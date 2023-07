26 iulie, ziua în care s-a născut actrița Sandra Bullock și a murit Eva Perón, prima-doamnă a Argentinei VIDEO

La 26 iulie 1964 s-a născut actrița Sandra Bullock. Tot într-o zi de 26 iulie s-a născut Samuel Brukenthal și a murit Eva Perón, prima doamnă a Argentinei.

1721: s-a născut Samuel Brukenthal, guvernator al Transilvaniei, colecționar de artă

Samuel von Brukenthal a fost un jurist sas, guvernator al Transilvaniei, colecționar de artă și fondator al muzeului din Sibiu care îi poartă numele.

În 1779 a construit Palatul Brukenthal din Sibiu, în stilul barocului târziu, după model vienez. Spațiul fastuos al acestei reședințe, ce adăpostea seratele muzicale și literare patronate de Baronul Samuel von Brukenthal, galeriile de artă, cabinetul de stampe și biblioteca, a reprezentat un nucleu spiritual de excepție pentru Transilvania.

Colecțiile de artă europeană ale baronului Samuel von Brukenthal au fost deschise publicului încă din 1790, cu trei ani înaintea inaugurării Muzeului Louvre, din Paris.

Prin testament, Baronul Samuel von Brukenthal a dispus deschiderea Palatului ca muzeu public, gestul său înscriindu-l astfel în rândul marilor iluminiști ai veacului. Palatul a devenit în 1817 muzeu public, cunoscut ca Muzeul Brukenthal, una dintre primele instituții de acest gen din Europa.

1741: a fost descoperită Peninsula Alaska de către exploratori ruși

Alaska este un stat al Statelor Unite ale Americii situat în extremitatea nord vestică a continentului America de Nord. A devenit cel de-al patruzeci și nouălea stat al Uniunii nord-americane, la 3 ianuarie 1959, după ce fusese teritoriu al Statelor Unite, Alaska Territory, între 1912 și 1959. În 1867, Rusia a vândut Statelor Unite ale Americii teritoriul Alaska pentru suma de 7,2 milioane de dolari.

1856: s-a născut George Bernard Shaw, dramaturg și eseist englez, laureat al Premiului Nobel

George Bernard Shaw a fost un dramaturg, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1925, considerat de unii critici ca unul din cei mai importanți dramaturgi de limbă engleză de la William Shakespeare. Shaw s-a făcut cunoscut atât ca autor de piese de teatru, cât și în calitate de critic de artă și publicist politic.

1941: este cucerită Cetatea Albă

Astfel, se încheie campania militară purtată de Armata Română, alături de cea germană, pentru eliberarea nordului Bucovinei și Basarabiei.

1943: s-a născut Mick Jagger

Sir Michael Philip "Mick" Jagger este un interpret rock, actor, compozitor, producător și om de afaceri britanic. El este cunoscut mai ales în calitatea sa de vocalist al formației rock 'n' roll The Rolling Stones.

1952: s-a născut Dan Condurache, actor român de teatru și film

Dan Condurache este un actor român de film, scenă, voce și televiziune. În 1975 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa profesorilor Octavian Cotescu și Ovidiu Schumacher. Anii formării i-au fost marcați de influența marelui actor Octavian Cotescu.

Din 1975 a jucat la Teatrul Mic din capitală. Are zeci de roluri interpretate, dar debutul are loc cu spectacolele Nu suntem îngeri de Paul Ioachim - rolul Petre și Galileo Galilei de Umberto Eco - rolul călugărului tânăr. Alte spectacole în care a jucat în cei 35 de ani petrecuți în acest teatru: Spionul balcanic de Dušan Kovačević, Peer Gynt de Henrik Ibsen, Coriolan de William Shakespeare, Pluralul englezesc de Alan Ayckbourn, Neguțătorul din Veneția de William Shakespeare, Bigamul de Ray Cooney, Jacques și stăpânul său de Milan Kundera, Să-i îmbrăcăm pe cei goi de Luigi Pirandello etc.

