7 septembrie: Ziua în care a fost fondată compania Google Inc. și în care s-a născut Nae Caranfil

Ziua de 7 septembrie a adus multe noutăți în lume, precum fondarea unor companii celebre și nașterea unor oameni celebri, care au schimbat domeniile în care au activat.

Câteva lucruri care au schimbat istoria lumii, care s-au petrecut în data de 7 septembrie, în ordine cronologică:

1533: s-a născut Elisabeta I, regină a Angliei și a Irlandei, ultimul suveran din dinastia Tudor

Elisabeta I a fost al cincilea și ultimul monarh al casei Tudor (primii fiind Henric al VII-lea, Henric al VIII-lea, fratele său Eduard al VI-lea, verișoara sa Jane Grey și sora sa Maria I). Fratele său vitreg Eduard a domnit până la moartea sa în 1553 când a lăsat-o moștenitoare pe Lady Jane Grey, încălcând Actul de succesiune a lui Henric al VIII-lea. Dar voința lui Eduard este ignorată, Jane Grey este executată și îi urmează Maria I, sora a Elisabetei. Cinci ani mai târziu Elisabeta devine regină la douăzeci și cinci de ani și jură „că îi va purta de grijă până la moarte.”

Deoarece nu s-a căsătorit niciodată, în ciuda numeroaselor oferte, casa Tudor s-a stins la moartea ei.

1811: s-a născut Prințul Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen, tatăl regelui Carol I al României (d. 1885)

Karl Anton Joachim Zephyrin Friedrich de Hohenzollern-Sigmaringen a fost șef al casei de Hohenzollern-Sigmaringen, prim-ministru al Prusiei în perioada 6 noiembrie 1858 – 12 martie 1862 și tată al primului rege al României, Carol I.

1907: a murit Bogdan Petriceicu-Hasdeu

Scriitorul, istoricul şi filologul Bogdan Petriceicu Hasdeu a avut o cultură fabuloasă, comparabilă cu cea a lui Nicolae Iorga.

Bogdan Petriceicu Hasdeu s-a născut la 26 februarie 1838, în Cristineştii Hotinului (astăzi în Ucraina). Din 1850 şi-a continuat studiile liceale la Chişinău.

În mediul universitar, Hasdeu era un personaj admirat pentru inteligenţa şi memoria sa, dar mai ales pentru uşurinţa cu care învăţa limbi străine. A urmat cursurile Facultăţii de Drept, însă era atras de literatură şi de domeniul istorico-filosofic. Primele sale scrieri au fost în limba rusă. Nu si-a terminat studiile universitare la Harkov. Odata intors, el s-a inrolat in armata rusa. A luat parte, ca sublocotenent, la Razboiul Crimeei. Dar temperamentul sau independent nu s-a adaptat disciplinei militare, venind in Romania in 1856, anul Tratatului de la Paris.

A fost numit judecator de Cahul, dar a fost curand destituit, deoarece milita pentru unirea Basarabiei cu patria-mama.

Dispariţia precoce a fetei, la numai 19 ani, l-a împins pe Hasdeu spre porţile depresiei şi spre meditaţii asupra morţii înteleasa de el ca punct de unde incep „formele” fara sfarsit, care duc spiritul spre perfectiune. Intr-una dintre cugetarile sale testamentare, nota: „In ziua mortii Juliei Hasdeu a murit si tatal sau. El nu putea sa mai traiasca. Din mosi, el mostenea trei iubiri: patria, stiinta, femeia. Tot ceea ce era mai pur in aceste trei iubiri, chintesenta lor, o concentrase in fiie-sa, mare patrioata, mare geniu, mare femeie, ea devenise pentru el prisma tuturor iubirilor sale. Cand ea muri, patria- stiinta- femeia, totul murise pentru el”.

