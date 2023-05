31 mai: Ziua în care Papa Francisc a vizitat România VIDEO

La 31 mai 1962 nazistul Adolf Eichmann este condamnat la moarte prin spânzurare, iar în anul 1963 s-a născut premierul Ungariei, Viktor Orban. În aceeași zi, dar în anul 2009, a murit ultimul supraviețuitor de pe Titanic.

31 mai 1954: S-a născut muzicianul și compozitorul român Nicu Alifantis

Debutul scenic a avut loc în anul 1973, la TVR, în emisiunea concurs TeleTop. Doi ani mai târziu, este angajat la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, iar în 1976 apare primul disc, numit „Cântec de noapte”, care conține patru melodii.

Ulterior, Nicu Alifantis a intrat în Cenaclul Flacăra, iar în 1995 întemeiază formația Alifantis & Zan. Conform, alifantis.ro, a interpretat rolul lui Radu Cantacuzino în filmul „Bietul Ioanide”.

În plus, a fost distins cu următoarele premii: Premiul UNITER pentru muzică de teatru, Premiul pentru întreaga activitatea, Festivalul „Om bun”, Premiul pentru cel mai bun album pop-rock, Premiile Muzicale Radio România și cel mai bun artist al anului 2018, Premiul FOREVERFOLK, conform alifantis.ro.

Amintim câteva dintre piesele sale: „Dacă tu ai dispărea”, „Decembre”, „Aproape liniște”, „Umbra” și „Ce bine că ești”.

31 mai 1962: Nazistul Adolf Eichmann este condamnat la moarte prin spânzurare în Israel

Născut la 19 martie 1906, Adolf Eichmann a devenit cunoscut din cauza planului numit „Soluția finală”, prin care au fost trimiși la moarte milioane de evrei. Eichamann a făcut parte din Partidul Nazist și din SS.

În anul 1950, nazistul a reușit să se stabilească în Argentina, utilizând o identitate falsă. Zece ani mai târziu, a fost prins de serviciul israelian de informații externe Mossad și transportat în Israel, unde a fost judecat la Ierusalim pentru crime de război și crime săvârșite împotriva umanității. Ulterior, a fost condamnat la moarte prin spânzurare.

31 mai 1963: S-a născut premierul Ungariei, Viktor Orban

Viktor Orban a studiat la Universitatea Eotvos Lorand din Budapesta, iar în anul 1989 a studiat doar un an la Oxford. Actualul premier al Ungariei, a întemeiat partidul Fidesz la 30 martie 1988.

La 16 iunie 1989, a ținut un discurs în Piața Eroilor din Budapesta, solicitând retragerea forțelor sovietice. Astfel, a devenit cunoscut la nivel național. La alegerile parlamentare din anul 1990 a fost ales deputat în Parlament, iar trei ani mai târziu a devenit președinte al formațiunii Fidesz.

Primul său mandat ca premier a fost dominat de aderarea Ungariei la Alianța Atlanticului de Nord (NATO).

31 mai 1965: S-a născut actrița Brooke Shields

Brooke Shields a cochetat de la o vârstă fragedă cu modellingul, ulterior și-a concentrat atenția asupra actoriei. În anul 1978 a debutat în filmul „Bretty Baby”.

A jucat în filmele: „The Blue Lagoon/ Laguna albastră”, „Sahara”, „I Can Make You Love Me/ Dragoste cu forța”, „Chalet Girl/ Fata de la cabană”, „Furry Vengeance/ Brigada pestriță” și „A Castle for Christmas/ Un castel de Crăciun”.

Între 1997-1999 a fost căsătorită cu tenismenul Andre Aggasi, iar din anul 2001 este căsătorită cu regizorul Chris Henchy cu care are doi copii.

31 mai 2009: A murit ultimul supraviețuitor de pe Titanic

Născută la 2 februarie 1912, Millvina Dean a fost ultima supraviețuitoare de pe Titanic. Femeia avea mai puțin de două luni când Titanicul s-a ciocnit de un aisberg în noaptea de 14 aprilie 1912, scufundându-se apoi în mai puţin de trei ore în apele îngheţate ale Oceanului Atlantic.

Dean a murit la vârsta de 97 de ani.

31 mai 2017: Peste 90 de persoane au murit și alte 463 au fost rănite în urma unei explozii

La 31 mai 2017, o mașină-capcană a explodat în apropiere de ambasada Germaniei, în Kabul. Explozia a avut loc la ora locală 8:25, la o oră de vârf, într-o zonă aglomerată a capitalei afgane.

De asemenea, mai multe autoturisme ar fi fost distruse în urma exploziei.

31 mai 2019: Papa Francisc vizitează România

Papa Francisc a vizitat România în perioada 31 mai – 2 iunie 2019. Suveranul Pontif a ajuns în România în jurul orei 11:30, iar sute de oameni l-au aşteptat pe Aeroportul „Henri Coandă" din Capitală.

În cadrul vizitei sale în România, Papa Francisc a beatificat şapte episcopi români, la Blaj. De asemenea, Suveranul Pontif s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul de la acea vreme, Viorica Dăncilă și cu Patriarhul Daniel.