A jucat și în piese de teatru radiofonic, îndragite din vremea copilăriei: Troilus și Cresida, Îmblânzirea scorpiei, Romeo și Julieta de William Shakespeare, Anonimul venețian de Giuseppe Berto, Gulliver în Țara piticilor de Jonathan Swift, Manechinul sentimental de Ion Minulescu și altele.

La televiziune a jucat în spectacolele: Egmont de Johann Wolfgang von Goethe, Moartea unui comis voiajor de Arthur Miller, Prizonier la Auschwitz de Alain Bosquet.

Primul rol într-un film de televiziune l-a avut în 1976, când a jucat Ionel din Domnișoara Nastasia.

Debutul pe marele ecran a avut loc în 1978, în filmele Urgia. Au urmat multe alte pelicule, printre care: La capătul liniei, Calculatorul mărturisește, Trenul de aur, Furtună în Pacific, Întunecare, Bătălia din umbră, Drumul câinilor, Sezonul pescărușilor, Kilometrul 36, Balanța, Vulpe-vânător, Stare de fapt, Femeia visurilor, În fiecare zi Dumnezeu ne sărută pe gură, Nunta mută, Evadarea, Trădarea, Semnul dragostei și altele.

1952: a murit Eva Perón, actriță argentiniană, prima doamnă a Argentinei

María Eva Duarte de Perón a fost soția președintelui Argentinei, Juan Perón.

În anii '40 și '50 ai secolului XX, datorită ei, privirile întregii lumi s-au întors asupra orașului Buenos Aires și asupra Argentinei.

Eva Duarte se trăgea dintr-o familie săracă. La o vârstă încă fragedă, ea a devenit stea de cabaret. Viața sa s-a schimbat când soarta i l-a scos în cale pe Juan Perón. Din 1943, când îndeplinea funcția de ministru al muncii în guvernul juntei militare, Perón intenționa să introducă o revoluție "de sus în jos" a sistemului, pentru a îmbunătăți soarta țăranilor și a muncitorilor. Elita aflată la putere a încercat să împiedice acest lucru, iar în anul 1945 Juan Perón a fost arestat. Atunci, Eva Duarte a mobilizat grupurile de muncitori și de soldați loiali lui Perón. Prin urmare, acesta a fost pus în libertate numai după 14 zile. Suporterilor săi, adunați în Plaza de Mayo, le-a promis să devină președinte al Argentinei. În 1946, a câștigat alegerile prezidențiale. Dar înainte de aceasta s-a căsătorit cu Eva Duarte, numită Evita, în aplauzele mulțimii. În anii care au urmat, Evita a fost foarte activă politic: în sala sa de audiențe primea cetățenii și se ocupa de problemele lor mici și mari. Deși fusese ales în mod democratic, Juan Perón a condus ca un dictator. Datorită sprijinului soției, el a câștigat și alegerile din 1951.

1964: s-a născut Sandra Bullock, actriță americană

Sandra Annette Bullock este o actriță americană care a obținut faimă și notorietate în anii 1990 datorită rolurilor interpretate în filme de succes precum Demolition Man, Speed, The Net, Hope Floats, A Time to Kill, și While You Were Sleeping. În noul mileniu și-a continuat apariția în alte filme de succes precum Miss Congeniality, The Lake House și Crash, cel din urmă primind aprecierea criticilor de film americani, iar în anul 2005 a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

În anul 2007 a fost clasificată pe locul 14 în topul celor mai bogate femei celebre cu o avere estimată la 85 milioane de dolari. În 2009, Sandra Bullock a jucat în două dintre cele de mai succes filme: The Proposal și The Blind Side.

Sandra Bullock a primit un premiu Golden Globe pentru cea mai bună actriță, un premiu Screen Actors Guild pentru interpretarea remarcabilă, distinsă de către o actriță a unui rol principal, și un Premiu Oscar pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea rolului lui Leigh Anne Tuohy în filmul The Blind Side. De asemenea numele ei apare în ediția 2012 a Cărții Recordurilor ca fiind cea mai bine plătită actriță, cu 56 milioane de dolari.