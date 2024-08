12 august: ziua în care a fost produs primul calculator personal - modelul IBM numărul 5150

IBM Personal Computer, prescurtat IBM PC, este primul calculator personal care a fost produs, primul model apărând la 12 august 1981. Este versiunea originală și precursoare a tuturor platformelor compatible PC de astăzi.

În imaginea de mai sus este prezentat modelul IBM numărul 5150, care a fost introdus la 12 august 1981, fiind creat de către o echipă de ingineri și designeri sub conducerea lui Don Estridge la IBM Entry Systems Division din Boca Raton, statul Florida, notează Wikipedia.

1851: Inventatorul american Isaac Singer primește un brevet pentru mașina sa de cusut.

În același an a luat naștere compania Singer & Co., redenumită Singer Company în 1963. În doar patru ani de la înființare, Singer devenise cel mai răspândit brand de mașini de cusut la nivel internațional, iar până în 1890 ajunsese deja la o cotă de piață globală de 90%, după ce, cu un an înainte, compania lansase și primul model de mașină de cusut electrică. De-a lungul vieții, Isaac Singer a avut mai multe soții și 24 de copii. Fondatorul a murit în 1875, lăsând în urma sa o moștenire de 13 milioane de dolari.

1871: Înființarea Cabinetului numismatic al Academiei Române, prin donațiile lui Al. Papiu Ilarian și V.A. Urechia.

La 12 august 1871 avea loc înființarea Cabinetului numismatic al Academiei Române, prin donațiile lui Al. Papiu Ilarian și V.A. Urechia. Al. Papiu Marian făcea publică primirea de la Mihail Crişanu din Reghin a 160 monede romane (un tezaur provenind din sud-estul Transilvaniei), V. A. Urechia anunţând, la răndu-i, o donaţie de monede antice şi medievale, respectiv medalii.

(…) În urma desfiinţării Cabinetului Numismatic al Academiei Române monedele din argint si bronz din colecţia acestuia vor trece sub formă de custodie şi transfer la Muzeul Naţional de Istorie a României. Valoroasa colecţie de monede de aur a Cabinetului Numismatic al Academiei a fost depozitată la Banca Naţională a României. După 1990, Cabinetul Numismatic al Academiei a fost reînfiinţat şi au fost reluate monedele de aur păstrate la Banca Naţională.”, scrie cimec.ro

1883: Ultima zebră Cvaga (Quagga) a murit într-o grădină zoologică din Amsterdam.

Cvaga sau zebra quagga (Equus quagga quagga) este o subspecie de zebră din Africa de Sud, dispărută la sfârșitul secolului XIX. Era răspândită numai în sudul Africii, de-a lungul râului Vaal. Ultimul exemplar văzut în stare liberă a murit în anul 1872, iar altul din captivitate (din grădina zoologică din Amsterdam) a murit în anul 1883. Se distingea de alte zebre prin marcajele vii aflate doar în partea frontală a corpului.

1816 - S-a născut Ion Ghica, om politic, prozator și economist român

La data de 12 august se naște omul politic Ion Ghica (1816) și actrița Clody Bertola (1913). De asemenea, pe 12 august 2017, moare Tudor Postelnicu, comunist român și șef al Securității.

Ion Ghica (n. 12 august 1816, București, Țara Românească – d. 7 mai 1897, Ghergani, Dombovița, România) a fost o personalitate marcantă a celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Economist, matematician, scriitor, pedagog, diplomat și om politic, Ion Ghica a fost cel de-al cincilea prim-ministru de cinci ori: de trei ori al guvernului României (în 1866, în 1866-1867 și în 1870-1871) și de două ori între 1859 și 1860, la Iași și la București, în perioada în care țările române se uniseră într-un stat, însă păstrau încă două guverne separate.

A fost din 1874 membru titular al Societății Academice Române și președinte al ei, ales la 18 septembrie 1876 până în 1879, când instituția a fost redenumită în Academia Română.

Cartea „Scrisori către Vasile Alecsandri” este capodopera sa de scriitor.