1910: Marie Curie a izolat prima mostră pură de radiu

Radiul este al 88-lea element din sistemul periodic al elementelor, având simbol chimic Ra. Radiul în stare pură este alb argintiu, dar datorită reactivității sale ridicate, se oxidează rapid devenind negru cu irizații colorate. Toți izotopii de radiu sunt radioactivi, cel mai stabil fiind Ra, acesta având timp de înjumătățire de 1601 ani, în urma dezintegrării sale rezultând radon. Din cauza instabilității sale, radiul este luminiscent.

Radiul, sub formă de clorură de radiu, a fost descoperit de Marie Curie și Pierre Curie în 1898.

1912: s-a născut Mariana Drăgescu, aviatoare română, membră a Escadrilei Albe

Marie-Ana Drăgescu s-a născut la 7 septembrie 1912 în Craiova. A urmat cursurile primare şi liceale la Lugoj și a frecventat scurt timp Facultatea de Educaţie Fizică, însă a fost nevoită să renunţe deoarece familia nu a putut suporta costurile anilor universitari.

Brevetată în 1935 la Şcoala de Aviaţie „Mircea Cantacuzino”, în aceeaşi serie cu Marina Ştirbey şi compozitorul Ionel Fernic, a început să lucreze – după obţinerea brevetului – la Aeroclubul României. În acelaşi timp, şi-a consolidat statutul de aviatoare, perfecţionându-şi arta pilotajului, conform profilului făcut de Forțele Aeriene Române.

În 1938, Mariana Drăgescu s-a regăsit printre cele cinci aviatoare care au participat, în premieră pentru armata română, la manevre militare. Alături de Irina Burnaia, Marina Ştirbey, Virginia Duţescu şi Nadia Russo, a executat misiuni de transport şi legătură.

1923: se înființează Organizația Internațională a Poliției Criminale (Interpol)

Interpol (acronimul termenului din engleză International Criminal Police Organization) este o organizație internațională de cooperare a forțelor de poliție. Creată în 1923, organizația numără 195 de state membre. Sediul organizației este în Lyon, Franța.

1940: Tratatul de la Craiova în care România a pierdut Cadrilaterul

Prin Tratatul de frontieră dintre România și Bulgaria, partea de sud a Dobrogei intră în componența Bulgariei.

Cadrilaterul, numit și „Dobrogea de Sud“, a fost în graniţele României între 1913 – 1940, însă influenţele sociale, culturale şi politice româneşti s-au simţit din cele mai vechi timpuri.

Cadrilaterul a rămas în componența României până în 1940, când prin Tratatul de la Craiova de la 7 septembrie este cedat Bulgariei ca urmare indirectă a presiunilor politice germane asupra guvernului român.

1960: s-a născut Nae Caranfil, scenarist, actor și regizor român

Filmele lui Nae Caranfil au câştigat premii şi au avut succes la public. A debutat în 1993, cu „È pericoloso sporgersi”, în secţiunea Quinzaine des Réalisateurs la Cannes, a continuat cu „Asfalt Tango” (1995), o comedie cu Charlotte Rampling, cu „Dolce far niente” (1998), cu Giancarlo Giannini, François Cluzet şi Marguerita Buy în distribuţie, selectat la Karlovy Vary. „Filantropica” (2002), un mare succes de public şi de critică, a fost urmat de filmul de epocă „Restul e tăcere” (2007), premiat cu nouă trofee Gopo şi propus de România pentru o nominalizare la Oscar.

În 2014, în „Closer to the Moon”, Caranfil a adus împreună pe ecran vedete ca Vera Farmiga, Mark Strong şi Harry Lloyd, iar doi ani mai târziu a lansat musicalul „6,9 pe scara Richter”, pentru care a compus şi muzica, şi versurile.

1971: s-a născut Tupac Shakur, rapper și actor american

Tupac Amaru Shakur unoscut sub numele de 2Pac, Makaveli sau doar Pac, a fost un rapper american renumit pentru stilul lui de rap și muzica sa, cariera de actor, poezii și activitatea socială.

