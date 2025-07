Tot într-o zi de 26 iulie s-au născut George Bernard Shaw, dramaturg și eseist englez, Monica Ghiuță, actriță de teatru și film, Mick Jagger, vocalist, chitarist, compozitor.

1830: A izbucnit Revoluția Franceză, care s-a soldat cu înlocuirea Casei de Bourbon

Revoluția franceză din 1830, cunoscută și ca Revoluția din iulie (Révolution de Juillet) sau Cele Trei Zile Glorioase (Trois Glorieuses), a marcat căderea regelui Carol al X-lea, ultimul monarh absolutist al Casei de Bourbon, și urcarea pe tron a vărului său, Ludovic-Filip de Orléans. Acesta avea să domnească până în 1848, când a fost la rândul său înlăturat.

Evenimentul a reprezentat o tranziție de la monarhia constituțională restaurată a Bourbonilor la Monarhia din iulie, condusă de ramura Orléans. În acest context, puterea a trecut de la principiul dreptului ereditar la ideea de suveranitate populară. Susținătorii Bourbonilor au devenit cunoscuți drept „legitimiști”, iar adepții lui Ludovic-Filip, „orléaniști”.

1943: S-a născut Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones

Pe 26 iulie 1943 s-a născut Mick Jagger, una dintre cele mai influente figuri ale muzicii rock, cunoscut ca solist și cofondator al trupei The Rolling Stones. Originar din Dartford, Kent (Anglia), Jagger și-a început parcursul muzical încă din copilărie, fiind inspirat de artiști precum Chuck Berry și Muddy Waters.

După ce a urmat cursurile London School of Economics, pe care le-a abandonat pentru a-și urma pasiunea muzicală, Jagger a cucerit scena internațională cu vocea sa inconfundabilă, stilul său energic și carisma debordantă. Alături de trupa sa, a lansat piese emblematice precum „(I Can’t Get No) Satisfaction”, „Paint It Black”, „Angie” și „Start Me Up”.

În paralel cu cariera muzicală, Jagger a avut și apariții notabile în cinematografie, jucând în filme ca Performance și Ned Kelly, ambele lansate în 1970.

1953: Fidel Castro declanșează Revoluția Cubaneză

La 26 iulie 1953, Fidel Castro a lansat un atac asupra cazărmii Moncada din Santiago de Cuba, marcând începutul Revoluției Cubaneze. Deși ofensiva, desfășurată alături de rebeli slab înarmați, a fost un eșec militar, ea a reprezentat scânteia mișcării de rezistență împotriva regimului dictatorial al lui Fulgencio Batista, sprijinit de SUA.

Castro a fost capturat împreună cu fratele său Raúl și alți supraviețuitori, în timp ce zeci de rebeli, inclusiv comandantul secund Abel Santamaría, au fost executați. În timpul procesului, Fidel Castro a rostit celebrul discurs „La historia me absolverá” („Istoria mă va achita”), care a devenit un manifest ideologic. Înfrângerea nu a oprit însă lupta: mișcarea 26 Iulie, condusă de Fidel Castro, avea să-l răstoarne pe Batista pe 1 ianuarie 1959, punând bazele unui nou regim comunist în Cuba.

Castro a fost condamnat la 15 ani de închisoare în penitenciarul din Isla de Pinos; fratele său, Raúl, a fost condamnat la 13 ani de închisoare.

1964: S-a născut Sandra Bullock, una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood

Pe 26 iulie 1964 s-a născut Sandra Bullock, actriță americană de renume internațional, celebră pentru roluri memorabile în filme de acțiune, comedii romantice și drame. Și-a câștigat popularitatea în anii ’90 cu producții precum Speed, While You Were Sleeping, A Time to Kill și The Net.

În anii 2000, Bullock și-a consolidat cariera cu filme precum Miss Congeniality, The Proposal și The Blind Side, cel din urmă aducându-i premiile Oscar, Golden Globe și Screen Actors Guild pentru cea mai bună actriță în rol principal.

În 2007, revista Forbes o plasa în topul celor mai bogate femei celebre, cu o avere estimată la 85 de milioane de dolari. În 2005, a primit o stea pe Walk of Fame, fiind recunoscută drept una dintre cele mai iubite și respectate figuri ale cinematografiei americane.

1971: Lansarea misiunii Apollo 15 – prima utilizare a unui vehicul lunar

La 26 iulie 1971, NASA a lansat misiunea Apollo 15, prima din seria „J”, concepută pentru explorări lunare extinse. Aceasta a fost prima misiune în care astronauții au rămas pe Lună mai multe zile, iar pentru prima dată a fost folosit un rover lunar.

Comandantul David Scott și pilotul modulului lunar, James Irwin, au petrecut trei zile pe suprafața Lunii, acumulând peste 18 ore de activitate extravehiculară. Cei doi au intrat în istorie ca fiind primii oameni care au condus un vehicul pe Lună. NASA a considerat Apollo 15 una dintre cele mai reușite misiuni cu echipaj uman de până atunci.

2023: A murit Sinéad O’Connor, celebra cântăreață irlandeză

Pe 26 iulie 2023, cântăreața irlandeză Sinéad O’Connor a fost găsită fără viață într-un apartament din sud-estul Londrei. Abia în ianuarie 2024, medicul legist a confirmat că artista a murit din cauze naturale.

Sinéad O’Connor a devenit faimoasă în 1990 cu interpretarea emoționantă a piesei Nothing Compares 2 U, care a ajuns pe primul loc în topurile internaționale. În total, artista a lansat zece albume de studio și a primit, în 2023, premiul pentru Albumul Clasic Irlandez în cadrul RTE Choice Music Awards.

Născută pe 8 decembrie 1966, în Dublin, Sinéad O’Connor a vorbit deschis despre traumele din copilărie, povestind că a fost abuzată fizic și emoțional de mama sa. Aceste experiențe au contribuit la problemele sale de sănătate mintală, despre care a discutat adesea public.