad și a fost criticat pentru unele concesii pe care le-ar fi făcut noului regim. Anul 1952 îl surprinde în afara Facultății, devine simplu cercetător la Institutul de Lingvistică, lucrând la Dicționarul limbii române moderne și la Dicționarul limbii poetice a lui Mihai Eminescu.

Creația lui Tudor Vianu a acoperit exact patru decenii, de la apariția în 1928, în germană, a volumului de debut, totodată și primul său studiu de estetică, valorificare a tezei sale de doctorat - susținută sub îndrumarea lui Karl Groos la Facultatea de Filozofie a Universității Eberhard Karl din Tübingen, (în noiembrie 1923), Das Wertungsproblem in Schillers Poetik. Über naive und sentimentalische Dichtung (Problema valorizării în poetica lui Schiller) și până la volumul apărut postum Arghezi, poet al omului, purtând subtitlul „Cântare Omului” (explorând un domeniu al literaturii comparate), ultimul său studiu antum, intrat la tipar chiar în ziua dispariției autorului și apărut după puțin timp, la începutul verii anului 1964., scrie wikipedia.org.

27 decembrie 1948: S-a născut Gerard Depardieu, actor francez

Este unul dintre cei mai cunoscuți actori francezi. El a câștigat mai multe premii, incluzând câte o nominalizare pentru cel mai bun actor la Academy Award și la premiile BAFTA 1992 pentru rolul său din Cyrano de Bergerac, și o alta la Oscar în 1991.

Pentru aceeași prestație de înalt nivel artistic a fost onorat cu Frunza de Palmier la Cannes în 1990. Tot datorită cunoscutului personaj al lui Edmond Rostand a primit premiul Globul de Aur pentru Cel Mai Bun Actor din Green Card. Depardieu și-a manifestat intenția de a renunța la cetățenia franceză, iar președinția rusă a anunțat că i-a acordat-o pe cea rusă.[

27 decembrie 1983: Papa Ioan Paul al II-lea îl vizitează pe Mehmet Ali Ağca în închisoare din Rebibbia și îl iartă personal pentru atacul din 1981 asupra lui în Piața Sf. Petru

La 13 mai 1981, Ioan-Paul al II-lea a supraviețuit atentatului comis de Mehmet Ali Ağca, care l-a împușcat de la mică distanță.

După 19 ani de închisoare în Italia (unde a fost vizitat și de papă , în timpul vizitei sale din 1983 papa l-a iertat în mod public pe agresor.), a fost deportat în țara natală, Turcia, unde este și în prezent în detenție, ispășind o condamnare pe viață pentru uciderea în 1979 a lui Abdi İpekçi, un jurnalist de stânga, redactorul-șef al ziarului Milliyet. Ağca se consideră un mercenar fără orientare politică, deși se cunoaște că a fost membru al organizației ultranaționaliste turce Lupii cenușii.

Ioan-Paul al II-lea este primul papă polonez din istorie și unul dintre puținii care nu s-au născut în Italia, primul de la papa Adrian al VI-lea în 1522. Pontificatul papei Ioan Paul al II-lea a fost unul din cele mai lungi, al treilea ca durată, din istoria Bisericii Catolice.

27 decembrie 2021: S-a stins din viață Vicctor Socaciu, solist vocal folk–pop, instrumentist român (n. 1953)

Victor Socaciu s-a născut pe 14 ianuarie 1953, la Brașov, și a murit la 27 decembrie 2021. Artistul a absolvit Liceul de Matematică-Fizică nr. 1 din Braşov, a urmat cursurile de chitară clasică la Şcoala Populară de Artă din Braşov. În anul 1978 a absolvit Facultatea de Electromecanică.

A început să cânte cu grupul Zodiac, când încă se afla în școală, iar în anul 1970 a susținut primul concert cu trupa.

A debutat în anul 1974 în Cenaclul Flacăra cu piesa „Ținta”, iar în 1975, la radio, cu piesa „Nălucile amintirilor”. În anul 1976 a avut loc debutul la TV cu piesa „Oltule”.

A susținut turnee în China, Coreea, URSS ,Germania, Republica Moldova, Canada, SUA.

De asemenea, a realizat şi produs emisiuni la TVR şi Naţional TV. A fost deputat în Parlamentul României.

Regretatul artist Victor Socaciu a fost căsătorit de 4 ori și. Are trei copii, din trei relații diferite. Cântărețul s-a bucurat, în timpul vieții, de patru căsătorii memorabile, iar una dintre soțiile sale a fost și prezentatoarea TV Marina Almășan.

În calendarul ortodox, pe 27 decembrie, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Ștefan,