1908 - Primul model Ford („Modelul T”) a ieşit pe porțile uzinei din Detroit

Ford Model T (cunoscut și ca Tin Lizzie sau Flivver) a fost un automobil produs de Henry Ford la Ford Motor Company între 1908 și 1927. Modelul T a fost acela care a revoluționat istoria automobilului, anul 1908 fiind anul în care automobilul a devenit accesibil publicului larg. Producția lui Model T a început la 27 septembrie, 1908, la fabrica Piquette în Detroit, Michigan.

Modelul T a fost un mare succes comercial. Atunci cand Model T a ajuns la 10 milioane de exemplare, 9 din 10 mașini din lume aveau marca Ford. De fapt a fost un succes atât mare încât Ford nu a cumpărat nici un fel de publicitate între anii 1917 și 1923.

Ford Model T a fost primul model de automobil asamblat în mai multe țări simultan: Canada și Anglia din 1911, Germania și Argentina din 1925. Mai apoi a fost produs și în: Franța, Spania, Danemarca, Belgia, Brazilia, Mexic și Japonia.

1913 - S-a născut actriţa Clody Berthola

Clody Bertola (n. 12 august 1913, București – d. 28 decembrie 2007, București) a fost o actriță română. S-a născut la București într-o familie de religie catolică. A absolvit cursurile Conservatorului de Artă Dramatică. A fost actriță a Teatrului Bulandra dar a jucat și la Teatrul de Comedie, Teatrul Național din București și Teatrul Mic. A fost căsătorită cu regizorii Liviu Ciulei și Lucian Pintilie. Cariera actriței a fost evocată în volumul „La vie en rose” de Ludmila Patlanjoglu.

A fost prietenă cu Jeni Acterian. A fost distinsă cu Ordinul Meritul Cultural clasa a II-a (1967) „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”. Clody Bertola a decedat în București la 28 decembrie 2007, la vârsta de 94 ani. Corpul neînsuflețit a fost depus în capela din cimitirul Bellu catolic, după care a fost incinerat la Crematoriul Vitan Bârzești, potrivit dorinței testamentare a răposatei. A fost căsătorită de trei ori, iar doi dintre soţii săi au fost Liviu Ciulei, mai mic cu 10 ani, şi Lucian Pintilie, mai tânăr cu 20 de ani. Filmografie: „Ciulinii Bărăganului” (1957); „Facerea lumii” (1971); „Felix și Otilia” (1972); „Ciprian Porumbescu” (1973), „Profetul, aurul și ardelenii” (1978)

2014 - A murit actrița americană Lauren Bacall

Lauren Bacall (n. 16 septembrie 1924, New York, SUA – d. 12 august 2014, New York, SUA) a fost o actriță și fotomodel american. Părinții ei erau evrei imigranți, ale căror familii proveneau din Polonia, Franța, România și Germania. A decedat la 12 august 2014, în urma unui accident cerebral.

Bacall a lucrat ca fotomodel înainte de debutul ei în filmul „A avea sau a nu avea” (1944), în care a jucat în rolul principal alături de Humphrey Bogart. A continuat să joace alături de Humphrey Bogart în „Somnul de veci” (1946), „Pasaj întunecat” (1947) și „Key Largo” (1948), dar a jucat și în comedia romantică „Cum să te căsătorești cu un milionar” (1953), alături de Marilyn Monroe și Betty Grable, „Creatoarea de modele” (Designing Woman) (1957) cu Gregory Peck.

A câștigat Premiile Tony pentru „Applause” (1970) și „Femeia Anului” (1981). A câștigat și Globul de Aur și a fost nominalizată la Premiile Oscar pentru rolul ei din „Cele două fețe ale dragostei” (The Mirror Has Two Faces, 1996).

2017 - A murit Tudor Postelnicu, comunist român, șef al Securității și ministru de interne

Tudor Postelnicu (n. 13 noiembrie 1931, Judeţul Prahova, România – d. 12 august 2017, București, România) a fost un demnitar comunist și general român. În 1977 a făcut parte din Comandamentul de reprimare a grevei minerilor din Valea Jiului. În 1978 a fost numit șef al Departamentului Securității Statului. În 1987 devine Ministru de Interne și membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Tudor Postelnicu a fost deputat în Marea Adunare Națională în sesiunile din perioada 1980 – 1989.