Este inclus în Guinness Book of World Records ca fiind rapperul cu cele mai multe vânzări de albume din lume, peste 120 de milioane[12], 65 de milioane doar în America. Majoritatea cântecelor lui Tupac sunt despre viața grea din ghetouri, rasism, problemele din societate și, uneori, insulte adresate altor rapperi.

Tupac Shakur și-a început cariera de actor cu filmul „Juice” din 1992, unde interpreta un adolescent pe nume Bishop. Filmul a fost foarte bine văzut, criticii spunând că Bishop este un personaj complex și reprezintă o parte din adolescenții din ziua de astăzi. În 1993, a jucat în filmul „Poetic Justice”, alături de Janet Jackson, jucând în rolul unui postaș pe nume Lucky.

El a devenit o figură emblematică a conflictului dintre coasta de Vest și cea de Est din lumea hip-hop-ului. Moartea sa, în 1996, într-un atac armat încă neelucidat complet, a transformat legenda sa într-un simbol al luptei și rezistenței în fața adversităților.

1993: a murit Eugen Barbu, scriitor, scenarist și publicist român

Membru corespondent al Academiei Române, director de reviste, jurnalist, pamfletar, polemist, publicist, romancier, scenarist, Eugen Barbu a ocupat mai multe poziţii în Partidul Comunist Român (PCR) declarându-se încă de tânăr comunist.

„Sunt comunist de la 14 ani, profesorii mei de liceu pot să spună cum mă sfătuiau în timp de război să nu mai scriu despre muncitori că o s-ajung la puşcărie“, declara scriitorul într-un interviu publicat în 1972 în Steaua, potrivit România Literară.

Începând cu 1963 Eugen Barbu a fost numit la conducerea revistei Luceafărul, de unde a fost însă locuit cinci ani mai târziu cu Ştefan Bănulescu. În 1969, Eugen Barbu a fost ales membru supleant al Comitetului Central al PCR.

În 1975, Eugen Barbu a devenit deputat în Marea Adunare Naţională. Din 1970 până în 1989, Eugen Barbu a condus revista Săptămâna. Scriitorul a fost cel care a fondat revistele Săptămâna şi România Mare, dar şi cel care a înfiinţat, alături de Corneliu Vadim Tudor, partidul cu doctrină naţionalistă România Mare, pe care l-a reprezentat în Parlamentul României în legislatura 1992-1996.

1998: Compania Google Inc. a fost fondată

Google a fost fondată la 7 septembrie 1998 de informaticienii americani Larry Page și Sergey Brin în timp ce erau studenți PhD la Stanford University în California. Împreună, ei dețin aproximativ 14% din acțiunile sale cotate la bursă și controlează 56% din puterea de vot a acționarilor prin acțiuni cu super vot.

Compania a devenit publică printr-o ofertă publică inițială (OPI) în 2004. În 2015, Google a fost reorganizată ca o subsidiară complet deținută a Alphabet Inc. Google este cea mai mare subsidiară a Alphabet și este un holding pentru proprietățile și interesele lui Alphabet. Sundar Pichai a fost numit director general al Google pe 24 octombrie 2015, înlocuind pe Larry Page, care a devenit director general al Alphabet. Pe 3 decembrie 2019, Pichai a fost numit de asemenea director general al Alphabet.

2005: În Egipt au loc primele alegeri prezidențiale

Sub conducerea lui Mubarak, Egiptul a fost administrat după reformele din 2005 sub un sistem prezidențial multipartit, unde puterea executivă era împărțită între președinte și prim-ministru.

Alegeri prezidențiale și parlamentare erau organizate în mod frecvent, ultimele fiind ținute în 2005, dar, ca în toate regimurile autoritare, ele erau formale, regimul politic fiind o dictatură a unui singur partid. Formațiunile politice aveau dreptul să propună candidați în alegeri doar în măsura în care erau recunoscuți de puterea politică, fapt care excludea atât reformatorii modernizatori și seculariști, cât și partidele islamiste.

Organizațiile non-guvernamentale internaționale și-au manifestat, în mod repetat, îngrijorarea în privința libertății de expresie și a intervenției guvernului în alegerile locale.