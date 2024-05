31 mai, ziua în care Ginghis Han, cel mai mare cuceritor pe care l-a cunoscut lumea vreodată, a învins Rusia Kieveană VIDEO

La 31 mai 1954 s-a născut muzicianul și compozitorul român Nicu Alifantis, iar în 1965 actrița Brooke Shields. În 2009, a murit ultimul supraviețuitor de pe Titanic.

1223: bătălia de la Râul Kalka

Armatele mongole ale lui Ginghis Han aflate sub comanda lui Subotai au învins Rusia Kieveană. Rusia Kieveană sau Rutenia Kieveană a fost cel mai timpuriu stat al slavilor estici dominat de orașul Kiev, aproximativ din anul 880 până la mijlocul secolului al XII-lea. Din punct de vedere istoriografic Rusia Kieveană poate fi considerată ca unul și primul dintre statele predecesoare a celor trei națiuni slave răsăritene din zilele noastre: bielorușii, ucrainenii și rușii, scrie wikipedia.

Ginghis Han a fost cel mai mare cuceritor pe care l-a cunoscut lumea vreodată. Figură legendară a istoriei, cunoscut de toată lumea ca simbol al luptătorului barbar, Ginghis Han rămâne și astăzi un personaj extrem de important al istoriei universale, însă unul controversat.

Ginghis Han (1162-1227) și fiii săi au învins popoare de la Adriatica până la Pacific, au ajuns în teritoriile care aparțin astăzi de Austria, Finlanda, Croația, Ungaria, Polonia, Vietnam, Myanmar, Japonia și Indonezia. Imperiul mongol a avut o întindere de 30 milioane m2, cât Africa de mare. Până în anul 1240, cuceririle mongole se întindeau în aproape toată lumea cunoscută atunci (cu excepția Africii), adică aproape toată Asia și Europa.

Ginghis Han și fiii săi au purtat războaie pe două fronturi simultane și au cucerit teritoriile ruse pe timp de iarnă – reușită la care Napoleon și Hitler au aspirat, dar n-au ajuns niciodată, scrie Historia.

1809: a murit compozitorul austriac Joseph Haydn

Haydn se naște în 1732, în Austria Inferioară, una din provinciile germane ale Imperiului Habsburgic. Muzica lui Haydn a ajuns faimoasă în întreaga Europă. Astfel, până în anii 1780-1790, el compunea pentru patroni din toate țările occidentale. Nicăieri nu era mai iubit ca la Londra, unde ajunge pentru prima oară în 1791, după moartea prințului Esterházy. Haydn devine astfel simbolul spațiului german.

1916: Bătălia Iutlandei: Flota germană și cea engleză s-au înfruntat în cea mai mare luptă navală din timpul Primului Război Mondial

Bătălia Iutlandei a fost cea mai mare bătălie navală din Primul Război Mondial. A fost, de fapt, singura mare bătălie navală a războiului, iar ambele tabere (flota britanică și flota germană) au susținut ulterior că au câștigat confruntarea.

Germanii au pierdut în total 11 nave, iar englezii 14 (și de două ori mai mulți marinari).

Cu toate acestea, celelalte nave germane au fost mai avariate decât ale englezilor, dându-le acestora din urmă un avantaj.

1954: s-a născut muzicianul și compozitorul român Nicu Alifantis

Debutul scenic a avut loc în anul 1973, la TVR, în emisiunea concurs TeleTop. Doi ani mai târziu, este angajat la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, iar în 1976 apare primul disc, numit „Cântec de noapte”, care conține patru melodii.

Ulterior, Nicu Alifantis a intrat în Cenaclul Flacăra, iar în 1995 întemeiază formația Alifantis & Zan. Conform, alifantis.ro, a interpretat rolul lui Radu Cantacuzino în filmul „Bietul Ioanide”.

În plus, a fost distins cu următoarele premii: Premiul UNITER pentru muzică de teatru, Premiul pentru întreaga activitatea, Festivalul „Om bun”, Premiul pentru cel mai bun album pop-rock, Premiile Muzicale Radio România și cel mai bun artist al anului 2018, Premiul FOREVERFOLK, conform alifantis.ro.

Amintim câteva dintre piesele sale: „Dacă tu ai dispărea”, „Decembre”, „Aproape liniște”, „Umbra” și „Ce bine că ești”.

1962: nazistul Adolf Eichmann este condamnat la moarte prin spânzurare în Israel

Născut la 19 martie 1906, Adolf Eichmann a devenit cunoscut din cauza planului numit „Soluția finală”, prin care au fost trimiși la moarte milioane de evrei. Eichamann a făcut parte din Partidul Nazist și din SS.

În anul 1950, nazistul a reușit să se stabilească în Argentina, utilizând o identitate falsă. Zece ani mai târziu, a fost prins de serviciul israelian de informații externe Mossad și transportat în Israel, unde a fost judecat la Ierusalim pentru crime de război și crime săvârșite împotriva umanității. Ulterior, a fost condamnat la moarte prin spânzurare.

1965: s-a născut actrița Brooke Shields

Brooke Shields a cochetat de la o vârstă fragedă cu modellingul, ulterior și-a concentrat atenția asupra actoriei. În anul 1978 a debutat în filmul „Bretty Baby”.

A jucat în filmele: „The Blue Lagoon/ Laguna albastră”, „Sahara”, „I Can Make You Love Me/ Dragoste cu forța”, „Chalet Girl/ Fata de la cabană”, „Furry Vengeance/ Brigada pestriță” și „A Castle for Christmas/ Un castel de Crăciun”.

Între 1997-1999 a fost căsătorită cu tenismenul Andre Aggasi, iar din anul 2001 este căsătorită cu regizorul Chris Henchy cu care are doi copii.

2009: a murit ultimul supraviețuitor de pe Titanic

Născută la 2 februarie 1912, Millvina Dean a fost ultima supraviețuitoare de pe Titanic. Femeia avea mai puțin de două luni când Titanicul s-a ciocnit de un aisberg în noaptea de 14 aprilie 1912, scufundându-se apoi în mai puţin de trei ore în apele îngheţate ale Oceanului Atlantic. Millvina Dean a murit la vârsta de 97 de ani.

2019: Papa Francisc a început o vizită apostolică de trei zile în România

A fost a doua vizită a unui Suveran Pontif în România, după cea din 1999 a Papei Ioan Paul al II-lea.